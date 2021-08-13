Больничный коридор. Фото Елены Синеок, Юга.ру

13 августа 2021, 23:50

Работники волгоградской больницы заподозрены в халатности после видео с брошенным ребенком

Медработники не выполняли обязанности по уходу за двухлетним мальчиком и еще одним ребенком, которые лечились в инфекционной больнице Волгограда, заявили следователи.

Как писал "Кавказский узел", 8 августа в соцсетях получил распространение видеоролик с двухлетним пациентом инфекционной больницы Волгограда, которого, по словам автора видео, оставили без присмотра и гигиенических процедур медработники. По факту публикации ролика начали проверку областной комитет здравоохранения, следствие и прокуратура. Руководству волгоградской больницы прокуратура внесла представление. Решается вопрос о необходимости лишения родительских прав матери мальчика, заявило надзорное ведомство.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности (часть 1 статьи 293 УК РФ) из-за ненадлежащего исполнения должностными лицами своих обязанностей, сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла"  исполняющая обязанности старшего помощника руководителя управления по связям со СМИ следственного управления Следственного комитета по Волгоградской области Снежана Тихонова. Наказание по этой статье предусматривает до трех месяцев ареста.

Сотрудница ведомства рассказала, что в этой же больнице был выявлен еще один случай, когда ребенка оставили без присмотра.

"Получены объяснения родителей других пациентов, должностных лиц больницы и комитета здравоохранения области, изъяты и осмотрены медицинская документация и видеозаписи, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы", - сказала Тихонова. 

Она отметила, что следователи выясняют обстоятельства госпитализации мальчика - насколько было законным изъятие ребенка у матери и госпитализация без опекуна.  

"Ребенок продолжает лечение, с ним вместе находятся его родственники", - сказала Тихонова. По ее словам, ребенка планируют передать под опеку бабушке.

Примечание:

"Мать погибших в Избербаше детей арестована на два месяца", "Органы опеки заподозрены в халатности после гибели ребенка в Нальчике", "Нальчанка попросила омбудсмена помочь ей вернуть детей".

Автор: Татьяна Филимонова источник: корреспондент "Кавказского узла"

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