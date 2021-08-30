МВД пожизненно запретило въезд в Россию комику Мирзализаде

30 августа 2021, 13:28

Этнический талыш Мирзализаде, который отбыл 10 дней административного ареста за шутку о ксенофобии, признан нежелательной персоной на территории России, сообщило сегодня МВД России.

Как писал "Кавказский узел", в июле прокуратура Центрального административного округа Москвы возбудила против Идрака Мирзализаде административное дело об унижении по национальному признаку. Причиной стала шутка Мирзализаде, талыша по национальности, о проблемах с арендой жилья в Москве. 9 августа он получил десять суток ареста. 19 августа Мирзализаде вышел на свободу. После шутки о ксенофобах комик подвергся нападению после одного из выступлений. Его несколько раз ударили в затылок на улице, подойдя сзади. Нападавшие потребовали принести извинения, но Мирзализаде отказался. По словам комика, за три недели до нападения он получил несколько тысяч угроз, а в Пензе мужчина вышел на одиночный пикет с надписью: "Идрак Мирзализаде — враг русского народа!".

Коллеги Мирзализаде, стендап-комики, выпустили видеообращение в его поддержку, заявив, что "шутка — не преступление", а также провели 18 августа концерт в клубе 1930 Moscow. На концерте было продемонстрировано обращение Идрака Мирзализаде из изолятора временного содержания. Комик поблагодарил коллег и зрителей за поддержку.

Идраку Мирзализаде пожизненно запрещен въезд в Российскую Федерацию. "Министерством внутренних дел Российской Федерации в соответствии с частью 4 статьи 25.10 ФЗ "О порядке выезда в Российскую Федерацию и въезда в Российскую Федерацию" принято решение о нежелательности пребывания (проживания) в Российской Федерации гражданина Республики Беларусь Идрака Кахин оглы Мирзализаде, пожизненно", - сообщило сегодня МВД России.

В последние годы Мирзализаде неоднократно приезжал в Россию, в марте 2021 года получил вид на жительство. "В своем публичном выступлении Идрак Мирзализаде допустил выражения, возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство. В связи с этим его нахождение на территории Российской Федерации признано угрожающим общественному порядку, правам и законным интересам других лиц", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Идрак Мирзализаде будет уведомлен о принятом решении в установленном порядке в ближайшее время, сообщило сегодня РБК.

Иностранный гражданин, пребывание которого признано нежелательным на территории России, обязан покинуть страну, следует из статьи 25.10 ФЗ "О порядке выезда в Российскую Федерацию и въезда в Российскую Федерацию".

Если разрешение на временное проживание или вид на жительство, выданные иностранному гражданину, аннулированы, он обязан выехать из России в течение 15 дней. В случае, если иностранец не покинет Россию за это время, он подлежит депортации, говорится в статье 31 N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".

На странице Мирзализаде в Instagram на 13:25 мск не содержится комментариев относительно решения МВД России.

При рассмотрении дела в Таганском суде Мирзализаде извинился перед людьми, которых могла обидеть его шутка, но отказался признать вину в разжигании межнациональной вражды. Подробнее о практике публичных извинений можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин" и "Хронике публичных извинений на Кавказе".

Талыши (самоназвание — "толыш") — народ, проживающий в Азербайджане и Иране. Согласно переписи населения Азербайджана 2009 года, численность талышей составляла 112 тысяч человек. Однако, по некоторым оценкам, общая численность талышского населения в республике доходит до 500 тысяч человек, указано в справке "Кавказского узла" "Талыши".

Ранее "Кавказский узел" писал о талыше Гилале Мамедове, который попал за решетку в Азербайджане после юмористического ролика "Ты кто такой? Давай, до свидания!", ставшего популярным в Интернете в 2012 году. Это видео привлекло внимание общественности к проблеме соблюдения прав талышей. В сентябре 2013 года Гилал Мамедов был осужден на пять лет колонии строгого режима по обвинению в госизмене, разжигании национальной розни и хранении наркотиков. Гилал Мамедов свою вину не признал, заявив о политическом характере дела.

Новости о практике публичных извинений "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".