Дагестанский фермер обвинен в уклонении от налогов

13 августа 2021, 19:08

Следствие отчиталось о передаче в суд дела о неуплате налогов фермером из Буйнакского района Дагестана, его имущество на 3,4 миллиона рублей арестовано.

Завершено расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя из Буйнакского района об уклонении от уплаты налогов в крупном размере.

По версии следствия, за период с декабря 2016 года по декабрь 2017 года индивидуальный предприниматель, занимающийся разведением крупного рогатого скота и продажей мяса, не предоставил налоговые декларации и уклонился от уплаты налогов на 2,85 миллиона рублей, сообщило сегодня управление СКР по Дагестану.

Следствие арестовало имущество обвиняемого общей стоимостью 3,4 миллиона рублей. Уголовное дело направлено в суд, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Часть 1 статьи 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в крупном размере с физического лица) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до года.

Комментариями от обвиняемого или его официальных представителей относительно версии следствия "Кавказский узел" пока не располагает.

Как писал "Кавказский узел", в апреле следствие сообщило о начале расследования дела о неуплате налогов в отношении директора компании, занимающейся производством и торговлей мороженым и замороженными десертами, который уклонился от уплаты 15,5 миллиона рублей налогов.