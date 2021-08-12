Правозащитники объяснили отказ жителя Кабардино-Балкарии от заявления о пытках

12 августа 2021, 20:00

Осужденный по делу о нападении на Нальчик после отказа от жалобы в ЕСПЧ не желает даже говорить с правозащитниками по телефону, сообщила юрист "Мемориала"*. Еще один заявитель скончался в колонии, а другому ужесточили режим заключения.

Как сообщал "Кавказский узел", в ноябре 2020 года ЕСПЧ коммуницировал 20 жалоб осужденных по делу о нападении на Нальчик, которые жаловались на пытки, несправедливый суд, нарушение права на свободу и неприкосновенность. Российские власти в ответах на вопросы суда даже не попытались объяснить увечья, полученные осужденными, указал в августе Правозащитный центр "Мемориал". Изначально "Мемориал" представлял в ЕСПЧ интересы трех фигурантов дела, но только двое подтвердили заявления о пытках — третий отказался от жалобы.

В декабре 2020 года адвокат "Правовой инициативы"* Рустам Мацев сообщил, что силовики заставляют осужденных отказаться от исковых требований в ЕСПЧ. Позже он заявил, что один из осужденных, Хасанби Хупсиргенов (также упоминался в СМИ как Хупсергенов) подвергся давлению силовиков, когда его жалобу коммуницировал ЕСПЧ. Хупсиргенов был убит во время контртеррористической операции, объявленной 3 июля 2021 года в Нальчике и в Баксане. Силовики объявили пятерых убитых в спецоперации боевиками. По данным журналистки Надежды Кеворковой, все пятеро — Хасанби Хупсиргенов, Анзор Баразов, Арсен Мендохов, Мамаз Чихрадзе и Хасан Шогенов — перед спецоперацией были похищены, а вся спецоперация была инсценировкой. Правозащитники сочли версию об инсценировке правдоподобной.

Связи с третьим заявителем у правозащитников нет. "Он отказывается разговаривать с нами по этому поводу. Мы полагаем, что он испугался", — пояснила корреспонденту "Кавказского узла" юрист Правозащитного центра "Мемориал"* Марина Агальцова.

Авторы жалоб, которыми занимается "Мемориал"*, осуждены по обвинению в нападении на Нальчик 13 октября 2005 года, указала юрист "Мемориала" Наталья Секретарева. "Заявители, которых представлял "Мемориал", обвинялись, среди прочего, в нападении на погранотряд и на магазин оружия. Одного из заявителей приговорили к 22 годам лишения свободы, второго — к 17. Апелляционный суд на несколько месяцев уменьшил эти сроки. Приговор в отношении заявителей, среди прочего, основывался на их признательных показаниях, а также на показаниях других подзащитных, предположительно полученных под пытками", — отметила она.

Обоих заявителей, по словам Секретаревой, задержали рано утром в их домах. "После задержания им на голову надевались пластиковые пакеты. Их били руками, ногами и прикладами по всему телу и голове. Их также били током. К голове одного из заявителей силовики несколько раз приставляли пистолет и угрожали застрелить его. Его также били тяжелой табуреткой по голове. Представители правоохранительных органов также угрожали арестовать его родственников и расправиться с ними. Одного пытали полтора месяца, другого полгода. Не выдержав пыток, они признались в участии в вооруженном нападении на Нальчик в составе банды. Согласно экспертизе, которую они тогда успели сделать, у них все тела были в синяках", - рассказала Наталья Секретарева корреспонденту "Кавказского узла".

К настоящему времени один из заявителей скончался в заключении от сердечного приступа в колонии в Хабаровском крае, другой, по словам Секретаревой, был переведен из колонии в тюрьму в Челябинской области, где более жесткий режим содержания. "Он обжаловал этот перевод, поскольку, по его мнению, взыскания, на основании которых перевод был сделан, были надуманными, но безрезультатно", — подчеркнула представитель "Мемориала"*.

По словам юриста Правозащитного центра, жалобы были поданы в 2008-2009 годах, а коммуницированы в 2020 году. Сколько времени пройдет до рассмотрения дел, предсказать невозможно, указала Секретарева.

Рассмотрение жалоб в ЕСПЧ зависит от множества обстоятельств, отметила правовой аналитик Международной правозащитной группы "Агора" Ирина Хрунова. "Если говорить о жалобах на пытки, то они по скорости рассмотрения находятся между делами о митингах, которые ЕСПЧ рассматривает достаточно быстро, и делами о нарушении статьи 6 ("Право на справедливое судебное разбирательство". — Прим. "Кавказского узла"), рассмотрение которых затягивается на пять и более лет", — пояснила Хрунова корреспонденту "Кавказского узла".

Старые дела о пытках рассматривались очень долго, но сейчас, после введения специального заполняемого формуляра и дел с устойчивой судебной практикой, такие дела стали рассматривать быстрее, отметила она. Есть, по словам Хруновой, и некоторые способы ускорить рассмотрение дела. "К примеру, если вы видите, что коммуницировано похожее дело, то можете подать просьбу о том, чтобы ваше дело тоже туда включили, как схожее. Если согласие на это будет получено – это ускорит рассмотрение", — сказала она.

Имена заявителей правозащитники предпочли не называть, опасаясь давления на родственников авторов жалоб.

Новости по теме нападения на столицу Кабардино-Балкарии собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Дело о нападении на Нальчик".

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