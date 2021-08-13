13 августа 2021, 19:08

Дагестанский фермер обвинен в уклонении от налогов

Следствие отчиталось о передаче в суд дела о неуплате налогов фермером из Буйнакского района Дагестана, его имущество на 3,4 миллиона рублей арестовано. 

Завершено расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя из Буйнакского района об уклонении от уплаты налогов в крупном размере.

По версии следствия, за период с декабря 2016 года по декабрь 2017 года индивидуальный предприниматель, занимающийся разведением крупного рогатого скота и продажей мяса, не предоставил налоговые декларации и уклонился от уплаты налогов на 2,85 миллиона рублей, сообщило сегодня управление СКР по Дагестану.

Следствие арестовало имущество обвиняемого общей стоимостью 3,4 миллиона рублей. Уголовное дело направлено в суд, говорится в сообщении на сайте ведомства. 

Часть 1 статьи 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в крупном размере с физического лица) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до года. 

Комментариями от обвиняемого или его официальных представителей относительно версии следствия "Кавказский узел" пока не располагает. 

Как писал "Кавказский узел", в апреле следствие сообщило о начале расследования дела о неуплате налогов в отношении директора компании, занимающейся производством и торговлей мороженым и замороженными десертами, который уклонился от уплаты 15,5 миллиона рублей налогов. 

Примечание:

"Смена руководства Минсельхоза Дагестана обнадежила фермеров", "Дагестанский предприниматель заподозрена в неуплате налогов на 4,5 миллиона", "Руководство интерната в Дагестане заподозрено в хищении более 3 миллионов рублей".

Автор: "Кавказский узел"

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