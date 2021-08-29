Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в ранении солдата

29 августа 2021, 00:11

Военнослужащий Аргишти Шахназарян получил ранение при обстреле со стороны Азербайджана, заявило Минобороны Нагорного Карабаха.

Кака писал "Кавказский узел", в августе обстрелы на линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск стали столь же регулярными, как и перед осенней войной 2020 года. Хотя, как указали опрошенные "Кавказским узлом" военные эксперты, тяжелое вооружение стороны сейчас не применяют.

Азербайджанские военные нарушили режим прекращения огня около 15.20 (14.20 мск) 28 августа, заявило карабахское военное ведомство. По данным министерства обороны, обстрелу подверглись позиции в поселке Тагавард Мартунинского района Нагорного Карабаха. "В результате чего призывник Аргишти Шахназарян получил огнестрельное ранение. Огонь противника был подавлен ответными действиями Армии обороны", - перевел сообщение пресс-службы военного ведомства корреспондент "Кавказского узла".

В военном госпитале корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что рядовому Шахназаряну была оказана необходимая медпомощь, его состояние стабильное.

В Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года шли полномасштабные бои, по итогам которых Азербайджан получил контроль над двумя третями территории, подконтрольной властям непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР). Армия обороны НКР лишилась оборонительных рубежей. Как изменились границы по результатам войны, указано посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в Нагорный Карабах после завершения боев.

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