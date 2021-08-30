Полицейский арестован по делу о похищении человека на Кубани

30 августа 2021, 14:29

Обвинения в похищении человека предъявлены старшему инспектору ГИБДД Краснодара и трем его знакомым. Трое обвиняемых помещены под стражу, четвертый отпущен под подписку о невыезде, сообщило сегодня следствие.

Как писал "Кавказский узел", житель Краснодара 26 августа был найден прикованным наручниками в гараже. По подозрению в его похищении задержаны четыре человека, включая сотрудника полиции. Из помещения полицейские изъяли 120 таблеток, которые могут содержать наркотические вещества, оружие, боеприпасы и две бейсбольные биты.

По версии следствия, полицейский и трое его знакомых в ночь на 26 августа выманили 20-летнего потерпевшего из дома, привезли в гараж, заковали наручниками и применили насилие, требуя передачи 5 миллионов рублей за то, что молодой человек в марте не сумел в оговоренный срок помочь инспектору купить подержанный автомобиль для перепродажи.

Четверым задержанным по делу о похищении 20-летнего местного жителя предъявлены обвинения в похищении человека группой лиц по предварительному сговору с применением оружия и насилия. Трое задержанных, в том числе старший инспектор ГИБДД по Краснодару, по ходатайству следствия заключены под стражу, четвертый отпущен под подписку о невыезде, проинформировал сегодня "Интерфакс"со ссылкой на следствие.

На сайте управления СКР управление СКР по Краснодарскому краю сегодня опубликовано видео обыска и освобождения похищенного из гаража, который был прикован наручниками к стойке. В ходе обыска силовики обнаружили гранату и огнестрельное оружие, следует из видео.

Часть 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека группой лиц по предварительному сговору с применением оружия и насилия) предусматривает до 12 лет лишения свободы.