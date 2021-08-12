12 августа 2021, 20:35
Власти Грузии анонсировали трехнедельный локдаун
С 14 августа по 4 сентября в Грузии не будет работать городской транспорт, запрещено проведение развлекательных и спортивных массовых мероприятий. Власти не исключают новых ограничений для непривитых граждан с сентября.
Как писал "Кавказский узел", 7 августа более 700 врачей подписали письмо властям Грузии, в котором предупредили о риске краха медицинской системы страны из-за нехватки коек для инфицированных коронавирусом. Власти ужесточили COVID-ограничения, в частности, с 10 августа ввели обязательное ношение масок на открытых пространствах, а для заведений общепита установили крупные штрафы за проведение поминок и свадеб. Министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе назвала эпидемиологическую ситуацию в стране сложной и заявила о серьезной нехватке больничных коек. 10 августа в стране было зафиксированное рекордное количество жертв COVID-19 с начала пандемии.
Стремительный рост числа заболевших вызван распространением штамма "дельта", пояснил Минздрав Грузии.
Правительство Грузии ввело на период с 14 августа по 4 сентября новые ограничения в связи с пандемией COVID-19, перевел сообщение на странице в Facebook правительства Грузии корреспондент "Кавказского узла".
"Вводятся ограничения на передвижение муниципального транспорта. Ограничения не касаются междугороднего транспорта. Полностью запрещается проведение фестивалей, развлекательных мероприятий, концертов и спортивных мероприятий (кроме тех соревнований, которые проводятся под международной эгидой). Запрещается деятельность детских развлекательных центров. Окончание работы объектов питания переносится с 00.00 (23.00 мск) на 23.00 (22.00 мск), говорится в сообщении.
По заверению правительства, будет максимально усилен контроль за соблюдением действующих ограничений, включая запреты на проведение массовых свадеб, похорон, поминок.
Жители Тбилиси, вопреки угрозе распространения инфекции, не носят маски и не соблюдают дистанцию, а туристы игнорируют рекомендацию о сдаче ПЦР-теста на коронавирус по прибытии в страну.
Работодателям, как государственным, так и частным, по возможности рекомендовано переводить сотрудников на удаленную работу, указано в сообщении.
Кроме того, увеличена возможность для вакцинации населения. "Бригады, укомплектованные военными врачами, будут вовлечены в процесс вакцинации, чтобы максимально расширить доступ к вакцинам. В условиях ограничения движения городского транспорта государство обеспечивает регулярную транспортировку населения к основным прививочным пунктам", - сообщило правительство.
На сегодняшнем заседании Координационного совета обсуждалось ограничение допуска невакцинированных жителей Грузии в ряд учреждений, говорится в сообщении на сайте правительства Грузии. "Глава Национального центра по контролю заболеваний рекомендовал с сентября разрешить посещение объектов питания, спа и фитнес-центров и аналогичных учреждений лицам с одной вакциной или полным курсом вакцинации или же имеющим при себе отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного за 72 часа, или экспресс-теста на антиген, сделанного за 24 часа", - перевел сообщение корреспондент "Кавказского узла". Решение по этому вопросу пока не принято, отмечается в сообщении.
Ассоциация клиник Грузии в связи с ростом числа заболевших рекомендовала властям страны ввести жесткие ограничения. В рекомендациях, направленных ассоциацией правительству Грузии, предлагается закрыть сухопутные границы на въезд в страну, ужесточить и ограничить доступ посетителей в аэропорты. Также организация предложила привлечь к борьбе с пандемией Минобороны - развернуть полевые госпитали у крупных поликлиник, а также сформировать отряды гвардии для контроля за соблюдением антиковидных мер. Ассоциация подчеркнула необходимость начать вакцинацию в сельской местности мобильными группами, сообщил корреспондент "Кавказского узла".
В июле иностранцы совершили в Грузию 259,6 тысячи визитов, из них 176,3 тысячи человек приехали в страну с целью туризма, привело 9 августа данные Национальной администрации туризма Грузии ТАСС. Основная часть приезжающих в Грузию иностранцев - из Турции, на втором месте - россияне, далее следуют граждане Украины, Армении и Израиля.
За последние сутки в Грузии зафиксировано 5128 новых случаев коронавируса, выздоровели 3310 человек, 49 пациентов скончались. С начала пандемии выявлено 466 326 случаев заражения коронавирусом, 412 420 человек выздоровели и 6279 умерли. Вакцинацию прошли 715 919 человек, следует из сегодняшней информации на правительственном сайте stopcov.ge.
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Автор: Беслан Кмузов, Галина Готуа источник: корреспонденты "Кавказского узла"