Идрак Мирзализаде. Скриншот Youtube / GX Standup

07 сентября 2021, 14:35

Комик Мирзализаде обжаловал запрет на въезд в Россию

Суд в Москве зарегистрировал иск этнического талыша Идрака Мирзализаде, который потребовал от МВД отменить решение о пожизненном запрете на въезд в Россию, последовавшее за его шуткой о ксенофобии.

Как писал "Кавказский узел", 30 августа МВД пожизненно запретило въезд в Россию гражданину Белоруссии, этническому талышу Идраку Мирзализаде, объявив его нежелательной персоной на территории России. До этого комик-стендапер Мирзализаде, живущий в Москве, отбыл 10 дней административного ареста за публичную шутку о ксенофобии. Идрак Мирзализаде вправе обжаловать решение о пожизненном выдворении из страны, но перспективы такой тяжбы сомнительны, указали опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

Идрак Мирзализаде подал судебный иск к МВД с требованием отменить решение о пожизненном запрете на въезд в Россию, сообщил сотрудник Замоскворецкого суда Москвы.

"В суд поступил иск Мирзализаде к МВД с требованием отменить решение о запрете въезда в РФ, наложенном на истца", - приводит сегодня его слова ТАСС.

Адвокат Идрака Сергей Бадамшин уточнил, что иск был подан 2 сентября, но его зарегистрировали в суде только сегодня, пишет "Новая газета".

Талыши (самоназвание - "толыш") - народ, проживающий в Азербайджане и Иране. Согласно переписи населения Азербайджана 2009 года, численность талышей составляла 112 тысяч человек. Однако, по некоторым оценкам, общая численность талышского населения в республике доходит до 500 тысяч человек, указано в справке "Кавказского узла" "Талыши".

Напомним, 1 марта в комедийной программе "Разгоны", транслируемой в YouTube, Идрак Мирзализаде озвучил монолог о людях, которые отказываются сдавать квартиры кавказцам и прочим "нерусским", имея неправильные представления о них. Квартиру, по словам Мирзализаде, в итоге ему сдали армяне, несмотря на его азербайжданское происхождение, а ранее эту же квартиру арендовали русские, которые после себя оставили испорченный матрас, который Идраку с братом пришлось выбросить. При рассмотрении дела в Таганском суде Москвы Мирзализаде извинился перед людьми, которых могла обидеть его шутка, но отказался признать вину в разжигании межнациональной вражды.

В июне Мирзализаде подвергся нападению: его несколько раз ударили в затылок на улице, подойдя сзади. Нападавшие потребовали от него извинений за шутку о ксенофобии, но Мирзализаде отказался. По словам комика, за три недели до нападения он получил несколько тысяч угроз, а в Пензе мужчина вышел на одиночный пикет с надписью: "Идрак Мирзализаде — враг русского народа!". 

Коллеги Мирзализаде, стендап-комики, выпустили видеообращение в его поддержку, заявив, что "шутка — не преступление", а также провели 18 августа концерт в клубе 1930 Moscow. На концерте было продемонстрировано обращение Идрака Мирзализаде из изолятора временного содержания. Комик поблагодарил коллег и зрителей за поддержку.

Примечание:

"Коллеги вступились за арестованного комика Мирзализаде" "ЕСПЧ начал коммуникацию по делу главреда газеты "Толыши садо"", "Идрак Мирзализаде рассказал об угрозах и избиении после шутки о ксенофобах",.

Автор: "Кавказский узел"

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