Представители ставропольских реготделений партий поспорили о трехдневном голосовании

07 сентября 2021, 01:43

Ставропольские либерал-демократы положительно отнеслись к трехдневному голосованию. По словам представителя партии, на оплату наблюдателей придется выделить больше денег, но на участки придет больше людей. То, что голосование будет идти три дня, создает платформу для нарушений, считают в КПРФ. Увеличенный срок голосования до трех дней отразится на финансовом состоянии партий, а наблюдателям придется работать по ночам, чтобы помешать вбросам, отметил представитель "Справедливой России".

Как писал "Кавказский узел", на Ставрополье в сентябре, одновременно с выборами депутатов Госдумы, пройдут выборы депутатов краевой думы и представительных органов в пяти городах края — Ставрополе, Пятигорске, Кисловодске, Железноводске и Невинномысске. Исход выборов в краевую думу достаточно предсказуем, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Жители края рассказали, что ждут от депутатов новой думы внимания к проблемам экологии, инфраструктуры, низких зарплат и пенсий.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября. Где, кого и как будут выбирать в эти дни в южных регионах страны, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Выборы-2021 на Юге России: главное о едином дне голосования".

С 17 по 19 сентября в Ставропольском крае пройдут выборы депутатов городских дум Ставрополя, Пятигорска, Кисловодска, Невинномысска и Железноводска.

Ставропольская дума состоит из 30 депутатов, которые избираются по смешанной системе: 20 одномандатных округов и три общемуниципальных округа и семь территориальных групп. Сейчас в думе заседают 27 депутатов от "Единой России" и по одному от КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России", говорится на сайте парламента.

На выборы зарегистрированы списки четырех представленных в думе партий, отказано в регистрации партии "Новые люди", говорится на сайте горизбиркома. По 20 одномандатным округам выдвинуто 114 кандидатов, из которых 26 — самовыдвиженцы, отказано в регистрации 10 кандидатам, из которых трое – самовыдвиженцы, шестеро — члены партии "Новые люди", один кандидат — из ЛДПР, двое кандидатов снялись сами. Таким образом, борьба за 30 парламентских мест ведется среди 102 кандидатов.

Пятигорская гордума состоит из 33 депутатов, избираемых по 11 многомандатным избирательным округам. Места в парламенте распределены следующим образом: 29 депутатов от "Единой России", двое от ЛДПР и по одному от КПРФ и "Справедливой России", говорится на сайте думы. На выборы зарегистрированы списки этих четырех партий, в регистрации отказано партии "Родина", говорится на сайте избиркома. По 11 двухмандатным округам выдвинуто 94 кандидата, из них восемь — самовыдвиженцы. Отказано в регистрации трем кандидатам — по одному от "Родины", ЛДПР и КПРФ, один кандидат снялся сам. Борьба ведется между 90 кандидатами.

Гордума Кисловодска состоит из 25 депутатов, которые избираются по смешанной системе: 10 по единому и 15 одномандатном округам. Сейчас в думе 21 депутат от "Единой России", по одному от ЛДПР, КПРФ и "Справедливой России" и один самовыдвиженец, говорится на сайте думы. На выборы зарегистрированы списки парламентских партий и партии "Новые люди", отказано "Российской партии пенсионеров", говорится на сайте избиркома. По 15 одномандатным округам выдвинуто 83 кандидата, из них 16 — самовыдвиженцы, отказано в регистрации шести кандидатам, из которых пятеро — самовыдвиженцы, один — справедливорос, двое кандидатов снялись сами. Борьба ведется среди 75 кандидатов.

Железноводский парламент состоит из 20 депутатов, которые избираются по смешанной системе: 10 по единому и 10 по одномандатному округам. В думе 21 депутат от "Единой России", двое от ЛДПР, по одному от КПРФ и "Справедливой России", говорится на сайте думы. На выборы зарегистрированы списки уже представленных в думе партий, отказано в регистрации партии "Коммунисты России", сообщает сайт избиркома. По 10 одномандатным округам выдвинуто 53 кандидата, из них 10 — самовыдвиженцы. В регистрации ни одному кандидату не отказано, однако трое снялись сами. Борьба ведется среди 50 кандидатов.

В Ставрополе работают три территориальных избирательных комиссии. В ТИК Ленинского района корреспондента "Кавказского узла" заверили, что жалоб не поступало. В ТИК Промышленного района города корреспонденту "Кавказского узла" заявили, что жалобы поступали, однако глава избирательной комиссии Светлана Максименко отказалась рассказать подробности. По ее словам, информация о жалобах была передана в краевой избирком.

"К сожалению, не могу предоставить официальную информацию", — сказала Светлана Максименко корреспонденту "Кавказского узла".

В ТИК Октябрьского района Ставрополя корреспонденту "Кавказского узла" в комментариях отказали, сославшись на отсутствие руководителя комиссии. В то же время в Инстаграм-аккаунте ТИК говорится, что комиссия рассмотрела жалобы кандидатов в депутаты гордумы по одномандатным избирательным округам №№ 7,8 Кулешова А.В., Екимовой О.П. "о нарушении законодательства при распространении печатных агитационных материалов кандидатами в депутаты по одномандатным избирательным округам №№7,8 Мосиной С.В., Пятак Е.В." По результатам проверки было направлено представление в органы полиции об изъятии незаконных агитационных материалов.

Также "Карта нарушений" движения "Голос"* сообщает еще об одной жалобе от 28 августа. ТИК Октябрьского района Ставрополя признала незаконным и подлежащим уничтожению агитационный материал кандидата по девятому округу в гордуму Ставрополя от партии "Единая Россия" Александра Кочерги. Об этом сообщил конкурент, кандидат от КПРФ Сергей Владимиров, чью жалобу удовлетворила ТИК. По словам Владимирова, Кочерга в своих агитационных материалах незаконно использовал высказывания в свою поддержку председателя УИК, директора школы №20, госпожи Пряхиной.

В краевом избиркоме оперативно рассказать о жалобах затруднились, попросив написать запрос через сайт. Сотрудница избиркома заверила корреспондента "Кавказского узла", что "ответ придет оперативно". Запрос был направлен в 12.20 мск 6 сентября.

В ТИК Железноводска корреспондента "Кавказского узла" заверили, что к ним жалоб не поступало. В свою очередь "Карта нарушений" указывает, что 3 сентября поступила жалоба от кандидата в местную городскую думу Михаила Сергеева из пятого одномандатного округа Железноводска. В жалобе говорится, что на кандидата было оказано давление со стороны властей города. Сергеев утверждает, что его заставили сняться с выборов под угрозой сноса его кафе. Также сообщается, что готовилось обращение в прокуратуру. Комментариями от представителей прокуратуры Железноводска "Кавказский узел" пока не располагает.

В ТИК Кисловодска оперативно информацию о нарушениях корреспонденту "Кавказского узла" предоставить не смогли, сославшись на отсутствие руководителя комиссии, единственного уполномоченного давать официальную информацию. Добыть ее через соцсети не получится, сказала сотрудница ТИК, так как комиссия в них "неактивна".

В ТИК Невинномысска корреспонденту “Кавказского узла” заявили, что жалоб не поступало. В ТИК Пятигорска на телефонные звонки корреспондента "Кавказского узла" не ответили.

"Голос"* сообщил еще об одном нарушении на Ставрополье. 30 июля на сайте одного из местных вузов была размешена статья "Открытие молодежного избирательного клуба", которая содержит признаки агитации одной из партий, участвующих в выборах, говорится в сообщении на "Карте нарушений". Само мероприятие, говорится в жалобе, также имеет признаки вмешательства политической партии в работу учебных заведений Ставропольского края и применения административного ресурса в отношении студентов. В вузе корреспонденту "Кавказского узла" комментировать инцидент отказались.

Глава местного отделения ЛДПР положительно оценил трехдневное голосование

Активная агитация только началась, активисты раздают соответствующую литературу, в почтовые ящики кладутся агитки, развешиваются плакаты, буклеты, на данный момент говорить о крупных нарушениях не приходится, рассказал 6 сентября "Кавказскому узлу" глава ставропольского отделения ЛДПР Александр Смолин.

По его словам, неизвестные вынимают из ящиков агитационные материалы ЛДПР, что создает финансовые трудности — буклеты приходится печатать снова. В целом же, по его словам, кампания проходит в равных условиях.

Смолин отметил, что в Ставрополе ЛДПР кандидатов не имеет и на выборы в гордуму не идет, так как от Ставропольского края в Госдуму выдвигается глава партии Владимир Жириновский.

От местных жителей волонтерам и кандидатам поступают жалобы на принуждение голосовать за определенного кандидата – прежде всего, это касается студентов и бюджетников, отметил глава отделения. "Есть такая информация, но конкрентных данных сейчас не дам. Агитаторы рассказывают, что студентов заставляют собираться в определенных местах, голосовать, как нужно руководству вуза. Все это практикуется", — сказал Смолин.

ЛДПР намерена закрыть наблюдателями все избирательные участки в крае. По словам Смолина, в противном случае результаты не будут соответствовать реальному голосованию. Объединяться с другими партиями ЛДПР не будет. "У нас уже есть печальный опыт. Нас обманули", — рассказал Смолин.

То, что голосование будет идти три дня, Смолин оценил положительно. По его словам, проблема будет только финансовая, однако это компенсируется тем, что на участки придет больше людей. "У нас большой электорат. Таким образом, смогут прийти все", — прокомментировал Смолин.

ЛДПР закупила первую партию видеорегистраторов и флэшек, предстоит закупить еще три партии. По подсчетам Смолина, удастся использовать их на 95 процентах участков. Вести онлайн-камеры не будут, а лишь записывать. Отправлять своих волонтеров в центры региональной общественной палаты в ЛДПР не станут.

Представитель КПРФ назвал трехдневное голосование "гигантским минусом"

КПРФ подавала в избирательную комиссию Ставрополя жалобу по поводу незаконной агитации, однако ее не удовлетворили, рассказал "Кавказскому узлу" руководитель отделения КПРФ в Промышленном районе Ставрополя Павел Кирсанов. Он отметил, что "Справедливая Россия" подавала аналогичную жалобу, которая была удовлетворена.

"Речь и о незаконной агитации. Председатель одной из участковых комиссий на газетах "Единой России" расхваливал их кандидата — какой замечательный человек. Агитация членами избиркомов запрещена законом", — рассказал Кирсанов. В целом же он отметил, что агитационная кампания проходит одинаково у всех, привилегий нет.

К нему поступила жалоба от учителя одной из ставропольских школ, что преподавателей принуждают голосовать за определенного кандидата, однако не было предъявлено доказательств, а идти без них в ИК бессмысленно, указал Кирсанов. "Единственное, что мы можем — усилить контроль на выборах", — сказал коммунист, отметив, что КПРФ намерена закрыть наблюдателями все избирательные участки.

Кирсанов не исключил, что коммунисты могут объединиться с другими партиями для наблюдения. "Такие диалоги ведутся, но никакой конкретики. Но все партии заинтересованы, чтобы выборы прошли чисто, по закону", — сказал Кирсанов.

То, что голосование будет идти три дня, создает платформу для нарушений и является "гигантским минусом", сказал Кирсанов. "Три дня — это время, когда можно создать массу нарушений. Расширение временных рамок расширяет и возможности для вбросов и других нарушений", — считает политик.

Партии имеют право наблюдать за ходом голосования онлайн, чем и воспользуется КПРФ, отметил Кирсанов. Что касается наблюдения в центрах региональной Общественной палаты, то пока неясно, как будет выстроен процесс. "На сегодня ЦИК не дает исчерпывающей информации, как процесс будет реализован. Нет никакого понимания. Чтобы организовать наблюдение, необходимо закупить компьютеры, понять, как все будет функционировать. Этого нет. Но как только станет понятно, мы сразу же готовы приступить к работе. Участие подтверждаем", — сказал Кирсанов.

Представитель "Справедливой России" сообщил о незначительных нарушениях

Крупных нарушений не выявлено, черного пиара нет, рассказал "Кавказскому узлу" глава реготделения партии "Справедливая Россия" Александр Кузьмин. Есть только незначительные нарушения, например, сорванный плакат, раскрашивание баннера маркером.

"Кампания идет нормально. По всему краю развешано около 70 плакатов. Спокойно дают проводить встречи с избирателями даже на предприятиях. Стоят кубы, проводятся пикеты, активистов не гоняют. СР не ущемляют", — сказал Кузьмин, отметив, что к нему жалоб на принуждение голосовать от местных жителей не поступало.

"Справедливая Россия" планирует закрыть наблюдателями все участки на Ставрополье. Также планируется на четырех-пяти избирательных округах поставить свои камеры. Сотрудничество с другими партиями по теме наблюдателей возможно, но "ситуативно".

Увеличенный срок голосования до трех дней отразится на финансовом состоянии партии, уверен Кузьмин. Он также отметил, что наблюдателям придется работать и по ночам, чтобы помешать вбросам. Участвовать в программе по наблюдению онлайн в центрах региональной Общественной палаты партия не станет. По словам Кузьмина, у него есть доступ к государственному видеонаблюдению. "А в истории с центрами региональной Общественной палаты я участвовать не буду. Даже разбираться в этом не хочу", — сказал Кузьмин.

Глава ставропольского "Яблока" Виталий Зубенко пояснил, почему его партия не будет выставлять кандидатов на местные выборы. По его словам, для этого необходимо собрать большое количество подписей, что в нынешних условиях невозможно.

"У нас нет возможности без подписи выставлять кандидатов, а практика показывает, что "Яблоко" рубят уже второй год, причем по всей России", — рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Кандидат в депутаты Госдумы РФ от "Партии пенсионеров" от Ставрополья, кандидат в краевую ставропольскую думу Денис Пуць, имеющий компетенцию комментирования ситуации из-за серьезной болезни главы ставропольского отделения партии Ильи Илиади, сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что центральный аппарат не давал указаний обжаловать решение о снятии партии в Кисловодске. "На данный момент решение об обжаловании не принято", — рассказал Пуць.

По его словам, партии удалось собрать необходимое количество подписей в Кисловодске, но "по технической причине" она допущена не была. "Прибегали к услугам почерковедов, но все равно не допустили", — рассказал партиец.

Помощница руководителя ставропольского отделения партии "Родина" Кристина Федотова сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что обжалования не будет, "потому что все сроки вышли".

Представитель партии "Новые люди" рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что в данный момент отстранение партии от выборов в Ставропольском крае не комментируются. "Комментарии будут после выборов, не сейчас", — сказал собеседник.

Политолог не прогнозирует скандалы на выборах

Местные выборы в Ставропольском крае с одной стороны интересные, с другой — достаточно сильно контролируются со стороны краевой власти, сказал корреспонденту "Кавказского узла" координатор Центра гражданских инициатив Северо-Кавказского федерального округа Валерий Ледовской. "Партия "Яблоко" сконцентрировалась на федеральном списке кандидатов, партия "Новые люди" сконцентрировалась на федеральном и краевом уровне, причём заметно, что её больше интересует краевой", — подметил Ледовской.

"На местном уровне интересно смотреть на кандидатов от "Справедливой России", которые в большинстве своём выходцы из общественных организаций, которые сами же и создавали. Занимаются благоустройством, экологией, некоторыми местными социальными проблемами. Собственно, эта партия сейчас является некоторой дозволенной границей оппозиции в регионе, некоторой лакмусовой бумажкой границ дискуссий в политическом поле. Некоторые из бывших оппозиционеров работают в кампаниях кандидатов от СР", — рассказал Ледовской.

Скандалов на выборах в местные представительные органы власти Ставрополья ранее не замечено, не будет их и сейчас, предположил он. "И такое впечатление, что они создаются даже искусственно, чтобы избиратели обратили на выборы внимание. Например, это скандал с подделкой подписей избирателей при выдвижении кандидата Виктора Отамаса от КПРФ. Можно упомянуть скандал с высказываниями мэра Железноводска Моисеева, который привлекает внимание к партии власти. Избирательная комиссия Ставрополя признала незаконной агитацию кандидатов от "Единой России" в городской газете "Ставропольский вестник". Но всё же это сложно назвать серьёзным давлением на кандидатов, которые продолжают свои агитационные кампании. Больше похоже на наполнение выборного информационного поля в рабочем порядке, для проформы. Подобное, например, наблюдалось пять лет назад, когда "Справедливая Россия" инициировала в очередной раз референдум о выборности мэров Ставрополья, но после дня голосования об этом забылось", — сказал Ледовской.

4 августа территориальная избирательная комиссия (ТИК) Георгиевска сообщила, что в подписных листах, которые сдал депутат думы Ставропольского края Виктор Отамас для выдвижения на сентябрьских выборах, обнаружились недействительные подписи.

Выборы пройдут "достаточно буднично и без эксцессов", констатировал он. "Подготовки системного качественного наблюдения на участках я не вижу. А значит, мы сможем лишь постфактум принять официальные результаты и рассказать на основе статистического анализа о проблемах в полученных результатах. Но, по опыту, это не будет являться доказательной базой для судебных разбирательств. Не пойман за руку — не вор голосов", — закончил Ледовской.

Материалы о предстоящих выборах "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Выборы-2021: Юг России".