Южный окружной военный суд. Фото Константина Волгина для "Кавказского узла"

07 сентября 2021, 14:04

Уроженец Дагестана осужден за попытку содействия ИГ*

Суд в Ростове-на-Дону признал виновным в попытке содействия террористам уроженца Буйнакска Ибрагима Камалова и приговорил его к двум годам заключения.

30-летний уроженец Буйнакска Ибрагим Камалов обвинялся по части 3 статьи 30 УК РФ "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и части 1 статьи 205.1 УК РФ "Содействие террористической деятельности".

Часть 3 статьи 30 УК РФ оговаривает действия, которые признаются покушением на преступление. Часть 1 статьи 205.1 УК РФ "Содействие террористической деятельности" предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы.

По версии следствия, в августе 2014 года Камалов, разделявший радикальные религиозные взгляды, перевел деньги членам запрещенной в России судом террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), сообщил сотрудник пресс-службы Южного окружного военного суда.

"Желая оказать помощь лицам, участвующим в ИГ*, находясь в Ростове-на-Дону, он перечислил на банковский счет иного лица денежные средства в размере 500 рублей, а указанное лицо 19 августа 2014 года, выяснив цель перевода денежных средств и опасаясь уголовного преследования, вернуло их Камалову, в связи с чем он не смог довести свой преступный умысел до конца ", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Камалов был признан судом виновным и приговорен к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. Свою вину он признал, приговор в силу не вступил и может быть обжалован, добавил сотрудник пресс-службы.

Из карточки дела на сайте Южного окружного военного суда следует, что приговор Камалову был вынесен 7 сентября. Комментариями Ибрагима Камалова или его представителей относительно приговора суда "Кавказский узел" пока не располагает.

"Кавказский узел" также писал, 17 февраля стало известно, что Ленинский суд Ростова-на-Дону арестовал на два месяца четырех членов запрещенной в России международной исламистской организации "Ат-Такфир валь-Хиджра", которые состояли в ростовской ячейке организации.

"Кавказский узел" публикует новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" также содержится справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ".

* "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) - организация, признанная террористической и запрещенная в России решением суда.

Примечание:

"Житель Карачаево-Черкесии получил 18 лет за связи с ИГ*", "Нальчанин осужден на шесть лет колонии по делу о пособничестве террористам", "Житель Дагестана осужден за участие в сирийском конфликте".

Автор: Константин Волгин источник: корреспондент "Кавказского узла"

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