Преступление и покаяние: почему не хоронят братьев Тимурзиевых?

27 августа 2021, 18:30

Родственники убитых при нападении на полицейских в декабре 2020 года в центре Грозного братьев-близнецов Тимурзиевых не дождались выдачи тел. После примирения тейпов и покаяния в эфире чеченского телевидения Рамзан Кадыров дал семье Тимурзиевых надежду. Однако родители о сих пор не знают, где похоронят их сыновей. За что задержали родственников убитых, о чем просили представители ингушских родов, и не слукавил ли Рамзан Кадвров - в справке «Кавказского узла».

Поминки в Долаково

Не добившись выдачи тел убитых в Грозном братьев Хасана и Хусейна Тимурзиевых их большая семья 17 августа провела тазият (тезет, соболезнования, поминальный обряд) в их родном селе Долаково в Назрановском районе Ингушетии. По словам соседа Тимурзиевых, Исмаила, на церемонию пришли не только представители тейпа Тимурзиевых-Султыговых, но почти все жители села.

Три убийства на проспекте Путина

28 декабря 2020 года два уроженца Ингушетии были убиты при нападении на полицейских в центре Грозного на проспекте Путина. При этом погиб сотрудник полиции Магомед Джабраилов, другой силовик, Акраман Товбулатов, получил ранения. Нападавшие - 18-летние братья-близнецы Хасан и Хусейн Тимурзиевы – жили в Чечне с 2012 года вместе с родителями и сестрой, учились в Грозненском государственном нефтяном университете и подрабатывали в пекарне .

Задержание родственников и друзей

В тот же день чеченские силовики задержали родителей Лидию Дарсигову и Ахмедхана Тимурзиева, а также старшую сестру убитых 20-летнюю Зарету Тимурзиеву. Трех малолетних детей забрали к себе соседи. Позднее участковый забрал и 8-летнего Магомеда Тимурзиева. Из Ингушетии приехала Тамара Тимурзиева, родная тетя детей, и забрала их с собой, в том числе мальчика, которого отпустили полицейские. По дороге в Ингушетию ей позвонил оперативник, и потребовал вернуть Магомеда в полицейский участок, однако женщина отказалась .

В оппозиционном Телеграм-канале 1ADAT ранее появилось сообщение, где утверждается, что представители властей похитили также двух друзей и двух одноклассников погибших, последние позже были отпущены.

Сначала необходимость задержания родственников полицейские объясняли угрозой кровной мести. «Сказали, что раньше, чем через три дня ситуация не разрешится, никого отпускать не будут, так как могут приехать родственники убитого полицейского и может возникнуть ссора», - рассказал ингушский адвокат Магомед Беков .

По другим данным, полицейские пытались установить их связь с террористическими организациями и проверяли на причастность к нападению 28 декабря 2020 года. Об этом говорил и глава Чечни на совещании силовиков, сюжет о котором вошел в выпуске новостей ЧГТРК «Грозный» за 12 января 2021 года. «Те, кто был задержан - было там содействие или как бы там ни было, я напишу ходатайство, кто-нибудь еще напишет [ходатайство, чтобы им назначили меру пресечения в виде] подписки о невыезде. К Адаму [Делимханову] и Магомеду [Даудову] обратились люди, поэтому надо постараться отдать им этих людей», - сказал он.

В тот же день родственники Тимурзиевых были освобождены и вернулись в Ингушетию.

Три просьбы ингушских тейпов

В первые два дня после инцидента в социальных сетях стали появляться версии о том, что братья Тимурзиевы могли быть остановлены полицией из-за отсутствия масок на лицах или нападение могло быть спровоцировано каким-то иным образом. В связи с этим, пользователи соцсетей предполагали, что власти специально не публикуют видео с камер наблюдения. Слухи также были вызваны противоречивыми комментариями руководства Чечни, которое сначала заявило, что убитые пытались завладеть оружием полицейских, затем объявило, что погибший полицейский не был вооружен .

Утром 30 декабря 2020 года от имени тейпов Тимурзиевых и Султыговых было опубликовано видеозаявление на ингушском языке. На видео к Кадырову обращается общественный деятель Сараждин Султыгов. «Убитые – наши люди, и, если они террористы, как вы говорите, предъявите доказательства», - в частности говорит он. «Более этого, вы похитили ни в чем невиновных отца, мать и сестру убитых. Требуем освободить их. И третье: требуем выдать тела убитых Хасана и Хусейна», - потребовали тейпы.

Кровная месть и Кадыров

Отсутствие извинений и соболезнований в заявлении ингушских тейпов вызвало крайне болезненную реакцию главы Чечни. «Позови их, предъяви доказательства и затем объяви им кровную месть за нашего убитого товарища», - сказал Рамзан Кадыров Магомеду Даудову в эфире ЧГТРК «Грозный». «Вы говорили про наши адаты, так знайте, что за нашего убитого брата Магомеда и раненого Акрамана, на вас будет кровная месть. Она на вас будет в любом случае - придете вы или нет», - исполнил распоряжение Даудов своем видеообращении, приглашая представителей тейпов в парламент Чечни.

На следующий день, 31 декабря 202 года, родственники погибшего полицейского Магомеда Джабраилова объявили кровную месть ингушским тейпам. «Тимурзиевы и Султыговы, у нас с вами кровная месть. Из вас не нашелся даже один, с иманом (верой. - Прим. «Кавказского узла»), кто принес бы свои соболезнования, вы не приехали и не убедились, виноваты вы или нет, поэтому мы объявляем вам кровную месть», - говорит на видео представитель Джабраиловых. А еще через день родственники раненого силовика Акрамана Товбулатова заявили о вражде с двумя ингушскими родами. Тейп Рамзана Кадырова, Бено, озвучил в адрес этих ингушских родов угрозы.

У родственников погибшего полицейского Магомеда Джабраилова не было оснований для объявления кровной мести, поскольку оба нападавших убиты считают президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев, адвокат Заурбек Садаханов, журналист Владимир Севриновский, директор Центра анализа и профилактики конфликтов Екатерина Сокирянская .

Позже Руслан Кутаев предположил, что «объявление кровной мести было в связи с тем, что чеченская сторона была оскорблена тем, что хотя начали это представители ингушских родов, но они не соизволили сразу прислать людей с извинениями». С ним согласился и старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности, МГИМО МИД РФ Ахмет Ярлыкапов. А Владимир Севриновский заметил*, что «власти Чечни по отношению к террористам часто действуют согласно очень старому адату, по которому после преступления в изгнание отправляется не только убийца, но и его родственники, а их дом разрушается». «Этот адат был искоренен еще имамом Шамилем как противоречащий шариату, но возрожден в современной Чечне», - добавил журналист .

Видео преступления

Директор ЧГТРК «Грозный» Чингиз Ахмадов вечером 31 декабря 2020 года опубликовал на своей странице в Instagram видео-, аудио- и фотоматериалы, относящиеся к инциденту. В частности он привел аудиозапись присяги «Исламскому государству»** (позднее ИГ взяло на себя ответственность за атаку на полицейских) и фотографию двух мужчин на фоне флага террористической организации. Ахмадов утверждает, что голос на записи принадлежит одному из братьев Тимурзиевых.

Ахмадов также представил три записи камер видеонаблюдения, которые, по его словам, запечатлели убийство полицейского Магомеда Джабраилова и ранение его коллеги, а также смерть обоих нападавших.

Примирение чеченских и ингушских тейпов

Представители двух ингушских тейпов — Тимурзиевых и Султыговых - уже в ночь на 31 декабря 2020 года опубликовали новое обращение, в котором говорят, что им показали полную видеозапись с места событий, на которой четко видны действия братьев Хасана и Хусейна Тимурзиевых. Они признали свою неправоту и выразили соболезнования семье убитого силовика.

«Посмотрев видео и фотографии, мы с Абдурахманом вернулись домой (в Ингушетию). Наши ребята напали на абсолютно невинных людей, которые несли свои служебные обязанности. Наш с ходу ударил одного [из полицейских], который стоял спиной. Он сразу умер от нескольких ножевых ранений, потом второй напал на другого и ранил. Только после этого третий полицейский применил оружие. Возразить нечего, наши виновны», - заявил один из делегатов ингушских тейпов .

Кроме того, как утверждал тогда в заявлении представитель тейпа, им сообщили, что родственники братьев после проведения беседы якобы были отпущены домой.

7 января 2021 года в здании парламента Чечни состоялась церемония примирения тейпов Тимурзиевых-Султыговых с родными жертв нападения на силовиков в Грозном. Собравшиеся осудили теракт в Грозном, выразили соболезнования семье погибшего полицейского и высказали слова поддержки в адрес раненого силовика. Власти Чечни заверили, что родители и сестра братьев Тимурзиевых будут освобождены после завершения следственных мероприятий, если их вина не будет установлена.

Покаяние родственников Тимурзиевых

После того, как 12 января 2021 года родные Тимурзиевых были освобождены и вернулись в Ингушетию, ЧГТРК «Грозный» показала покаяние отца убитых братьев. Ахметхан Тимурзиев заверил, что силовики хорошо обращались с ним, его женой и дочерью после задержания.

Отец заявил, что не сомневается в виновности своих сыновей. «Сказали: "Ваши дети совершили теракт". Это для меня было просто как гром. <...> Тем не менее это оказалось правдой <...>. То, что они совершили преступление — это истинная правда. Мне показали на большом экране», - сказал Тимурзиев.

Ахметхан Тимурзиев назвал себя и свою жену ответственными за поступок сыновей. «Мы, конечно, виноваты. Как отец я виноват, что мои дети совершили это», - говорит он на русском языке. Перейдя на ингушский, Ахметхан Тимурзиев поясняет, что «виноват перед народом». «Никому в глаза посмотреть не смогу», - говорит отец убитых в сюжете, переведенном «Кавказским узлом».

В сюжете показаны не только Ахметхан Тимурзиев, но и его жена и дочь. Появляясь в кадре втроем, они стоят с опущенными головами. Говорит только Ахметхан Тимурзиев. В конце сюжета он и его жена слушают мужчину, который на ингушском языке поясняет, что задержанных отпустили благодаря вмешательству Рамзана Кадырова.

Можно ли верить Кадырову?

После состоявшегося в Грозном примирения глава Чечни Рамзан Кадыров поручил Адаму Делимханову рассмотреть вопрос о выдаче тел, но отметил, что, если дело будет расследоваться по статье о терроризме, выдачи не будет.

Ахметхан Тимурзиев терпеливо ждал полгода, но в июне 2021 года публично обратился к главе Чечни с просьбой передать семье останки убитых братьев. Он напоминает о братстве между чеченцами и ингушами и обосновывает свою просьбу необходимостью провести религиозные обряды. «Рамзан, если бы ты отдал тела, я бы их предал земле. Неупокоенные — это нехорошо. <...> Надо хоронить покойника [по исламским традициям], давать милостыню - мы такое соблюдаем», - отмечает Тимурзиев.

Он также просит интернет-пользователей не обсуждать это видеообращение публично. «Не пишите комментарии и ролики не делайте по моей теме - они бесполезны <...>. Это мое горе и мое обращение к [Рамзану Кадырову] - он сделает то, что ему по душе», - поясняет Ахметхан Тимурзиев.

Рамзан Кадыров слукавил, давая родственникам братьев Тимурзиевых надежду на погребение убитых, считает юрист Дмитрий Довгий, потому что к тому времени ответственность за нападение на силовиков в Грозном взяло на себя «Исламское государство»* и уже был опубликован фото- и аудиоматериал, где на фоне флага террористической организации братья дают ей присягу.

В статье 14.1 федерального закона «О погребении и похоронном деле» сказано, что тела лиц, уголовное преследование в отношении которых в связи с их участием в террористической деятельности и прекращено из-за их смерти, наступившей в результате пресечения данной террористической акции, для захоронения не выдаются, и о месте их захоронения не сообщается .

Тем не менее применение этого закона многие считают неоправданным вмешательством в частную и семейную жизнь, поскольку лишает родственников права прощания с покойным и погребения согласно их традициям. А в отсутствие уголовного дела по статье «Терроризм» (в случае с братьями Тимурзиевыми известно лишь об уголовном деле по статье о посягательстве на жизнь силовиков) после проведения судмедэкспертиз, вскрытия (если таковое необходимо) тела должны в течение двух суток выдать родным, считают юристы, опрошенные «Кавказским узлом».

В своих политических целях чеченские власти использовали и объявление кровной мести, и последующее примирение. Ингушские старейшины в своих выступлениях в парламенте Чечни восхваляли первого президента республики Ахмата Кадырова. Магомед Даудов и Адам Делимханов заявили, что тейп Тимурзиевых-Султыговых должен остановить критику в адрес Рамзана Кадырова в Ингушетии, иначе это придется сделать чеченским властям. При этом Делимханов назвал Кадырова «главой вайнахов», а Даудов заявил о недопустимости критиковать главу Чечни за соглашение о границе с Ингушетией, вызвавшее массовые протесты .

* контент создан организацией, внесенной Минюстом России в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента

** «Исламское государство» (ИГ, ранее ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в России по решению суда

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