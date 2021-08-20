Роспотребнадзор закрыл два торговых центра и рынок во Владикавказе

20 августа 2021, 06:31

В Северной Осетии Роспотребнадзор приостановил работу торговых центров "Столица" и "Алания Молл", а также рынка "Привоз" во Владикавказе. В этих торговых предприятиях не выполнялся масочный режим, а охранники, которые находились на входе в торговые объекты, сами были без масок и никому их надевать не предлагали, пояснил представитель регионального управления Роспотребнадзора.

Как писал "Кавказский узел", в Северной Осетии с 23 июня ужесточены ограничения из-за COVID-19. Власти республики запретили массовые мероприятия, а также работу клубов, дискотек и фуд-кортов. Для общепита, кинотеатров, театров и концертных залов также были установлены ограничения.

Два торговых центра и рынок закрыли во Владикавказе из-за нарушения масочного режима, сообщил 19 августа со ссылкой на территориальное управление Роспотребнадзора ТАСС.

Это первые закрытия торговых предприятий после ужесточения с 23 июня ограничений в связи с пандемией коронавируса, информировало агентство.

Приостановлена деятельность ТРЦ "Столица" и "Алания Молл", а также рынка "Привоз" во Владикавказе, уточнил 19 августа "Интерфакс".

"Нами задокументированы выявленные факты нарушений, и в рамках Кодекса об административных правонарушениях деятельность объектов временно приостановлена, материалы административного дела будут переданы в суд", - процитировало начальника службы отдела правового обеспечения, государственной службы и кадров регионального управления Роспотребнадзора Веру Кайтукову агентство.

Сотрудники Роспотребнадзора, МВД, министерства экономического развития и префектур объединены в межведомственные рабочие группы и регулярно проводят рейды для контроля над соблюдением санитарно-противоэпидемических требований, пояснила Вера Кайтукова.

"В очередной раз нами выявлены нарушения на торговых объектах - в ТРЦ "Столица", ТРЦ "Алания Молл" и на рынке "Привоз", где тотально не исполняется масочный режим. Более того, охранники, которые находились на входе в торговые объекты, сами находились без масок, соответственно, никому надевать маски не предлагали", - процитировало 19 августа Веру Кайтукову издание E-osetia.ru.

К торговым центрам Владикавказа пришли немногочисленные покупатели, информацию о том, что центры закрыты, местные жители узнали уже на месте, а часть покупателей, особенно те, кто соблюдает правила масочного режима, выразили свое возмущение закрытием торговых учреждений, сообщила 19 августа на своем сайте ГТРК "Алания".

Если после принятия решения о закрытии торговые точки продолжат работать, их руководителям грозит уголовная ответственность, информировала телекомпания.