Требование активистов сохранить старый автовокзал в Нальчике вызвало споры в соцсетях

21 августа 2021, 02:25

Старый автовокзал в Нальчике расположен удобно для пассажиров, а перенос маршрутов на новый автовокзал вынудил их платить дополнительно 50-100 рублей за поездку в центр города, заявил активист Руслан Карамурза. Строительство нового автовокзала было затратным и отменить перенос междугородних маршрутов не удастся, предположили пользователи соцсетей.

Как писал "Кавказский узел", жители республики попросили не закрывать автовокзал №2 на улице Пачева в Нальчике. Прекращение работы автовокзала №2 в Нальчике создаст неудобства для пассажиров, увеличит их время в пути и расходы на проезд, заявили авторы обращения к главе Кабардино-Балкарии Казбеку Кокову. 20 августа активисты передали 2750 подписей и обращение с требованием сохранить автовокзал в центре города главе Кабардино-Балкарии Казбеку Кокову. В тот же день у закрытого автовокзала №2 в Нальчике состоялся стихийный митинг, когда люди из других городов республики не смогли уехать с него домой.

Активисты провели сбор подписей под обращением к главе республики Казбеком Коковым, сообщил 20 августа активист Руслан Карамурза, выступающий против закрытия автовокзала в центре Нальчика. "Если мы поймем, что реакции (со стороны властей Кабардино-Балкарии) нет или реакция нас не устраивает, мы все эти документы переправим уже в Москву в соответствующие инстанции и будем решать вопрос там. Непонятно, по чьему решению автовокзал № 2, который обслуживает почти все населенные пункты республики, кто-то решил закрыть. До сих пор я не видел ни одного документа, (...) никакого обоснования нету", - заявил Карамурза в видео, опубликованном 20 августа на YouTube-канале "Сделано в КБР".

Людей отправляют на автовокзал "Северный", который находится за пределами города, указал активист в видеоролике. "Люди будут вынуждены тратить время и деньги, чтобы добраться в город. Сейчас создали такую ситуацию, когда они вынуждены ездить на общественном транспорте - оплачивать полную стоимость проезда до автовокзала "Северный", потом с пересадками пересаживаться на один или два транспорта - это еще 50-100 рублей", - подчеркнул он в видеоролике.

По словам Карамурзы, сейчас в любом населенном пункте республики можно сесть в маршрутку, в автобус и приехать в центр Нальчика. "Здесь можно пешком дойти до многих объектов, в том числе Кабардино-Балкарского госуниверситета, здесь крупный транспортный узел. А как выезжать людям с (нового) вокзала, женщинам с детьми, старикам? Сейчас еще тепло, а начнутся дожди - как людям быть? Я считаю, что никто о людях не думает. Но мы знаем одно - нам вокзал нужен здесь, нас вокзал устраивает", - резюмировал активист.

Ролик набрал на 23:30 мск 20 августа 1705 просмотров, 74 "лайка", один "дизлайк" и 75 комментариев. У канала "Сделано в КБР" 4,56 тысячи подписчиков.

Часть комментаторов поддержала активистов. "О людях никто никогда не думал, никто. Это обидно до слез", - написала Maria Chechenova. "Чиновники не только автовокзалы, но и железнодорожную станцию хотят убрать. Центр города рвут на части под застройку и торговые центры. Администрации Нальчика и республики по барабану на неудобства людей. Не удивлюсь, если очередной рынок там будет. Вообще, Москве давно пора обратить внимание на беспредел бизнесменов и чиновников в республике", - отметила Ольга Шидугова.

Ситуация с автовокзалом находится в ведении местных властей, подчеркнули некоторые комментаторы. "Какие жалобы, какие подписи? Выводить людей к зданию правительства. Вот тогда вас, может быть, и услышат. А Москва не помощник, отправят местным властям указание разобраться на месте. Неужели не знаете, как это делается?" - спросил Лесной Берендей. "В Москве-то услышат, но это вопрос местной администрации, а не Москвы. Федеральная власть не занимается такими вопросами. Они ваше обращение скинут в вашу администрацию. А те найдут тысячу причин, что вокзал нерентабельный уже. А так, конечно, согласен - везде вокзалы делают в центре города, а не на отшибе", - согласился с ним пользователь Onlain ya.

Ряд пользователей указали, что новый автовокзал строился несколько лет, однако внимание на ситуацию активисты обратили лишь после его ввода в эксплуатацию. "Когда строили, никто не знал что ли, что туда перенесут? Почему молчали? Туда вложили много денег. На этапе начала строительства что-то не видели активистов по сбору подписей. А сейчас засуетились. Странно очень" - прокомментировал пользователь Да Уж. "Этот сбор подписей нужно было сделать, когда планировался новый проект, о котором вы прекрасно знали. А не тогда, когда туда влили несметные суммы. Лучше теперь, не теряя время, договариваться, чтобы все эти маршруты были продлены до старого автовокзала. Все равно сохранить его вы уже не в силах", - подчеркнула Zera Midova. Ее поддержала Sophia Mirzai. "Сделайте с автовокзала "Северный" прямые рейсы до университета и в другие пользующиеся спросом направления. Мне кажется, прямые рейсы в нужные направления - это выход из положения", - предложила она.

Люди, которые принимают решения, должны были подумать не о том, как повысить выручку городскому транспорту, а как сделать удобнее для жителей республики, подчеркнул администратор группы в Facebook "Нальчик в лицах друзей" Казим Тогузаев.

"Я шесть раз в неделю езжу туда и обратно (из Чегема в Нальчик). Теперь получается, я почти в два раза больше буду тратить только на дорогу. Да, это повысит выручку общественному транспорту. Как-то надо было решить эту проблему, не создавать ее. Это или непродуманный поступок или бессовестный (...) Остается надеяться, что высшее руководство республики вмешается в эту ситуацию (...) Скорее всего, это какой-то недочет или какие-то там снизу подковровые движения - освободить эту территорию, построить там небоскреб очередной, который на половине заглохнет, и лоббирование чьих-то интересов", - указал Тогузаев в интервью YouTube-каналу "Сделано в КБР".

Интервью с Тогузаевым было опубликовано 20 августа в группе "Другой Нальчик" в соцсети Faсebook. На 23:30 мск 20 августа публикация в группе, насчитывающей 11 тысяч подписчиков, набрала 22 отметки "нравится" и 14 комментариев. "Опять залезли в карман простых людей, эти пересадки на руку перевозчикам. О населении не думают, а думают, как бы набить свои карманы", - согласилась со спикером Мадина Абаева. "Эти вокзалы построил не Казбек (Коков). Такая ситуация бывает, когда такие серьезнейшие вопросы решают некомпетентные люди. (...) А теперь что делать? Все шито-крыто делают. Никто и ничего не знает. Теперь уже поздно "пить боржоми". Надо было возражать, когда перед носом это строили", - отметила Ирина Карова. "Вы не думаете, что опоздали с обсуждением этого вопроса? Почему молчали при КЮА? (глава Кабардино-Балкарии с 2014 по 2018 год Коков Юрий Александрович - Прим. "Кавказского узла")" - спросила Риммэ Былымгъуэт.

Закрытие автовокзала отразится, прежде всего, на женщинах, пожилых людях и детях, подчеркнула пользователь Анжела Т. "Очень большое количество людей из близлежащих сёл работают в городе. В общественном транспорте ездят в основном женщины, пожилые люди и дети. Женщина, идя с работы, заходила на рынок, покупала хлеб, еду и ехала спокойно домой. Теперь надо влезть в маршрутки, которые полны жителями, живущими в обслуживаемых этими маршрутами территориях самого города, стоя на одной ноге с продуктовыми сумками в зубах, нужно доехать до автовокзала на Идарова, пройти с этими сумками через этот проверяющий пост, дождаться своего маршрута и часа через три после выхода с работы добраться домой. А сейчас ещё начнётся учебный год и как вообще влезть в городской маршрут? Большая бессовестность и абсолютное наплевательство на людей. Автовокзал воткнули и изменили всё те, кто понятия не имеет, что такое пахать 10-12 часов, а потом с баулами тащиться с пересадками на одной ноге домой. Чем дальше, тем маразматичнее, бездарнее и беспредельнее", - написала она. "Все те, кому это не нравится, подходите в понедельник в 9:00 (мск) к министерству транспорта на Мечникова. Люди должны высказаться и попытаться что-то изменить", - призвала она в другом комментарии.

Вопрос закрытия автовокзала в центре Нальчика - по сути, конфликт между горожанами и приезжими в город, указал политолог Тимур Тенов. "Сейчас актуализированы интересы приезжих. Когда не станет рынка (не ведаю, есть ли в планах) актуализируются интересы горожан. Так или иначе, всегда кто-то страдает, всегда кто-то заказывает музыку и кто-то за нее платит. Что же делать тем, кто не заказывал и не танцует? Сложность разделения ответственности между муниципалитетом и федеральной структурой (Минтранс) - часть маршрута федеральная, часть муниципальная. Кто возьмет на себя ситуацию в целом?" - написал Тенов сегодня в своем Telegram-канале.

Он отметил, что ситуация с автовокзалом вряд ли выльется в протесты. "Как правило, запас протестного потенциала, в России в целом небольшой. Протестовать некогда, надо кушать. Но осадок может остаться надолго", - резюмировал Тенов.