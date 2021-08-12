Власти Грузии анонсировали трехнедельный локдаун

Правительство Грузии ввело на период с 14 августа по 4 сентября новые ограничения в связи с пандемией COVID-19, перевел сообщение на странице в Facebook правительства Грузии корреспондент "Кавказского узла".

"Вводятся ограничения на передвижение муниципального транспорта. Ограничения не касаются междугороднего транспорта. Полностью запрещается проведение фестивалей, развлекательных мероприятий, концертов и спортивных мероприятий (кроме тех соревнований, которые проводятся под международной эгидой). Запрещается деятельность детских развлекательных центров. Окончание работы объектов питания переносится с 00.00 (23.00 мск) на 23.00 (22.00 мск), говорится в сообщении.

По заверению правительства, будет максимально усилен контроль за соблюдением действующих ограничений, включая запреты на проведение массовых свадеб, похорон, поминок.

Жители Тбилиси, вопреки угрозе распространения инфекции, не носят маски и не соблюдают дистанцию, а туристы игнорируют рекомендацию о сдаче ПЦР-теста на коронавирус по прибытии в страну.

Работодателям, как государственным, так и частным, по возможности рекомендовано переводить сотрудников на удаленную работу, указано в сообщении.

Кроме того, увеличена возможность для вакцинации населения. "Бригады, укомплектованные военными врачами, будут вовлечены в процесс вакцинации, чтобы максимально расширить доступ к вакцинам. В условиях ограничения движения городского транспорта государство обеспечивает регулярную транспортировку населения к основным прививочным пунктам", - сообщило правительство.

На сегодняшнем заседании Координационного совета обсуждалось ограничение допуска невакцинированных жителей Грузии в ряд учреждений, говорится в сообщении на сайте правительства Грузии. "Глава Национального центра по контролю заболеваний рекомендовал с сентября разрешить посещение объектов питания, спа и фитнес-центров и аналогичных учреждений лицам с одной вакциной или полным курсом вакцинации или же имеющим при себе отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного за 72 часа, или экспресс-теста на антиген, сделанного за 24 часа", - перевел сообщение корреспондент "Кавказского узла". Решение по этому вопросу пока не принято, отмечается в сообщении.