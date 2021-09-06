Обвиняемые по делу о "шариатских патрулях" оставлены под домашним арестом

06 сентября 2021, 20:00

Верховный суд Кабардино-Балкарии отказал прокурору в возвращении под стражу 11 жителей селения Анзорей по делу о "шариатских патрулях" и сократил срок их домашнего ареста.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2020 года в Лескенском районе Кабардино-Балкарии были задержаны и заключены под стражу 11 жителей селения Анзорей. 18 августа суд постановил отпустить их под домашний арест.

Из обвинительного заключения следует, что 11 жителей села Анзорей, ориентируясь на шариатские нормы, создали в 2016 году организацию - "джамаат", состоявший из двух групп под управлением наибов. Согласно материалам дела, члены сообщества, которое следствие считает экстремистским, применяли силу к тем, кто не разделял их взгляды. В обвинительном заключении говорится о пяти преступных эпизодах: двух случаях нанесения побоев и трех случаях угроз. Адвокаты и родственники подсудимых утверждали, что основанием дела об экстремистском сообществе стали обычные бытовые конфликты, сообщается в материале "Кавказского узла" "Анзорейские патрули: от шариата до экстремизма". После предъявления обвинений адвокат Рамзан Узуев сообщил, что задержанные полностью признали свою вину. Он назвал это "компромиссным решением".

Гособвинитель выступил против решения Урванского районного суда о трехмесячном домашнем аресте обвиняемых - с 18 августа по 18 ноября. Обвиняемые были освобождены в зале суда, при этом им запрещено общаться с лицами, имеющими отношение к данному уголовному делу, получать или отправлять какую бы то ни было корреспонденцию, пользоваться интернетом, связываться по телефону с кем бы то ни было, кроме сотрудников экстренных служб. Встречи с защитниками предусмотрены по месту жительства, указано в апелляции на решение о домашнем аресте, поданной в Верховный суд Кабардино-Балкарии.

На стадии предварительного следствия при избрании меры пресечения в виде заключения 11 обвиняемых под стражу "обоснованно учитывалось обвинение их в совершении умышленных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства", напомнил гособвинитель. Теперь же, по его мнению, суд не учел, что обвиняемые могут оказать давление на свидетелей.

"Общественно-опасная противоправная деятельность организатора и участников экстремистского сообщества, вызвавшая широкий негативный общественный резонанс, была пресечена правоохранительными органами в октябре 2020 года, что предотвратило угрозу распространения экстремистской идеологии на иные районы Кабардино-Балкарской Республики", - заявил прокурор в апелляционном представлении.

Изменение меры пресечения на домашний арест, по мнению обвинения, ставит под сомнение эффективность противодействия экстремистской деятельности. Нет гарантии того, что обвиняемые не будут препятствовать эффективному производству по уголовному делу, указал прокурор.

В представлении также отмечается, что судом первой инстанции, вопреки требованию закона, не указаны адреса, по которым подсудимые будут отбывать домашний арест. Прокурор потребовал вернуть всех обвиняемых под стражу.

Выступившие в суде адвокаты попросили не менять меру пресечения их подзащитным, сославшись при этом на их положительные характеристики, наличие детей и пожилых родителей, а также на признание ими своей вины и сотрудничество со следствием. Подсудимые поддержали ходатайства своих адвокатов.

Суд отменил решение районного суда, но оставил подсудимых под домашним арестом - на срок месяц и шесть дней, то есть до 24 сентября. "Чем мотивировал суд данное решение, пока неизвестно, так как была оглашена только резолютивная часть определения", - указал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Рамзан Узуев.