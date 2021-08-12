12 августа 2021, 13:15

Apple исправила название Чечни на своих картах

Название Чечни в украиноязычной версии сервиса Apple Maps исправлено с "Чеченська Республіка Ічкерія" на "Чеченська Республiка", сообщила компания Apple.

Как сообщал "Кавказский узел", 9 августа стало известно, что  сервис Apple Maps в украиноязычной версии карт обозначил Чечню как "Чеченська Республіка Ічкерія" (Чеченская Республика Ичкерия).

Чеченская Республика Ичкерия – непризнанное сепаратистское государственное образование, созданное после распада СССР на части территории бывшей Чечено-Ингушской АССР и ликвидированное федеральными войсками в 2000 году. Созданный в 1998 году  "Конгресс народов Ичкерии и Дагестана" признан судом террористической организацией, указано в справке о ЧРИ, подготовленной "Кавказским узлом". 

Компания Apple исправила в украиноязычной версии карт Apple Maps название Чеченской республики, сообщила пресс-служба компании. "Сегодня Apple внесла исправления в карты в Украине с обозначением "Чеченська Республiка", – привело сегодня РИА "Новости" сообщение пресс-службы.

После указания Чечни "Чеченська Республіка Ічкерія" в Apple Maps вариант названия Чечни на русском языке остался как "Чечня", передало 9 августа РБК.

Напомним, что после появления в Apple Maps названия Чечни как "Чеченська Республіка Ічкерія" вице-премьер правительства Чечни Джамбулат Умаров не увидел в этом выпада против России, но и не исключил обращения в суд. Также он усомнился в умысле разработчиков Apple. "Например: в 1902 году индейцы чероки, которые, замечу, на тот момент считались цивилизованными, обратились к федеральным властям США с просьбой назвать их исконную территорию Секвойя <…>. Президент США Теодор Рузвельт ответил категорическим отказом <…> Почему бы специалистам Apple не отметить на карте индейскую версию этого штата с интригующим названием "Секвiйя", – процитировала 9 августа Умарова радиостанция "Говорит Москва".

Примечание:

"Юристы сочли минимальными шансы на экстрадицию Закаева в Россию", "Умер критик политики Москвы в отношении Чечни Сергей Ковалев", "Магомадов отказался от охраны после несостоявшегося покушения на него".

Автор: "Кавказский узел"

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