Главврач владикавказской больницы сменился после гибели пациентов

12 августа 2021, 04:45

Республиканскую клиническую больницу скорой помощи во Владикавказе, где из-за проблем с кислородом умерли девять пациентов, возглавил руководитель Центра медицины катастроф Олег Томеев. Он был главврачом этой больницы в 2020 году, когда проблема подачи кислорода пациентам реанимации уже существовала.

Как писал "Кавказский узел", 9 августа в республиканской клинической больнице скорой помощи во Владикавказе произошла авария на кислородной трубе, в реанимации умерли девять пациентов с коронавирусом. Следственный комитет возбудил уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, главврача задержали. 10 августа Минздрав республики отчитался, что в больнице налажено бесперебойное обеспечение кислородом всех пациентов. Однако вечером того же дня ведомство вновь заявило, что при проведении восстановительных работ давление кислорода в системе снизилось и для лечения пациентов используются резервные системы подачи кислорода.

С 10 августа во всех больницах республики решено обеспечить резервную подачу кислорода, а также установить кислородные станции возле медучреждений, которые избавят больницы от необходимости подвозить кислород, сообщил Сергей Меняйло.

Врио главного врача республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи назначен Олег Томеев, сообщил 11 августа со ссылкой на Минздрав Северной Осетии "15-й регион". Томеев уже был главврачом этой больницы с мая 2020-го по март 2021 года, а затем занимал пост руководителя Территориального центра медицины катастроф.

"Первые результаты [проверки в больнице] показали, что проблемы с подачей кислорода возникали еще в прошлом году (2020), а емкости с кислородом эксплуатировались без надлежащей документации", - написал врио главы республики Сергей Меняйло на своей странице в Facebook.

Он также сообщил, что в республику пригласили специалистов Росздравнадзора и Федерального центра медицины катастроф, которые должны дать экспертную оценку состоянию системы подачи кислорода, а представители частной компании проведут освидетельствование кислородных систем во всех больницах республики.

Система подачи кислорода в больнице восстановлена, она работает в штатном режиме, давление кислорода сейчас в норме, сообщил со ссылкой на Меняйло ТАСС. Однако использовать старую систему как основной источник подачи кислорода нельзя, "она неработоспособна", сказал врио главы республики .

Он заявил, что в больнице будет построена новая система подачи кислорода, ее проектирование и монтаж начнутся уже 12 августа. Предполагается, что работы займут около двух недель, сказал Меняйло.

По словам пресс-секретаря министерства здравоохранения региона Стэллы Джихаевой, кислородная система во владикавказской больнице не предполагала резервной линии. "Она (система) была экстренно построена", - привело ее слова РИА "Новости".

Кроме того, во Владикавказе на базе Северо-Осетинской государственной медакадемии по поручению главы Минздрава России Михаила Мурашко откроют госпиталь для пациентов с коронавирусом, сообщил со ссылкой на пресс-службу ведомства РБК. Госпиталь оснастят "необходимым оборудованием, включая койки, обеспеченные кислородом", говорится в сообщении пресс-службы.

В Telegram-канале Mash Gor 11 августа был опубликован пост, в котором рассказывается о происходящем в больнице в день аварии. Племянница приехала в больницу навестить тетю, которую ввели в искусственную кому, в реанимацию. "К родственнице ее не пустили и попросили подождать. В это время в отделении началась паника. Врачи искали трубки, близкие пациентов помогали разносить баллоны (часть оказалась пустыми). На вопрос о состоянии тёти [племяннице] ответили, что она подключена к кислороду и дышит. А через час сообщили, что [тети] больше нет", - говорится в сообщении.