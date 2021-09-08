08 сентября 2021, 15:30
Пять рабочих пострадали в Калмыкии при обрушении крыши здания
Пять человек получили травмы в Городовиковске при обрушении кровли заброшенного здания во время ее демонтажа, они госпитализированы, сообщили спасатели.
Информация о происшествии поступила спасателям сегодня в 09.46 мск. "Произошло обрушение кровли в неэксплуатируемом одноэтажном здании в городе Городовиковске, пять человек пострадали", - сообщила пресс-служба Управления МЧС по Калмыкии.
Прибывшие спасатели выяснили, что при демонтаже крыши здания обрушилась кровля на площади 200 квадратных метров. "Все пострадавшие с ушибами легкой степени тяжести доставлены в Городовиковскую районную больницу", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.
Все пять пострадавших – рабочие, которые пытались демонтировать кровлю заброшенного здания, уточняет "Интерфакс-Юг".
"Водитель погиб при обрушении моста в Карачаево-Черкесии", "Детсад в Малгобеке закрыт из-за угрозы обрушения", "Семь человек эвакуированы из подтопленного детсада в Сочи".
Автор: "Кавказский узел"
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