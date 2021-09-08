08 сентября 2021, 15:30

Пять рабочих пострадали в Калмыкии при обрушении крыши здания

Пять человек получили травмы в Городовиковске при обрушении кровли заброшенного здания во время ее демонтажа, они госпитализированы, сообщили спасатели.

Информация о происшествии поступила спасателям сегодня в 09.46 мск. "Произошло обрушение кровли в неэксплуатируемом одноэтажном здании в городе Городовиковске, пять человек пострадали", - сообщила пресс-служба Управления МЧС по Калмыкии.

Прибывшие спасатели выяснили, что при демонтаже крыши здания обрушилась кровля на площади 200 квадратных метров. "Все пострадавшие с ушибами легкой степени тяжести доставлены в Городовиковскую районную больницу", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Все пять пострадавших – рабочие, которые пытались демонтировать кровлю заброшенного здания, уточняет "Интерфакс-Юг".

Примечание:

"Водитель погиб при обрушении моста в Карачаево-Черкесии", "Детсад в Малгобеке закрыт из-за угрозы обрушения", "Семь человек эвакуированы из подтопленного детсада в Сочи".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

08 сентября 2021, 16:45

08 сентября 2021, 15:43

  • Путин не отреагировал на жалобы ростовских предпринимателей

    Президенту неизвестны обращения бизнесменов о неправомерном закрытии рынков под Ростовом-на-Дону, заявил сегодня Дмитрий Песков. Без ответа остались минимум два обращения с подписями предпринимателей и их сторонников, составленные более четырех месяцев назад.

08 сентября 2021, 15:07

08 сентября 2021, 14:38

08 сентября 2021, 13:38

  • Конкурс портретов укрепил тренд культа семьи Кадыровых

    Авторы лучших портретов главы Чечни и его родителей получат от фонда Кадырова по 500 тысяч рублей, объявил спикер чеченского парламента Магомед Даудов, призвав к участию в конкурсе чеченцев, живущих за границей. Эти деньги могли быть направлены на помощь нуждающимся на Северном Кавказе, а не на укрепление культа Кадыровых, посетовали некоторые пользователи интернета.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи