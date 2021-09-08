Пять рабочих пострадали в Калмыкии при обрушении крыши здания

08 сентября 2021, 15:30

Пять человек получили травмы в Городовиковске при обрушении кровли заброшенного здания во время ее демонтажа, они госпитализированы, сообщили спасатели.

Информация о происшествии поступила спасателям сегодня в 09.46 мск. "Произошло обрушение кровли в неэксплуатируемом одноэтажном здании в городе Городовиковске, пять человек пострадали", - сообщила пресс-служба Управления МЧС по Калмыкии.

Прибывшие спасатели выяснили, что при демонтаже крыши здания обрушилась кровля на площади 200 квадратных метров. "Все пострадавшие с ушибами легкой степени тяжести доставлены в Городовиковскую районную больницу", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Все пять пострадавших – рабочие, которые пытались демонтировать кровлю заброшенного здания, уточняет "Интерфакс-Юг".