Туристка сорвалась со скалы в Сочи во время фотосессии

05 августа 2021, 18:01

Со скалы в каньоне Псахо упала 21-летняя туристка из Старого Оскола, девушка получила тяжелые травмы, сообщили спасатели.

В Адлерском районе Сочи на территории рекреационного объекта "Каньон Псахо" во время фотосессии со скального уступа сорвалась девушка. Пострадавшая получила серьезные травмы и не может передвигаться самостоятельно, сообщили спасателям очевидцы.



На автомобилях повышенной проходимости к пострадавшей выехали семь спасателей. "Спустившись к травмированной туристке, спасатели при помощи специальных носилок и альпинистского снаряжения эвакуировали девушку со скального участка на тропу, после чего передали её врачам скорой помощи". На отдых 21-летняя туристка приехала из города Старый Оскол Белгородской области", - проинформировал сегодня Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России на своей странице в Instagram.

"Кавказский узел" также писал, что в июле спасатели после трехдневных поисков нашли и эвакуировали на вертолете 16-летнего сочинца, который сломал ногу при восхождении на гору Сахарная.