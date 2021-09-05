Застройщики на Кубани обвинены в хищении 345 миллионов у дольщиков

05 сентября 2021, 22:05

Передано в суд дело троих краснодарских застройщиков, присвоивших деньги почти 400 человек, сообщило сегодня МВД России.

Три жителя Краснодарского края обвинены в мошенничестве в особо крупном размере.

По данным следствия, не имея разрешения на строительство, а также условий для подключения к инженерным сетям, трое обвиняемых под видом возведения трех многоквартирных жилых домов в Краснодаре присвоили деньги дольщиков. "Один из фигурантов, являясь председателем жилищно-строительного кооператива в городе Горячий Ключ под предлогом инвестирования в строительство жилого дома также привлек денежные средства потерпевших. Многоквартирный жилой дом в эксплуатацию не сдан", - сообщило сегодня МВД России.

Обвиняемые не выполнили взятые на себя обязательства, а полученными денежными средствами распорядились по своему усмотрению, выяснило следствие. По его данным, деньги в строительство вложили почти 400 человек, ущерб превысил 345 миллионов рублей. "На период предварительного следствия обвиняемым была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. На имущество обвиняемых и аффилированных лиц наложен арест. Уголовное дело направлено в Прикубанский районный суд города Краснодара", - проинформировало ведомство на своем сайте.

Часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Комментариев обвиняемых или их официальных представителей относительно версии следствия не поступало.

Как писал "Кавказский узел", в июле в Хостинский райсуд было направлено дело шести жителей Сочи и Московской области, которые под предлогом строительства в Сочи двух апарт-отелей и ЖК "Туапсинский" похитили 3,4 миллиарда рублей у 949 жителей Кубани и других регионов, сообщила прокуратура.

В статье "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана" в разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем.