Коллеги комика Мирзализаде осудили решение запретить ему въезд в Россию

30 августа 2021, 18:54

Постановление о запрете Идраку Мирзализаде посещать Россию будет обжаловано при наличии оснований, пообещал адвокат комика. Депутат Госдумы назвал наказание Мирзализаде за шутку чрезмерным, а коллеги комика сочли давление на него новым уровнем репрессий в России.

Как писал "Кавказский узел", сегодня МВД пожизненно запретило въезд в Россию гражданину Белоруссии, комику Идраку Мирзализаде. Этнический талыш Мирзализаде, который отбыл 10 дней административного ареста за шутку о ксенофобии, признан нежелательной персоной на территории России, сообщило ведомство.

В июле прокуратура Центрального административного округа Москвы возбудила против Идрака Мирзализаде административное дело об унижении по национальному признаку. Причиной стала шутка Мирзализаде о проблемах с арендой жилья в Москве. 9 августа он получил десять суток ареста. 19 августа Мирзализаде вышел на свободу. После шутки о ксенофобах комик подвергся нападению после одного из выступлений. Его несколько раз ударили в затылок на улице, подойдя сзади. Нападавшие потребовали принести извинения, но Мирзализаде отказался. По словам комика, за три недели до нападения он получил несколько тысяч угроз, а в Пензе мужчина вышел на одиночный пикет с надписью: "Идрак Мирзализаде — враг русского народа!".

Мирзализаде может обжаловать решение МВД России

Адвокат Сергей Бадамшин заявил, что после изучения документов примет решение об обжаловании постановления о нежелательности его пребывания в России на пожизненный срок.

"Получим уведомление, изучим, при наличии оснований — обжалуем", — сказал адвокат Сергей Бадамшин, слова которого приводит ТАСС.

Менеджер Идрака Мирзализаде отказался комментировать принятое МВД России решение. "К сожалению, вообще никаких комментариев не можем дать, извините", — заявил он "Ленте.ру".

Иностранный гражданин, пребывание которого признано нежелательным на территории России, обязан покинуть страну, следует из статьи 25.10 ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию". Если разрешение на временное проживание или вид на жительство, выданные иностранному гражданину, аннулированы, он обязан выехать из России в течение 15 дней. В случае если иностранец не покинет Россию за это время, он подлежит депортации, говорится в статье 31 N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".

Идрак Мирзализаде после решения МВД России должен за свой счет купить билеты для выезда из страны, сообщил адвокат Дмитрий Аграновский.

"Билеты он должен будет приобрести за свой счет. Только в случае полного отсутствия средств выдворение оплачивается за счет работодателя или в исключительных случаях за счет государства", — пояснил адвокат. Аграновский отметил, что решение МВД можно обжаловать в суде, но с момента его вступления в законную силу правовых оснований находиться в России у Мирзализаде не будет. По словам адвоката, если комик не покинет страну самостоятельно, его принудительно депортируют, передает РИА "Новости".

Идрак Мирзализаде может попробовать обжаловать решение МВД о своем пожизненном нежелательном пребывании в России. Однако, скорее всего, отменить его не получится, считает президент Федерации мигрантов Вадим Коженов, который дал интервью телеканалу "360".

"Возможно, он подаст в суд, как-то отменит это решение. Надо смотреть, насколько оно было правомерное. Но судя по тому, какой был хайп от этого, вряд ли он что-то отменит и не будет уже иметь возможности находиться в России", — заявил Вадим Коженов.

Он пояснил, что после решения МВД комик больше никогда не сможет приехать в Россию законным путем. Если же он сделает это нелегально, ему будет грозить уголовное дело. "Если приедет незаконно, то это уже будет возбуждение уголовного дела по статье о незаконном пересечении госграницы России", — отметил Коженов.

По его мнению, сейчас Мирзализаде, вероятно, не депортируют принудительно, а вручат документы о том, что он в течение 10 дней должен покинуть территорию России. Так, по словам Коженова, происходит и с другими иностранцами, в отношении которых были вынесены подобные решения. "Если есть по человеку какая-то информация, что он способен уклониться от исполнения этого решения, то его тогда уже принудительно выдворяют", — добавил он.

При рассмотрении дела в Таганском суде Мирзализаде извинился перед людьми, которых могла обидеть его шутка, но отказался признать вину в разжигании межнациональной вражды. Подробнее о практике публичных извинений можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин" и "Хронике публичных извинений на Кавказе".

Знакомые Мирзализаде озвучили противоречивую информацию о его местонахождении

Идрак Мирзализаде уехал в Белоруссию ещё 27 августа, а после выхода из спецприёмника выглядел "подавленным", передает Telegram-канал Mash со ссылкой на друга комика Артура Чапаряна. "По словам Артура, Мирзализаде часто ездит домой (он гражданин РБ). С позавчера (28 августа, — прим. "Кавказского узла") Идрак не отвечает на звонки", — говорится в сообщении канала.

При этом "Медиазона" со ссылкой на знакомого комика, имя которого не называет, публикует информацию о том, что Идрака действительно уже нет в России, но, как утверждает приятель юмориста, он уехал не в Белоруссию.

Коллеги Мирзализаде, стендап-комики, ранее выпустили видеообращение в его поддержку, заявив, что "шутка — не преступление", а также провели 18 августа концерт в клубе 1930 Moscow. На концерте было продемонстрировано обращение Идрака Мирзализаде из изолятора временного содержания. Комик поблагодарил коллег и зрителей за поддержку.

Российские стендап-комики раскритиковали решение МВД

Решение МВД России раскритиковал друг Идрака Мирзализаде российский комик Кирилл Селегей, заявивший о новом уровне репрессий в стране.

"У меня как будто слом реальности произошел. Я сейчас смотрю вокруг себя и пытаюсь трезво оценить это. Это не сон — это моя жизнь, и в моей жизни моего друга, коллегу выгоняют из страны за шутку про обосранный матрац. У меня ощущение сейчас, что я в серии "Южного парка" живу. Для меня это новый уровень репрессий, так как я мог ожидать всего — например, на примере журналистов. Я понимал: могут закрывать на какое-то количество суток, выписывать штрафы, признавать иностранными агентами, но то, что из страны могут выгонять... я вообще не ожидал", — заявил Селегей "Дождю"*.

Поддержал Идрака Мирзализаде и известный российский стендап-комик Гарик Оганисян. Он вступился за коллегу, назвав его добрейшим человеком.

"Вы сошли с ума. (...) Угроза только от вас, от таких законов, от таких решений. Вы сами ксенофобы, люди, радующиеся этому кошмару", — отреагировал на заявление МВД Гарик Оганисян в своем Instagram-аккаунте.

Признание нежелательным нахождение Идрака Мирзализаде на территории России пугает, поскольку вызывает ассоциации с посадками за анекдоты во времена Советского Союза, считает комик, актер и телеведущий Роман Юнусов.

"Грустно это все. Я даже не знаю, что по этому поводу можно сказать. Отвратительно, грустно и непонятно, что будет дальше. Просто кошмар. Петросян говорил, что некоторые ситуации настолько грустные, что даже смешные — это как раз тот случай. Непонятно, что будет дальше. По всей видимости, возвращаемся в те времена, когда сажали за анекдоты", — заявил в разговоре с "Лентой.ру" Роман Юнусов .

На признание нежелательным пребывание Мирзализаде в России отреагировали депутаты

Признание нежелательным пребывание в России комика Идрака Мирзализаде из-за шутки жестоко и чрезмерно, считает депутат от КПРФ Валерий Рашкин.

"Я считаю ненормальным, когда не за действия, а именно за высказывания, причем юмористического характера, принимают такие жесткие, жесточайшие меры выселения из страны. Это надо совершить такое преступление против страны именно, против государства именно, чтобы такие решения принимать. Я убежден, что это абсолютно чрезмерно, и таких мер принимать нельзя. На то и есть язык, на то это достижение человечества, что мы можем пользоваться речью, аргументами и доказательной базой. Воюйте вот в этом направлении, но выселение из страны я считаю чрезмерным и не советую этого делать. Это будет вызывать только раздражение у граждан Российской Федерации, и будет усиливаться ненависть к той власти, которая принимает такое решение", — заявил Рашкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников назвал решение о нежелательности пребывания Идрака Мирзализаде в России правильным, отметив, что при подобных решениях необходимы точные легальные процедуры.

"Я поддерживаю это решение, но должна быть процедура, которая позволит это узаконить. Иначе так МВД сможет любого внести в этот список, что будет самоуправством. С одной стороны, подобные санкции очень хорошо действует на обывателя, но с другой стороны, кто-то же решает, что является оскорблением или возбуждением национальной розни. <…> Это вопрос санкций, для которых необходима легальная процедура, а не просто решение МВД или какого-нибудь полковника", — сказал Калашников в эфире "Радио 1".

Талыши (самоназвание — "толыш") — народ, проживающий в Азербайджане и Иране. Согласно переписи населения Азербайджана 2009 года, численность талышей составляла 112 тысяч человек. Однако, по некоторым оценкам, общая численность талышского населения в республике доходит до 500 тысяч человек, указано в справке "Кавказского узла" "Талыши".

Ранее "Кавказский узел" писал о талыше Гилале Мамедове, который попал за решетку в Азербайджане после юмористического ролика "Ты кто такой? Давай, до свидания!", ставшего популярным в Интернете в 2012 году. Это видео привлекло внимание общественности к проблеме соблюдения прав талышей. В сентябре 2013 года Гилал Мамедов был осужден на пять лет колонии строгого режима по обвинению в госизмене, разжигании национальной розни и хранении наркотиков. Гилал Мамедов свою вину не признал, заявив о политическом характере дела.

Новости о практике публичных извинений "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

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