Волгоградские Свидетели Иеговы* попросили суд оправдать их

07 сентября 2021, 20:51

В последнем слове пять волгоградских Свидетелей Иеговы* заявили о своей невиновности и попросили суд оправдать их, сообщил адвокат Роман Левин.

Как писал "Кавказский узел", 10 декабря суд разрешил волгоградским Свидетелям Иеговы* выходить из дома, однако оставил запрет на использование телефона и интернета. Подсудимым сложно найти работу, пока идет следствие, рассказала супруга одного из них. Пять обвиняемых в экстремизме Свидетелей Иеговы* из Волгограда 16 февраля заявили в суде, что не причастны к деятельности запрещенной судом организации, сообщил адвокат. 9 марта обвинение запросило для обвиняемых от 7 до 9 лет лишения свободы. В случае реального лишения свободы семьи волгоградских Свидетелей Иеговы* останутся без кормильцев, заявили родственники подсудимых. Гособвинение запросило рекордные сроки, считает директор информационно-аналитического центра "Сова"** Александр Верховский.

Пять волгоградских Свидетелей Иеговы* – Валерий Рогозин, Сергей Мельник, Игорь Егозарян, Вячеслав Осипов и Денис Пересунько обвиняются в причастности к организации, которую суд признал экстремистской. Они настаивают, что не причастны к деятельности запрещенного судом юрлица, а просто исповедуют свою религию. В суде, по версии защиты верующих, оглашаются доказательства, которые не имеют отношения ни к сути обвинений, ни к религиозным взглядам подсудимых, а религиоведческая экспертиза не разъяснила, в чем состоит вменяемый верующим экстремизм.

В Тракторозаводском суде Волгограда с 31 августа по 2 сентября прошли прения сторон по делу Валерия Рогозина, Сергея Мельника, Игоря Егозаряна, Вячеслава Осипова и Дениса Пересунько, а сегодня подсудимые выступили с последним словом, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" один из их адвокатов Роман Левин.

"Прения шли три дня. Прокурор запросила те же сроки, что и в прошлый раз - Егозаряну и Мельнику - по семь лет, Рогозину и Пересунько - по девять лет, Осипову - девять с половиной лет. Я сказал в прениях, что подсудимые не совершали преступления, все их действия - это религиозные богослужения. Подсудимые объяснили, что не совершали преступлений и попросили их оправдать", - рассказал адвокат.

Верующие приходили к суду, чтобы поддержать подсудимых, однако в зал заседаний их не пустили из-за коронавирусных ограничений, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" жена Сергея Мельника Анна.

"Сегодня подходило 54 человека. В суд нас не пускают. Может, жен все-таки пустят на приговор, если парни подадут ходатайства. Потому что вдруг их прямо из суда возьмут под стражу. Приговор начнут оглашать 20 сентября, а если не закончат, то продолжат 23 сентября", - сказала жена Сергея Мельника

Она рассказала, сославшись на полученную от мужа информацию, о чем в своих выступлениях говорили обвиняемые. "Денис [Пересунько] в последнем слове обращал внимание, что он никакой не экстремист, а наоборот - живет по Библии и она сделала его лучше. Игорь [Егозарян] сказал, что Свидетелей Иеговы* (преследовали) и в Германии, и в Советском Союзе, но потом их реабилитировали и признали невиновными, потому что такое уже было. Валера [Рогозин] обращал внимание на законы, согласно которым его нельзя признать виновным, потому что и ООН, и Европейский союз признает нас невиновными. Он также обращал внимание, что Библия ему помогла строить счастливую семью. Муж [Сергей Мельник] сказал, что у людей появилась возможность узнать о боге, потому что слушание было слишком долгим. Сейчас получается, что по Конституции мы имеем право исповедовать свою веру, но нас за это судят, потому что закон бога заменяется человеческим", - рассказала Анна Мельник.

Верховный суд России 20 апреля 2017 года по требованию Минюста постановил запретить все организации Свидетелей Иеговы* в стране как экстремистские. Под запрет попали "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и 365 его филиалов, указано в справке "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?". Информацию о событиях, связанных с этим судебным решением, "Кавказский узел" публикует на странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

* - 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** - организация включена Минюстом России в список некоммерческих организаций, выполняющих функции "иностранного агента".