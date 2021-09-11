Больничная кровать. Фото pixabay.com

11 сентября 2021, 10:35

Число жертв ЧП на заводе в Волгоградской области возросло до двух

Скончался второй из трех рабочих, госпитализированных ранее с ожогами в результате ЧП на цементном заводе в Михайловске.

Как сообщал "Кавказский узел", вечером 2 сентября на цементном заводе в Михайловске во время чистки свара в холодильнике вращающейся печи на работников обрушились части свара и раскаленная пыль клинкера. В результате трое рабочих получили ожоги рук, туловища и головы, они были госпитализированы, двое из них находились в тяжелом состоянии. 7 сентября стало известно, что один из пострадавших скончался.

Число погибших в результате ЧП на цементном заводе в Волгоградской области возросло до двух человек, сообщили в областном комитете здравоохранения. "Спустя неделю с ожогами умер 30-летний парень", – привел сегодня "Интерфакс" слова сотрудника ведомства.

Третий пострадавший – 52-летний рабочий продолжает получать лечение в терапевтическом отделении больницы. Ранее врачи диагностировали у него поражение 5% поверхности тела, передал вечером 10 сентября "Блокнот Волгоград".

Напомним, что после ЧП на цементном заводе инцидентом заинтересовались управление Следкома по Волгоградской области и региональная прокуратура.

Примечание:

"Рабочий погиб на стройплощадке аквапарка в Волгограде", "Умер второй пострадавший после прорыва трубы в Волжском", "Вахтовикам в Волгограде после забастовки выдана спецодежда".

Автор: "Кавказский узел"

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