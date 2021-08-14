Два жителя Грузии заподозрены в подделке COVID-справок

14 августа 2021, 00:47

Как писал "Кавказский узел", в связи с ростом числа зараженных COVID-19 в Грузии власти ужесточили ограничения. В частности, с 10 августа они ввели обязательное ношение масок на открытых пространствах, а для заведений общепита установили крупные штрафы за проведение поминок и свадеб. Министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе назвала эпидемиологическую ситуацию в стране сложной и заявила о серьезной нехватке больничных коек. 10 августа в стране было зафиксированное рекордное количество жертв COVID-19 с начала пандемии. Власти с 14 августа по 4 сентября запретили работу городского транспорта, развлекательные и спортивные массовые мероприятия и не исключили введение дополнительных ограничений для непривитых с сентября. Врачи обвинили в росте числа заражённых коронавирусом антипрививочников.

Жители Тбилиси, вопреки угрозе распространения инфекции, не носят маски и не соблюдают дистанцию, а туристы игнорируют рекомендацию о сдаче ПЦР-теста на коронавирус по прибытии в страну.

По версии следствия, два человека от имени медучреждения в Имерети без лабораторного обследования за деньги изготовили документы с отрицательными результатами лабораторного ПЦР-теста на коронавирус и передали их местному жителю. Один из них задержан, а компьютерное оборудование, использовавшееся для изготовления фальшивой справки, изъято, передало 13 августа со ссылкой на Следственную службу Минфина страны "Рустави 2", эфир которого посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Дело расследуется по статьям об изготовлении, сбыте или использовании поддельных документов, печатей, штампов или бланков и коммерческом подкупе Уголовного кодекса Грузии. Эти статьи предусматривают наказание до шести лет лишения свободы, сообщили следователи.