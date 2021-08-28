Жители Южной Осетии раскритиковали власти в годовщину смерти Джабиева

28 августа 2021, 22:15

Виновные в смерти Инала Джабиева до сих пор не наказаны, констатировало сегодня общественное движение "Гражданская платформа". При нынешней власти невозможно эффективное расследование, заявили жители Южной Осетии в Instagram.

Как писал "Кавказский узел", Инал Джабиев умер 28 августа 2020 года после допроса по делу о покушении на министра внутренних дел. По делу о смерти Джабиева обвинены семь силовиков, а замглавы МВД Андрей Цховребов отстранен от должности. В июне четверых из семи арестованных милиционеров отпустили из СИЗО в связи со смягчением обвинений. Пользователи Instagram еще до завершения расследования сочли, что в числе обвиняемых окажутся рядовые сотрудники милиции, а их руководство уйдет от ответственности.

Смерть Джабиева вызвала массовые протесты и политический кризис в Южной Осетии. 16 депутатов парламента с осени 2020 года по февраль бойкотировали заседания парламента, не давая собрать кворум. В Южной Осетии не могли принять бюджет, правительство работало без подтверждения полномочий, а работа парламента оказалась полностью парализованной. Параллельно родные Джабиева, недовольные ходом расследования, организовали круглосуточную акцию протеста, которая проходила на площади в Цхинвале с 4 декабря 2020 года по 26 февраля. Оппозиция и протестующие добивались увольнения генпрокурора Урузмага Джагаева, но прекратили акции, не добившись своих целей.

Общественная организация "Гражданская платформа", созданная вдовой Инала Джабиева, напомнила сегодня, в первую годовщину его смерти, об обещании президента Анатолия Бибилова наказать преступников. "Вот уже год, как вопросы о зверском убийстве Инала Джабиева остаются открытыми. Какую надежду оставляет следствие по окончательному расследованию этого зверского убийства? Узнаем ли мы при сегодняшней власти имена и фамилии заказчиков, мучителей, похитителей и убийц Инала Джабиева? Надежда умирает последней, и мы надеемся получить ответы на эти вопросы в том случае, если гарант Конституции не заинтересован в сокрытии этого вопиющего преступления!" - сказано в публикации в Instagram-паблике platforma_2021.

Перепост этой публикации на странице журналистки Арцу Мамедовой вызвал споры о том, выгодно ли властям справедливое расследование. "Нынешней? Нет. Ворон ворону глаз не клюет", - заявила ikanukova. "Уверена, мы узнаем, и они сядут, и именно при сегодняшней власти, потому что им, как никому, это выгодно - дабы очистить себя от грязи", - заявила, в свою очередь, larisa.misikova. "Сторонники действующей власти продолжают верить в "справедливое" расследование. Нам обещают, а мы запоминаем. Придет время - напомним", - ответила на это Арцу Мамедова.

Эта публикация на странице m_arzu_official в Instagram к 22.15 мск 28 августа собрала 35 "лайков", 1191 просмотр и девять комментариев. У Мамедовой 8940 подписчиков. Под другой ее сегодняшней публикацией высказалась пользовательница соцсети g_a_b_a_r_a_e_v_a777. "Было бы такое расследование, кого нельзя было купить, честные, добросовестные, которые просто делали бы свою работу - МВД, прокуратура, - тогда бы наказаны были виновные, а так..." - написала она.

Бывший президент Южной Осетии Эдуард Кокойты пригрозил виновникам смерти Джабиева "народным судом". "Ровно год назад был жестоко убит защитник Осетии, отец троих детей Инал Джабиев. В первую очередь, хочу выразить слова искреннего сочувствия и поддержки семье Инала. Уверен, что мы добьемся справедливости и понесут самое суровое наказание те, кто отдавал этот бесчеловечный приказ, а также те должностные лица, которые знали и могли остановить этот беспредел. Никому не удастся переложить всю ответственность на одних лишь исполнителей. Пусть никто не забывает, что самый суровый вердикт выносит именно народный суд, который невозможно ни запугать, ни подкупить", - написал сегодня бывший президент на своей странице eduard.kokoity.

Эта публикация к 22.15 мск 28 августа собрала 228 "лайков". У Кокойты 4657 подписчиков в Instagram.

Вне контекста смерти Инала Джабиева невозможно говорить о будущем Южной Осетии, считает автор блога в Instagram rajdian_urbanica.

"Отец Инала всю свою жизнь воевал за интересы и свободу Южной Осетии, был бойцом отряда Бала Бестауты. Инал в 2008 году отличился во время боев за Цхинвал, он последовал достойному примеру своего отца. 28 августа 2020 года Инал умер в результате многодневных пыток. Пытали его не грузинские фашисты, а сотрудники правоохранительных органов Южной Осетии. Когда мать и жена Инала пытались добиться справедливого расследования, их пытались прогнать с площади, применяли против них силу, пытаясь лишить тента, который защищал их от дождя. Вот как на фоне всех этих событий отвечать на вопросы: «За что воевали?», «За что воевать в будущем?». Как теперь объяснить молодым ребятам, что в случае необходимости надо вставать на защиту Южной Осетии? А ведь в ответ можно услышать: «А ради чего? Ради чего воевал Инал и его отец?». Я не знаю, как ответить на эти вопросы, да я сам себе не могу дать точный ответ на этот вопрос. Этот вопрос можно только стереть, удалить, закрыть. Как? Провести справедливое расследование и наказать виновных", - говорится в публикации.

В августе 2008 года обострился конфликт между Грузией и Южной Осетией, в него вмешалась Россия. После этого Москва признала независимость Южной Осетии и Абхазии, а Грузия разорвала с Россией дипотношения. Подробная справка о "Пятидневной войне" 2008 года опубликована в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

При этом блогер пессимистически относится к расследованию. "Все идет к тому, что никто наказан не будет. Ничего не изменится", - спрогнозировал он.

К 22.15 мск 28 августа эта публикация собрала 139 "лайков", в том числе от вдовы Инала Джабиева Оксаны Сотиевой. У блогера 18,5 тысячи подписчиков в Instagram.

Перепост этой заметки в Instagram-паблике "ЧП. Цхинвал" спровоцировал появление критических комментариев в адрес властей непризнанной республики. "Власть сама себя не накажет! Но она будет наказана при другой власти", - высказался bud_chelowekom. "Такая власть не переизбирается. Он бы если дорожил нашим общим домом и имел бы уважение к его гражданам, то бы провел этот плебисцит или бы досрочно сложил полномочия", - написал о президенте alanov6984. "Я видела, как нашу власть проклинают на похоронах, и свадьбах, и даже на святых местах! Такого еще не было никогда. Это и отчаяние, и ненависть одновременно!" - заключила y90870.

Пользователь pifagor767 напомнил о круглосуточной акции протеста в центре Цхинвала, в которой участвовала мать Джабиева - Майя Джабиева. "Думаю, что в будущем, когда этих сволочей уже не будет у власти, надо поставить памятник при жизни матери Инала, [изобразив ее] укутавшейся от холода в эту клетчатую шаль... Не смыть нынешней власти этот позор никогда, негодяи!" - написал он.

Эта публикация в chp_tskhinval к 22.15 мск 28 августа собрала 214 "лайков" и пять комментариев. У паблика 66,9 тысячи подписчиков.

Журналист из Северной Осетии Руслан Тотров констатировал в сегодняней публикации в Telegram-канале "Площадь свободы", что, несмотря на протесты, "мощного народного единения так и не случилось". "По крайней мере, в публичном пространстве", - уточнил он. Тотров считает, что власти, поняв это, "с утроенной энергией принялись защищать убийц в погонах и унижать собственных граждан".

Напомним, что параллельно с расследованием смерти Инала Джабиева расследуется дело о покушении на министра внутренних дел Южной Осетии. Обвинительное заключение, представленное следствием в феврале, не содержит доказательств причастности Джабиева к покушению, заявила Оксана Сотиева. Родные Джабиева настаивают на продолжении расследования, хотя дело против него может быть закрыто по причине смерти.

Новости о политическом кризисе в Южной Осетии, связанном со смертью Инала Джабиева, собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Убийство Джабиева: протесты и кризис".