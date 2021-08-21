Ингушский предприниматель обвинен в гибели троих рабочих

21 августа 2021, 13:32

Передано в суд дело индивидуального предпринимателя, обвиненного в нарушении требований промышленной безопасности производственных объектов после гибели троих рабочих в Ингушетии.

По версии следствия, в 2017 году владелец предприятия по производству строительных пеплоблоков допустил неквалифицированного работника к ремонту несертифицированного оборудования, подключенного к сети газораспределения. В результате в помещении для сушки пеплоблоков произошел взрыв газовоздушной смеси, от которого трое работников организации скончались на месте, сообщило следственное управление Следственного комитета по Ингушетии.

Предприниматель обвинен в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ч. 3 ст. 217 УК России). Дело передано в суд, обвиняемому грозит до семи лет лишения свободы, сказано в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" писал о взрыве газа на заводе пенобетонных блоков в селе Экажево в сентябре 2020 года. Тогда в результате взрыва также погибли трое рабочих. Предварительной причиной инцидента была названа неисправность оборудования. Дело было возбуждено по ч.3 ст. 216 УК России (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ), которая также предусматривает до семи лет лишения свободы.