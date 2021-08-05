05 августа 2021, 21:03
Двое рабочих пострадали при взрыве газа в Калмыкии
Рабочие госпитализированы с ожогами после взрыва газа в колодце на территории школы в Элисте.
Двое рабочих госпитализированы после пожара в колодце в Калмыкии, где взорвалась газовоздушная смесь, сообщили журналистам в главке МЧС по республике в четверг.
Сообщение о взрыве и пожаре в колодце на территории школы поступило спасателям сегодня в 15.19 мск.
"В результате воспламенения газовоздушной смеси [...] получили ожоги различной степени тяжести двое рабочих", - привел сообщение Главного управления МЧС по Калмыкии "Интерфакс-Юг".
Пострадавшие доставлены в республиканскую больницу, сообщил со ссылкой на заместителя начальника ведомства Игоря Ремишевского сайт Elista.org.
На сайте Главного управления МЧС по Калмыкии сообщения о взрыве по состоянию на 21.00 мск сегодня нет.
"Один человек доставлен в больницу после взрыва в магазине в Ингушетии", "Два человека пострадали при взрыве газа в Азербайджане", "Женщина погибла из-за взрыва газа в Тбилиси".
Автор: "Кавказский узел"
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