28 августа 2021, 15:33

Прокуратура начала проверку обстоятельств гибели ребенка в Дагестане

Полуторагодовалая девочка умерла в Кизляре, выпив растворитель, сообщила прокуратура Дагестана, начав проверку обстоятельств инцидента.

По данным ведомства, девочка выпила растворитель и поступила в городскую больницу Кизляра с сильным химическим отравлением.

"По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сказано в сегодняшнем сообщении, опубликованном на странице прокуратуры Дагестана в Instagram.

"Ребенок поступил в состоянии клинической смерти, несмотря на все реанимационные мероприятия, к сожалению, врачи не смогли спасти жизнь девочке", - сообщили в пресс-служба Министерства здравоохранения Дагестана.

В министерстве уточнили, что девочка получила обширный ожог пищевода с системными осложнениями и поражением сердечно сосудистой и дыхательной системы, пишет ТАСС.

Примечание:

"Минздрав рассказал о состоянии детей после взрыва газа в Махачкале ", "Смерть младенца в Дербенте стала второй трагедией в роддомах Дагестана за три месяца", "Няня из Дербента получила 8 лет колонии по делу о гибели ребенка".

Автор: "Кавказский узел"

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