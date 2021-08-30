30 августа 2021, 05:45
Переселенцы из оползневых зон заявили о риске обрушения дома в Нижних Ачалуках
В ингушском селе Нижние Ачалуки после ливней произошел раскол почвы в нескольких дворах, из-за которого в фундаменте одного из домов возникла трещина, сообщили селяне, которые переселились сюда из оползневой зоны в 2011 году.
Как писал "Кавказский узел", 23 декабря 2011 года 58 переселенцев из оползневой зоны получили ключи от новых коттеджей в Нижних Ачалуках. В начале 2012 года был открыт новый коттеджный поселок для переселения жителей оползневой зоны. 16 августа этого года в Нижних Ачалуках, а также Верхних Ачалуках, Средних Ачалуках и Пседахе, после ливня были подтоплены частные дома и соцобъекты.
Десять семей из Нижних Ачалук написали заявление на имя президента России Владимира Путина и главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова. Они сообщили о провале почвы на месте, где построены дома для переселенцев из оползневой зоны. Заявление опубликовал в своем блоге на "Кавказском узле" правозащитник Магомед Муцольгов.
Подписанты заявления утверждают, что проседания почвы в зоне застройки коттеджами начались несколько лет назад. "За последние несколько лет на асфальтовом покрытии улиц в нашем микрорайоне образовывались трещины, свидетельствующие о проседании почвы", - пишут они.
Однако, по их словам, после ливней, обрушившихся на поселок 16 августа и ставших причиной подтопления, "произошел раскол почвы". "Образовавшийся провал проходит через несколько дворов и уходит под фундамент дома. Глубину этого провала определить невозможно, ведь его дна увидеть мы так и не смогли. В результате этого стихийного бедствия в несущих стенах одного из домов образовались трещины, в связи с чем находиться в нем стало опасно, и мы были вынуждены переехать в пристройку, находящуюся на другом конце двора", - написали авторы заявления и приложили фотографии провала.
Подписанты попросили "оказать содействие в принятии незамедлительных мер, направленных на ликвидацию последствий стихийного бедствия и предотвращения трагедии". Они опасаются, что обильные осадки могут ухудшить ситуацию и привести к обрушению дома.
По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в Малгобеке 30 августа в дневное время прогнозируется слабый дождь при температуре воздуха +29 градусов, скорость ветра - четыре метра в секунду. В ночь на 31 августа также ожидается слабый дождь, температура воздуха опустится до +23 градусов, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис — это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.
Автор: "Кавказский узел"