08 августа 2021, 14:45

Два человека погибли при взрыве гранаты в Гюмри

Во дворе дома в Гюмри от взрыва гранаты погибли офицер армянской армии и его беременная жена, сообщил сегодня Следственный комитет.

Информация о взрыве во дворе одного из домов по улице Алавердяна в Гюмри поступила 7 августа, сообщила сегодня пресс-служба Следственного комитета Армении.

Согласно сообщению, во дворе дома следователи нашли тела военнослужащего 1986 года рождения и его беременной жены 1992 года рождения ранениями, характерными для взрыва гранаты, пишет "Новости-Армения".

Погибший - житель Гюмри, капитан Вооруженных сил Армении. На месте происшествия следователи нашли предмет, похожий на скобу от гранаты, информирует News.am.

"Возбуждено уголовное дело по статьям "убийство заведомо беременной женщины" и "незаконное приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств". Назначен ряд экспертиз, предварительное следствие продолжается", - цитирует сегодня сообщение Следственного комитета РИА Новости.

Примечание:

"Два жителя Армении стали жертвами взрыва", "Мужчина в Баку умер после взрыва гранаты при задержании", "Второй пострадавший при взрыве в Ереване скончался в больнице".

Автор: "Кавказский узел"

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