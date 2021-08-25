Чиновники озвучили приоритеты ремонтных работ в Губдене после схода селя

25 августа 2021, 21:30

Комиссия приступила к оценке ущерба, нанесенного стихией в селе Губден в Карабудахкентском районе, где селевые потоки разрушили мост и участок водопровода, рассказал сотрудник районной администрации. Первоочередная задача - восстановить водопровод, который снабжает половину села, отметил глава Губдена.

Как писал "Кавказский узел", 23 августа в горных районах Дагестана прошли мощные ливни. В селе Губден в Карабудахкентском районе был разрушен вышедшей из берегов рекой новый мост. Местным жителям без этого моста приходится тратить больше времени на дорогу.

Частично разрушенный после схода селя мост планировался как ещё один мост, связывающий две части села Губден, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" местный житель Магомед. Разрушение моста не привело к изоляции части села, так как есть иные переправы и мосты, связывающие две его части, отметил он.

Магомед рассказал, что сооружение разрушенного моста началось в этом году и к моменту схода селя он ещё не был сдан. Проблем в связи с разрушением моста у жителей нет, так как есть ещё и пешеходный мост, а также мост для проезда легковых автомобилей, который соединяет две части села, пояснил местный житель.

Повреждённый в ходе схода селя мост не был окончательно сдан, и строительные работы там ещё проводились, подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" житель Губдена Султан. "Они его (мост) не сдали, и речка унесла (повредила) часть моста", - рассказал местный житель.

По центру поселения проходит русло реки, которое делит Губден на две части, говорит Султан. У жителей села есть возможность попасть из одной части села в другую через несколько мостов, включая мост для пешеходов и мост для легкового транспорта, отметил он. Изолированных частей села, куда не доезжает транспорт, нет, добавил житель Губдена.

Сход селя привел в негодность определенную часть водопровода, рассказал Султан. По его словам, Губден не испытывает нехватки воды, так как помимо вышедшего из строя водопровода у села есть альтернативные источники водоснабжения.

Решение о замене поврежденного водопровода с детальной сметой будет принято на совещании у руководства Карабудахкентского района, которое намечено на 26 августа, сказал корреспонденту "Кавказского узла" глава Губдена Осман Джалилов.

"Водоснабжение села осуществляется из нескольких источников, только один из которых был поврежден в результате схода селя", - пояснил он. Половина жителей Губдена получали воду из источника, который на данный момент выведен из строя из-за стихийного бедствия, а другая половина жителей получала воду из другого источника, который на данный момент продолжает исправно функционировать и доставлять воду в село, рассказал глава Губдена.

"В Губдене [проживает] около десяти тысяч [человек]. Полсела питается из одного источника, а вторая часть села - из другого источника, где [возникла] проблема", - пояснил Джалилов.

Несмотря то, что водопровод выведен из строя, проблем с дефицитом воды в селе нет. При необходимости у сельчан есть водовозы, которые можно задействовать, однако сейчас необходимости в них нет, сказал он.

Завтра (25 августа) будет известен полный комплекс необходимых ремонтных работ и подсчитано количество денег, которое необходимо для их осуществления, отметил глава села. Общая протяженность трассы водоснабжения составляет 11 000 метров, из них 5000 метров выведены из строя из-за схода селя, пояснил Джалилов.

В результате схода селя выведена из строя одна из стоек моста, это повлекло частичное, но незначительное разрушение конструкции. Детальный алгоритм ремонтных работ и сметная стоимость будут выяснены после соответствующей экспертизы, пояснил глава Губдена.

Эксперты занимаются оценкой ущерба, причиненного сельскому мосту и водопроводу в Губдене, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник администрации Карабудахкентского района. По итогам проведенной экспертизы будут озвучены сумма финансовых средств, необходимых для полной ликвидации последствий стихийного бедствия, и источники финансирования ремонтных работ, пояснил чиновник.

В приоритете - восстановление работы вышедшего из строя водопровода, сказал сотрудник администрации.

Чиновник подчеркнул, что мост разрушен частично - повреждена одна опора. При этом сообщение между частями селения, которые соединены этим мостом, осуществляется через другие мосты, рассказал он.

"Кавказский узел" также писал, что в Карадахской теснине (Гунибский район) разлившаяся река заблокировала туристов, были эвакуированы 34 человека. Еще двое – жители Москвы и Санкт-Петербурга, 1986 и 1984 годов рождения – пропали без вести. К их поискам подключились около тысячи местных жителей. Сегодня в Гунибский район вылетел вертолет Ми-8 со спасателями на борту. В МЧС сообщили, что эвакуация туристов потребовалась из-за нарушения правил безопасности. Спасатели в Гунибском районе сегодня нашли тело человека, унесенного селевым потоком.