17 дагестанских ополченцев признаны участниками боевых действий

29 августа 2021, 20:01

С начала работы комиссии по признанию участниками боевых действий дагестанских ополченцев этот статус получили 512 человек, на последнем заседании было решено признать участниками боевых действий еще 17 человек. Пользователи сети указали, что процесс непрозрачен и движется крайне медленно.

Как писал "Кавказский узел", 2 августа 2019 года Владимир Путин подписал закон о предоставлении ополченцам из Дагестана, сражавшимся с боевиками в 1999 году, статуса ветеранов боевых действий, права на ежемесячные выплаты и материальные льготы. 14 ноября правительство России утвердило дагестанским ополченцам льготы, предусмотренные законом "О ветеранах". Закон о льготах ополченцам в Дагестане вступил в силу с 1 января 2020 года. В список претендентов на получение статуса ветеранов боевых действий из числа ополченцев в 1999 году вошли порядка 28 тысяч человек, все они пройдут тщательный отбор, сообщил в декабре 2020 года вице-спикер дагестанского парламента Камил Давдиев. Удостоверения получили только 520 человек, большинство тех, кто действительно воевал, в их число не попали, заявили тогда же представители ветеранских организаций Магомед Умаргаджиев и Умахан Умаханов.

Приравнять ополченцев к ветеранам боевых действий попросили 20 июня жители дагестанского села Ботлих на "прямой линии" с президентом. Аналогичный вопрос о статусе ополченцев задавался Владимиру Путину во время телемоста 2007 года. Тогда он поручил правительству разработать документ о предоставлении ополченцам дополнительных льгот. Дагестанские ополченцы добивались статуса ветеранов боевых действий и в судебном порядке. Так, в 2013 году Казбековский районный суд удовлетворил иск 19 жителей Дагестана, просивших признать за ними статус ветеранов боевых действий.

Республиканская комиссия по формированию перечня лиц, принимавших участие в боевых действиях в составе отрядов самообороны в период с августа по сентябрь 1999 года в ходе контртеррористических операций на территории Дагестана, на своем четвертом заседании признала участниками боевых действий 17 жителей Дагестана. На заседании рассматривались кандидатуры 19 человек, по двум из них собранные материалы направлены на дополнительную проверку, проинформировало 28 августа правительство Дагестана на своем сайте.

С начала работы республиканской комиссии ветеранами боевых действий признано 512 дагестанских ополченцев. Отделением Пенсионного фонда России по Дагестану, ежемесячная денежная выплата в размере 3 212,04 рубля по категории "ветеран боевых действий" из числа дагестанских ополченцев назначена 434 лицам, указано в сообщении.

В нем отмечается, что для решения вопроса придания дагестанским ополченцам статуса ветерана боевых действий и уточнения списков на республиканском и муниципальном уровнях созданы специальные комиссии. В их состав включены главы муниципалитетов, представители военного комиссариата и ОВД, командиры отрядов самообороны, участники боевых действий, члены общественных организаций.

Четвертое заседание комиссии по формированию списка ополченцев состоялось 27 августа, сказано в информации на странице правительства Дагестана в Instagram, насчитывающей 234 тысячи подписчиков. За сутки эта публикация набрала 710 отметок "нравится" и 72 комментария.

Пользователи сети отметили, что процесс идет крайне медленно. "Такими темпами мы через 100 лет признаем всех участников", - указал пользователь 3254kera. "Ордена и медали раздали, а признание будет идти ещё 100 лет... Тогда, спрашивается, для чего раздавали ордена?" - отметил он же в другом комментарии. "Чтобы признать человека, проводят четвертое заседание. Но комментс. Стыдоба", - написал arturmv123.

Часть пользователей попросила опубликовать имена тех, кто получил статус участника боевых действий. "А можно список опубликовать?" - спросила zaraezugova. "Напишите хоть имена и откуда они, народ должен знать своих героев, и мы, настоящие ополченцы, тоже же (должны) порадоваться за них", - отметил shamli_sh_sh. "Многие главы поселений сделали удостоверения своим родственникам и близким, оставив тех людей, кто на самом деле был в народном ополчении, поэтому ущемленных и обиженных людей очень много", - подчеркнул mirza_1960.

7 августа 1999 года вооруженные отряды боевиков во главе с Басаевым и Хаттабом проникли на территорию Дагестана. Села Ансалта, Рахата, Шодрода и Годобери Ботлихского района были захвачены сразу, в течение нескольких дней боевикам удалось захватить другие населенные пункты. Первыми, до прихода федеральных войск, боевикам противостояли местные милиционеры и ополченцы. Бои продолжались до 15 сентября. За 1,5 месяца боев было убито 275 российских военных, 937 получили ранения. Потери боевиков составили около 2500 человек, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторжение боевиков в Дагестан (1999)".