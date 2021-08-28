Прокуратура начала проверку обстоятельств гибели ребенка в Дагестане

28 августа 2021, 15:33

Полуторагодовалая девочка умерла в Кизляре, выпив растворитель, сообщила прокуратура Дагестана, начав проверку обстоятельств инцидента.

По данным ведомства, девочка выпила растворитель и поступила в городскую больницу Кизляра с сильным химическим отравлением.

"По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сказано в сегодняшнем сообщении, опубликованном на странице прокуратуры Дагестана в Instagram.

"Ребенок поступил в состоянии клинической смерти, несмотря на все реанимационные мероприятия, к сожалению, врачи не смогли спасти жизнь девочке", - сообщили в пресс-служба Министерства здравоохранения Дагестана.

В министерстве уточнили, что девочка получила обширный ожог пищевода с системными осложнениями и поражением сердечно сосудистой и дыхательной системы, пишет ТАСС.