Подарок бывшему главе Госсовета Дагестана развил тренд закона о "золотых парашютах"

10 сентября 2021, 20:45

Бывший председатель Госсовета Дагестана Магомедали Магомедов получил коттедж на берегу моря по закону, написанному специально под него, предположили политологи. Эксперты сочли дорогой подарок уникальным даже на фоне закона о "золотых парашютах" для бывших глав республики. Стоимость таких домов составляет порядка 20 миллионов рублей, указал специалист по недвижимости.

Нова льгота неприменима ни к кому, кроме Магомедова

Распоряжение о безвозмездной передаче в собственность бывшего главы Госсовета республики Магомедали Магомедова коттеджа площадью 356,9 квадратных метров подписал 2 сентября председатель правительства Дагестана Абдулпатах Амирханов. Дом находится в поселке Ачи-Су Карабудахкенсткого района, до недавнего времени он находился в республиканской собственности.

Данное распоряжение было вынесено на основании республиканского закона, принятого Народным Собранием Дагестана сразу в двух чтениях 23 апреля и подписанного нынешним врио главы Дагестана Сергеем Меликовым. Согласно данному закону, Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы, проживающим на территории республики, добавлена новая льгота - возможность безвозмездного получения в собственность жилого помещения, которое находится в пользовании льготника, но принадлежит Дагестану. Порядок предоставления указанной льготы устанавливается Правительством Республики Дагестан, говорится в законе.

Как пояснили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе республиканского правительства, Магомедали Магомедов пользуется домом в поселке Ачи-Су с 2006 года - с тех пор, как было принят республиканский закон "О гарантиях председателю Государственного Совета Республики Дагестан". Этот дом был предоставлен в пожизненное пользование.

Удостоверение Героя Труда Российской Федерации, которое дало право на получение дома в собственность, Магомедову выдали 21 ноября 2019 года. Пока он единственный в регионе человек, обладающий этим званием, но кроме него в Дагестане есть еще проживают еще четыре Героя Социалистического Труда. Полных кавалеров Ордена Трудовой Славы в республике нет, уточнили корреспонденту "Кавказского узла" в региональном министерстве труда и соцразвития.

"В настоящее время в собственности Республики Дагестан отсутствуют коттеджи, находящиеся в пользовании у Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы", - указали в пресс-службе правительства Дагестана. Таким образом, никто, кроме Магомедова, пока не может воспользоваться новой льготой.

Новая льгота продолжила тренд закона о "золотых парашютах"

Безвозмездная передача Магомедову коттеджа является уникальным случаем, считает политический обозреватель газеты "Черновик" Магомед Магомедов. "До этого таких подарков бывшим главам Дагестана не наблюдалось. И понятно, что республиканское законодательство и нормативные акты правительства подогнали специально под то, чтобы вручить Магомедову этот коттедж. Это такой жест действующей власти, которая пошла навстречу бывшему руководителю", - предположил он.

Политобозреватель считает заслуживающей доверия информацию о том, что семья Магомедовых достаточно давно добивалась передачи этого дома. "То, что акт передачи произошел перед выборами, можно считать совпадением", - заключил он.

В единый день голосования, 19 сентября, в Дагестане пройдут также выборы в Госдуму России и повторные выборы и довыборы депутатов различных уровней, выборы глав муниципальных образований, указано в справке "Кавказского узла" "Выборы-2021 на Юге России: главное о едином дне голосования".

Решение дагестанского правительства вызвало в обществе иронию и риторические вопросы, отметил Магомедов. "Конечно, это все отразилось на рейтинге действующей власти. С одной стороны, вызвало смех, с другой - разочарование. Семья Магомедовых не настолько бедная, что нуждается в дополнительных квадратных метрах от государства", - указал политический обозреватель корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, предыдущие попытки законодателей обеспечить дополнительные льготы бывшим главам республики также вызывали широкое обсуждение. "В 2020 году в парламенте республики достаточно серьезно обсуждались законопроекты о гарантиях бывшим главам республики. Тогда отмечалось, что республика берет на себя излишние функции по обеспечению льгот им, так как республиканских средств на это явно не хватает. А тут мы видим стремительное распределение республиканской собственности. Отсюда и ирония в обществе", - пояснил Магомедов.

7 июня 2016 года Верховный суд Дагестана частично отменил часть норм законов "О гарантиях высшему должностному лицу Республики Дагестан, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи", однако Верховный суд РФ оставил закон о "золотом парашюте" в силе. В январе 2017 года члены семей бывших глав республики были лишены прав на путевки в санатории, а также пособия после смерти. Ожидалось, что эта мера позволит бюджету сэкономить более двух миллионов рублей.

Закон, принятый еще при Рамазане Абдулатипове в 2013 году, устанавливает ряд льгот и преференций высшему должностному лицу, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи, отметил политолог Эдуард Уразаев.

"Эти льготы и преференции примерно соответствуют аналогичным нормам, установленных для экс-руководителей других регионов. Но в СМИ было много публикаций о явно завышенных «золотых парашютах» для некоторых губернаторов. Например, Аману Тулееву, Владимиру Чубу, Леониду Полежаеву и другим. В Дагестане Магомедали Магомедов был высшим должностным лицом с 1990-го по 2006 год, тогда как остальные руководили по три-четыре года. Если же учесть сложности его правления в период смены социально-экономического уклада и политической системы, нищенского республиканского бюджета, войн и разгула терроризма, то Магомедали Магомедов стоит особняком в истории Дагестана. Поэтому он заслужил этот подарок", - полагает Уразаев.

Передача коттеджа в собственность выглядит как поощрение главы республики, который проявил мужество при захвате Дома правительства вооруженными людьми в 1998 году и не допустил межнациональной войны, считает политолог. "Он прошел свой путь не без ошибок и негативных проявлений, но не отнять того, что его интуиция и мудрость почти всегда позволяла избежать более тяжелых для Дагестана последствий", - сказал Уразаев корреспонденту "Кавказского узла".

Он связал недовольство дорогим подарком Магомедову с враждебными бывшему главе Госсовета кланами. "Негатив в этом видят и те, кто склонен считать всех чиновников ворами, себя - ангелами, и те, кто рисует все только в черном свете и пытается расшатывать российское государство. Да, закон «О дополнительных мерах социальной поддержки Героев...» выглядит как написанный «под Магомедова», но это в логике предыдущих высоких оценок его деятельности и государственных наград. И кто может сказать, что им не воспользуются другие?" - добавил Эдуард Уразаев.

Такая категория льготников, как участники Великой Отечественной войны, могут рассчитывать в Дагестане только на бесплатный ремонт своего жилья, а не получение нового в собственность за счет республиканского бюджета. Согласно указу главы Дагестана от 2010 года, ветеранам, которые не менее пяти лет владеют жилым помещением, полагается единовременное пособие в размере 100 тысяч рублей на его ремонт. В 2020 году, по данным Министерства труда и социального развития Дагестана, такие пособия получили семь ветеранов.

Передача коттеджа подчеркнула расслоение общества

Передача дома на побережье - уникальный и вопиющий случай, заявил автор популярного Telegram-канала "Спросите у Расула" Расул Асад. "Всего в республике сейчас живет пять Героев Труда. Самому пожилому звание присвоено еще в 1966 году. Никто из них, кроме Магомедова, жилья до сих пор не получил", - указал блогер корреспонденту "Кавказского узла".

Он не сомневается, что апрельский закон принят под конкретного человека. "С учетом того, что мы перед собой видим и имеем, а также того, с какими условиями были приняты все эти нормативные документы, могу предположить, что единственным адресатом всего этого Магомедали Магомедов. По той информации, что я имею, сначала было кулуарно принято решение о дарении дома, а затем уже пошли процедуры, узаконившие его", - сообщил блогер.

Избирательный подход вызывает в обществе справедливое возмущение, считает он. "Особенно когда госимущество несправедливо и безвозмездно дарят небедному человеку, который, к тому же, в состоянии купить себе несколько таких дач. Некоторые посчитали, что власть опять показала запредельный уровень циничности, де-факто признав кастовую разнослойность общества, когда элитам все, а простому народу ничего. Данное решение приносит ущерб не только действующему власти, но и экс-председателю Госсовета Магомедали Магомедову, которого многие жители считали мудрым чиновником", - заключил Расул Асад.

То, что это произошло непосредственно перед выборами, блогер считает неудачным решением. "И не только потому, что скоро выборы. Возможно, когда принималось решение, надеялись, что распоряжение пройдет незамеченным. Но о том, что такое решение готовится, мы писали еще в марте месяце. Причиной спешки некоторые наши собеседники назвали состояние здоровья 91-летного Магомедова", - рассказал Расул Асад.

Стоимость дома может достигать 20 миллионов

Согласно публичным данным Росреестра, кадастровая стоимость переданного Магомедову дома в 2019 году составляла 1,046 миллиона рублей. Однако рыночная оценка подобных объектов начинается от 20 миллионов рублей, указал корреспонденту "Кавказского узла" представитель махачкалинского агентства недвижимости.

"Коттедж я не видел своими глазами. Но у нас были на продаже объекты в этой местности. Дом с такой квадратурой может стоить не меньше 20 миллионов рублей, даже если он стоит на небольшом земельном участке. Окончательная же цена зависит от того, есть ли выход к берегу моря, как облагорожена сама территория. Свою цену имеет и строение, какой внутри ремонт", - пояснили в агентстве недвижимости "Риэлт Сервис".

На сайте объявлений "Авито" на сегодняшний день есть два предложения о продаже домов в том же поселке Ачи-Су. Дачный дом площадью в шесть раз меньше, чем переданный Магомедали Магомедову, продается вместе с тремя сотками земли за 4,4 миллиона рублей. Он расположен недалеко от моря, меблирован. Еще одно объявление о продаже дома, площадь которого в два с половиной раза меньше, чем у коттеджа Магомедова, продается за 12,5 миллионов рублей, к нему прилагается еще 11 соток земли. "Район Президентской базы отдыха, между поселками Манас и Ачи-Су. Берег моря, на возвышенности, высота 50 м над уровнем моря. Прямой выход к морю (пять минут пешком). Тихое и в то же время обжитое место, для любителей морского отдыха", - говорится в объявлении.