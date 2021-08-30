На месте столкновения трех легковых автомобилей и грузовика в Георгиевском городском округе Ставрополья. Кадр видео ГУ МЧС https://www.youtube.com/watch?v=uVbZEXsXVpA&t=1s

30 августа 2021, 00:01

До шести человек выросло число погибших в аварии на Ставрополье

Еще один из пострадавших при столкновении трех легковых автомобилей и грузовика в Георгиевском городском округе скончался в больнице. Пострадавший в ДТП ребенок находится в крайне тяжелом состоянии, сообщило краевое управление МЧС.

Как писал "Кавказский узел", в результате столкновения трех легковых автомобилей и грузовика в районе села Подгорное на автодороге Минеральные Воды – Кочубей на Ставрополье 29 августа погибли пять человек. Два человека, в том числе годовалый ребенок, получили травмы.

По предварительным данным, водитель автомобиля Honda Prestige для осуществления маневра обгона допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся поочередно с автомобилями Lada Niva, грузовым Suzuki и легковым Toyota Corolla. От полученных травм на месте скончались водитель и пассажир Lada Niva, а также водитель и два пассажира Honda", сообщило 28 августа ГИБДД по Ставрополью.

В больнице Георгиевска скончался мужчина, пострадавший в аварии на дороге Минеральные Воды – Кочубей. "Ребенок находится в реанимационном отделении – состояние оценивается как крайне тяжелое, решается вопрос о транспортировке ребенка в краевую больницу Ставрополя", – сообщило 29 августа управление МЧС по Ставропольскому краю.

С родственниками пострадавших и погибших работают психологи МЧС, говорится в сообщении на сайте ведомства. 

Прокуратура Ставропольского края проводит проверку обстоятельств аварии, сообщило 29 августа ГТРК "Ставрополье".

Правоохранительные органы приступили к расследованию уголовного дела в связи с аварией, проинформировал сотрудник управления МВД России по Ставрополью. "Следственным отделом ОМВД России по Георгиевскому городскому округу возбуждено уголовное дело по признакам нарушения правил дорожного движения, повлекшего смерть двух и более лиц", – процитировало "Свое ТВ" 29 августа слова представителя полиции.

Часть 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) предусматривает до семи лет лишения свободы.

Примечание:

 "Пять человек госпитализированы после аварии с маршруткой в Ставрополе", "Шесть человек погибли в ДТП в Сальском районе", "Ребенок скончался в результате ДТП с мусоровозом на Ставрополье".

Автор: "Кавказский узел"

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