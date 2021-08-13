Суд смягчил наказание полковнику Хизриеву

13 августа 2021, 22:53

Московский горсуд сократил на три месяца срок наказания бывшему начальнику собственной безопасности МВД по Дагестану Магомеду Хизриеву, осужденному на девять лет за попытку дать взятку.

Как писал "Кавказский узел", полковник Магомед Хизриев был задержан 5 июня 2018 года. По первоначальной версии следствия, Хизриев пытался купить себе повышение за два миллиона долларов. Затем предполагаемая сумма взятки была снижена следователями до миллиона. В октябре 2020 года Тверской суд Москвы приговорил Хизриева к девяти годам колонии, признав виновным в попытке дать взятку.

Мосгорсуд пересмотрел приговор Тверского районного суда Москвы и смягчил наказание Хизриеву, сообщило сегодня издание "Говорит Москва". Дата решения суда не указывается.

Срок пребывания осужденного в колонии строгого режима сокращен до 8 лет 9 месяцев лишения свободы, информировал со ссылкой на адвоката Аиду Касимову ТАСС. Адвокат сказала, что приговор вступил в силу, но защита обжалует судебное решение в кассационной инстанции.

Сроки также были смягчены и другим фигурантам дела, сказала Касимова, не уточнив подробности.

Полковника Гора Чудопалова, Алексея Сыздыкова и юриста Луизу Мержоеву обвиняли в посредничестве во взяточничестве по делу Хизриева. Полковник Гор Чудопалов полностью признал вину и заключил сделку со следствием, и суд освободил его из-под стражи под домашний арест. Опрошенные "Кавказским узлом" журналисты заявляли о связях Хизриева с бывшим главой Пенсионного фонда Дагестана Сагидом Муртазалиевым, который объявлен в розыск.

Суд признал Мержоеву виновной в покушении на дачу взятки и в посредничестве во взяточничестве и назначил ей 11 лет колонии общего режима, Сыздыкову суд назначил 4,5 года колонии, Гор Чудопалов получил наименьший срок — 2 года 4 месяца и был освобожден "в связи с фактическим отбытием назначенного ему наказания", сообщал 9 октября 2020 года "Коммерсант".

Апелляция на приговор Хизриеву поступила в Тверской райсуд Москвы 21 мая, следует из карточки дела на сайте судов общей юрисдикции Москвы. Информации о результате рассмотрения апелляции на этом сайте, по состоянию на 22.30 13 августа, нет.