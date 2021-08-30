Оружие, найденное при обыске. Скриншот видео https://kuban.sledcom.ru/news/item/1604270/

30 августа 2021, 14:29

Полицейский арестован по делу о похищении человека на Кубани

Обвинения в похищении человека предъявлены старшему инспектору ГИБДД Краснодара и трем его знакомым. Трое обвиняемых помещены под стражу, четвертый отпущен под подписку о невыезде, сообщило сегодня следствие.

Как писал "Кавказский узел", житель Краснодара  26 августа был найден прикованным наручниками в гараже. По подозрению в его похищении задержаны четыре человека, включая сотрудника полиции. Из помещения полицейские изъяли 120 таблеток, которые могут содержать наркотические вещества, оружие, боеприпасы и две бейсбольные биты.

По версии следствия, полицейский и трое его знакомых в ночь на 26 августа выманили 20-летнего потерпевшего из дома, привезли в гараж, заковали наручниками и применили насилие, требуя передачи 5 миллионов рублей за то, что молодой человек в марте не сумел в оговоренный срок помочь инспектору купить подержанный автомобиль для перепродажи.

Задержание подозреваемого. Скриншот видео https://kuban.sledcom.ru/news/item/1604270/Четверым задержанным по делу о похищении 20-летнего местного жителя  предъявлены обвинения в похищении человека группой лиц по предварительному сговору с применением оружия и насилия. Трое задержанных, в том числе старший инспектор ГИБДД по Краснодару, по ходатайству следствия заключены под стражу, четвертый отпущен под подписку о невыезде, проинформировал сегодня "Интерфакс"со ссылкой на следствие.

На сайте управления СКР управление СКР по Краснодарскому краю сегодня опубликовано видео обыска и  освобождения похищенного из гаража, который был прикован наручниками к стойке. В ходе обыска силовики обнаружили гранату и огнестрельное оружие, следует из видео.

Часть 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека группой лиц по предварительному сговору с применением оружия и насилия) предусматривает до 12 лет лишения свободы. 

Примечание:

"Сочинский бизнесмен Соселия сбежал от похитителей в Грузии", "Кавказоведы назвали обычай умыкания невесты противоречащим шариату", "Детали похищений жителей Чечни опубликованы в День жертв насильственных исчезновений".

Автор: "Кавказский узел"

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