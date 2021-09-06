Жители Геленджика пожаловались на проблему с туалетами в школе

06 сентября 2021, 14:41

Перед началом учебного года в одной из школ Геленджика закрылись на ремонт туалеты, родители детей обратились с жалобой в Минобразования Краснодарского края. Руководство школы пообещало срочно завершить ремонт.

Как писал "Кавказский узел", 1 сентября кубанские школьники приступили к очному обучению. Опрошенные "Кавказским узлом" родители учеников указали, что дети должны учиться в школах очно даже в пандемию, иначе вся нагрузка по их обучению ложится на семью.

Родители учеников школы №5 в Геленджике пожаловались на нехватку туалетов в учебном корпусе. Руководство школы объяснило ситуацию экстренным устранением протечки. Открыть кабинки пообещали 7 сентября. "Сейчас ведется аварийный ремонт в двух туалетах, и завтра они будут запущены. Перед 1 сентября произошла протечка. Сейчас у нас работают два туалета: один для девочек, один для мальчиков. Рассчитаны в совокупности на 10 человек - там разные закрывающиеся кабинки, по пять кабинок каждый. В остальных устанавливают сантехнику - ее поменяли, - кабинки. Просто пришлось поднимать пол из-за протечки сетей", - процитировал сегодня представителя школы "Подъем".

Директор школы Вера Чернышева пояснила, что такая ситуация сложилась из-за недобросовестного подрядчика из Якутии. В июне прошли торги по капремонту одной линии туалетов. Подрядчик провел демонтажные работы, а завершать их отказался. Контракт удалось расторгнуть только в августе. Сейчас договор на ремонт заключили с новым подрядчиком. Он обещает закончить работы в сентябре, передало сегодня информацию Чернышевой кубанское издание "Юга".

"Иногда возникает очередь из двух-трех девочек на первом этаже, но это, на наш взгляд, не критично. Все учителя также понимают создавшуюся ситуацию. После аварийного ремонта со среды будут доступны все туалеты одной линии", - приводятся в публикации слова директора школы.

Местный житель Валерий Кутафин сообщил, что написал жалобу на эту ситуацию в краевую администрацию и Министерство образования Кубани. По его словам, в школе работает "два, а по факту один туалет" на 1000 учеников, "дети страдают морально и физически". В разговорах с родителями руководство школы ссылается на проблемы с подрядчиками, написал Кутафин 4 сентября в Facebook-паблике "Активный Геленджик".

"Наш класс ремонтировался родителями. Ничего внятного, как школа готовилась к учебному году, [директор] пояснить не может. В переписке с родителем мэр города пояснил, что туалеты не отремонтированы в связи с тем, что надо было делать заново документацию для проведения тендера на ремонт. Непонятно, как функционирует образовательное учреждение, где нарушаются все мыслимые санитарные нормы", - указал Кутафин в публикации.

Запись сопровождается двумя фотографиями. На одном - закрытая дверь с надписью "туалет не работает" и сразу четырьмя восклицательными знаками, на другом - дверной проем без дверной коробки и торчащими проводами.

Директор школы и местный градоначальник ждут проведения конкурсных процедур, но проблему необходимо решать срочно, указала в комментариях Юлия М. Калашникова. "В рамках ФЗ (федерального закона. - Прим. "Кавказского узла") о госконтрактах все понятно. Непонятно, как быть детям в школе. Убедительная просьба решить данный вопрос в самое ближайшее время", - написала она, обратившись к Минобразования Краснодарского края. "Зато в школе, где учатся дети мэра все в порядке с туалетами", - указала Дана Нестерова.

"Оставляем детей дома! На имя директора пишем заявление: "В связи с неготовностью школы к новому учебному году прошу организовать обучение моего ребенка на дому!" - призвал Вячеслав Смагин.

К 14.41 мск 6 сентября эта публикация, сделанная 4 сентября, собрала 33 отметки пользователей и 131 комментарий. У паблика 2,4 тысячи участников. На сайте Министерства образования Краснодарского края по состоянию на 14.41 мск 6 сентября не появилось реакции на жалобы родителей учащихся геленджикской школы №5.

Напомним, что в Краснодарском крае остро стоит проблема нехватки школ. В школе №94 в этом году набрали первый "Ы" класс. В связи с перегруженностью в краснодарской школе №102, расположенной в микрорайоне Губернский, оборудованы четыре временные кабинета в коридорах. Пользователи Instagram раскритиковали городские власти за нехватку школ и детских садов при активной застройке. В мэрии сообщили, что в городе открывается пять новых школьных зданий, но и население города увеличивается ежегодно на 20 тысяч человек.