Заместитель гендиректора "Ростова" осужден за мошенничество

29 августа 2021, 04:06

Суд апелляционной инстанции оставил в силе приговор бывшему заместителю генерального директора футбольного клуба "Ростов" Юрию Дорофееву, который был признан в мошенничестве и осужден на пять лет колонии общего режима.

Ростовский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу бывшего заместителя гендиректора футбольного клуба "Ростов" Юрия Дорофеева, которого в мае этого года приговорили к пяти годам в колонии общего режима по обвинению в мошенничестве.

Приговор Дорофееву оставлен без изменения, пишет 28 августа donnews.ru.

Юрий Дорофеев входил в руководство "Ростова" с 2012 по 2017 годы. В мае 2019 он был задержан. В его деле два эпизода. Первый связан с одним из футболистов клуба, который заключил контракт в 2016 году. Заработная плата спортсмену, по данным обвинения, в размере боле 41 миллиона рублей начислялась под видом денежного займа со стороны одной из некоммерческих благотворительных организаций. Через некоторое время футболист и организация заключили соглашение о прекращении обязательств по договору займа. Футболист перешел в футбольный клуб "Зенит" (Санкт-Петербург), пишет "Коммерсант".

Дорофеев обратился в суд с иском к футболисту о взыскании с него 12 миллионов рублей, к которому он приложил договор денежного займа с упомянутой благотворительной организацией, а также заведомо недостоверный договор об уступке прав требования к футболисту на 12 миллионов рублей, который, как утверждал спортивный чиновник, он заключил с фондом. Суд взыскал с футболиста 12 миллионов рублей, однако суд вышестоящей инстанции отменил решение. Данный эпизод обвинение квалифицировало как покушение на мошенничество (статья 30 и часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ) со стороны Дорофеева.

Второй эпизод уголовного дела связан с арендой автомобиля. В феврале 2015 года клуб заключил договор аренды с супругой Дорофеева. Согласно договору, "Ростов" должен был выплачивать ей за пользование автомобилем более восьми тысяч рублей в месяц. В 2017 году, как утверждает обвинение, Дорофеев обратился в суд, куда предоставил заведомо подложный договор об аренде на сумму 38 тысяч рублей ежемесячно. Он потребовал у клуба вернуть автомобиль и выплатить долги по аренде на 1,5 миллиона рублей. Районный суд отказал в удовлетворении требований, но апелляционная инстанция обязала выплатить задолженность. Данный эпизод квалифицируется как мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).

Комментариями Юрия Дорофеева и его официальных представителей относительно приговора "Кавказский узел" пока не располагает.