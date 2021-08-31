31 августа 2021, 11:03

Три человека пострадали при сходе лавины в Северной Осетии

Группа альпинистов попала под лавину в горах Северной Осетии, пострадали трое граждан Украины, сообщили спасатели.

Сообщение об инциденте поступило спасателям от очевидцев. Группа альпинистов попала под лавину на горе Казбек, уточнили в ГУ МЧС по республике.

По данным спасателей, при сходе лавины пострадали трое граждан Украины. "Территория нейтральная. Пострадали три гражданина Украины. Будут привлекать вертолет Грузии", - цитирует представителя ведомства ТАСС.

"Кавказский узел" ранее писал, что 5 августа альпинистка погибла под камнепадом в Северной Осетии.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в Алагире сегодня днем идет дождь, температура воздуха +23 градуса, ветер скоростью 2 метра в секунду. Вечером дождь продолжится, температура понизится до +20. 1 сентября вновь ожидаются осадки, температура составит +23, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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