20 августа 2021, 17:20

Меняйло ограничил число участников свадебных торжеств

На банкеты, свадьбы и другие праздники в ресторанах и кафе можно собирать не более 100 человек, следует из указа врио главы Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", власти Северной Осетии запретили массовые мероприятия, а также работу клубов, дискотек и фуд-кортов с 23 июня. Для общепита, кинотеатров, театров и концертных залов установлены ограничения. Соблюдение антиковидных мер во Владикавказе строго не контролируется, указали опрошенные "Кавказским узлом" жители города.

Врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло подписал указ о новых ограничениях в связи с угрозой распространения коронавируса в регионе. "До улучшения эпидемиологической ситуации проведение банкетов, свадеб и иных развлекательных мероприятий в организациях общественного питания допускается при условии одновременного присутствия не более 100 человек (при условии размещения столов на расстоянии не менее 1,5 метра и с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм)", - говорится в тексте указа, опубликованном сегодня на сайте главы и правительства республики.

Указ вступает в силу со дня его подписания, указано в документе.

По данным на 20 августа, за последние сутки в Северной Осетии зафиксировано 72 новых случая заражения коронавирусом, четыре пациента скончались. с начала пандемии коронавирус выявлен у 20 093 человек, 331 из них умер, следует из сегодняшней информации на сайте стопкоронавирус.рф. 

Новости о ситуации с коронавирусом на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Аналитики сочли осужденных сторонников Чельдиева жертвами эффекта толпы", "Перебои с кислородом во владикавказской больнице сохранились", "Врачи владикавказской больницы поддержали арестованного главврача".

Автор: "Кавказский узел"

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