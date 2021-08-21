Аналитики объяснили отсутствие предвыборной агитации в Чечне

21 августа 2021, 16:24

Результат прямых выборов главы Чечни предрешен, и предвыборная агитация в регионе отсутствует в силу ее бессмысленности, указали политолог Магомед Хамидов и президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев.

Как сообщал "Кавказский узел", 10 августа Рамзан Кадыров был зарегистрирован кандидатом на пост главы Чечни от "Единой России". Соперниками Кадырова стали представитель КПРФ Халид Накаев и Иса Хаджимурадов из партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". Оба кандидата являются техническими, о борьбе за пост главы республики речь не идет, указали опрошенные "Кавказским узлом" эксперты. Выборы главы региона будут прямыми и пройдут 19 сентября.

В 2016 году Рамзан Кадыров был избран на третий срок, получив на выборах, по официальным данным, 97% голосов. Жители Чечни еще до голосования заявляли, что исход выборов определен заранее. 14-летний стаж Кадырова на посту главы Чечни является наибольшим среди руководителей регионов России.

На чеченском телевидении не ведется никакой агитации за кандидатов, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев.

"Никакой агитации не будет, никаких предвыборных дебатов - ничего там не будет. Потому что в этом нет необходимости, потому что и чеченские, и российские власти давно перешли рубеж, когда пытались создать впечатление, что это выбор, что они (выборы. - Прим. "Кавказского узла") действительные - что-то такое там, "карусели" устраивали. Сейчас в этом нет надобности. Они все плевать хотели, что думают о них. Они все знают расстановку сил, они все знают, что их не просто не любят - их ненавидят в этой стране, в этих регионах. По крайней мере, в Чеченской Республике власти какие-то игры затевать не будут. Если раньше они говорили: "Вот, приходите, голосуйте", [то теперь,] убежден, ничего не скажут никому. Не придут [на выборы] - и не придут. Но что захотят - нарисуют и отдадут. А кто это опротестует, кто против этого что скажет? Никто. А поэтому, зачем кому-то деньги давать, кого-то там вытаскивать, кому-то что-то говорить? Нет надобности", - заключил Кутаев.

Он считает, что в республике некому контролировать ход выборов и подсчета голосов. "ПАСЕ (Парламентской ассамблее Совета Европы. - Прим. "Кавказского узла") разрешили [прислать в Россию] очень ограниченный круг людей, которые в Москве два района не смогут даже охватить. Но и при этом власти в Российской Федерации делают все, что они хотят, и нет такой силы, которая может отменить это или изменить это. Потому что суды, прокуратура, все надзорные, судебные все органы - всё подчиняется одному человеку", - заявил Руслан Кутаев.

По мнению Кутаева, в такой ситуации прямые выборы главы Чечни, по сути, являются назначением.

15 февраля 2007 года Рамзан Кадыров был назначен врио президента Чечни, а уже в марте официально стал президентом. В 2010 году президент Чечни стал именоваться просто главой. Кадыров объяснил это тем, что "в едином государстве должен быть только один президент", отмечается в биографической справке о Кадырове, подготовленной "Кавказским узлом".

Чеченский политолог Магомед Хамидов также считает, что Кадыров не нуждается в предвыборной агитации. "Все уже решено, все всё знают. Какая может быть агитация? Все понимают, что Кадыров - единственный кандидат", - заявил политолог корреспонденту "Кавказского узла". Более того, в Чечне нет надобности и в опосредованной агитации в виде рапортов об успехах правительства, полагает Хамидов.

В целом в России в тех регионах, где сохранились прямые выборы местных глав, ситуация с выборами все же иная, чем там, где этих глав выбирают парламентарии, указал политконсультант Евгений Минченко. "Интенсивность агитационной кампании выше. Основной момент в присутствии глав регионов в списках "Единой России" - это сигнал административному ресурсу о том, что не только результат партии, но и результат губернатора - это "дело чести" для него и его команды. Это, конечно же, дополнительно мотивирует с точки зрения необходимости привода [на голосование] лояльных избирателей", - пояснил Минченко корреспонденту "Кавказского узла".

В России есть регионы - такие, как Челябинская область или Иркутская - где рейтинги губернаторов выше рейтингов партии "Единая Россия", однако в Чечне ситуация иная, отметил Евгений Минченко. "Что касается Чеченской Республики, то исход выборов решается с помощью иных, не агитационных технологий", - сказал Минченко.

Новости о выборах в Чечне, а также в других регионах публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы-2021: Юг России".