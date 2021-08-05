05 августа 2021, 13:45

Силовики пришли с обысками в главный корпус АО "Ростовводоканал"

Обыски в главном корпусе АО "Ростовводоканал" в Ростове-на-Дону связаны с делом в отношении одного из руководителей организации, сообщил источник.

По его данным, силовики проводят обыски и выемку документов в здании "Ростовводоканала" на улице Максима Горького в Ростове-на-Дону.

По данным источника, оперативные действия связаны с возбуждением уголовного дела в отношении одного из руководителей организации, при этом статья не уточняется, пишет "Интерфакс".

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", основной вид деятельности АО "Ростовводоканал" - распределение воды для питьевых и промышленных нужд. По итогам прошлого года компания получила чистую прибыль в размере 1,291 млрд рублей, что в 1,8 раза больше, чем годом ранее; выручка выросла на 3,6%, до 6,234 млрд рублей. 74,85% акций предприятия принадлежат АО "Евразийский" (Москва), еще 25,15% - департаменту имущественно-земельных отношений Ростова-на-Дону.

"Кавказский узел" ранее писал об обысках дома и на работе у директора департамента потребительского рынка Ростовской области Ирины Теларовой. Они проходили в связи с закрытием рынков в Аксайском районе, сообщили источники.

Примечание:

"Владелец аксайских рынков объявлен в международный розыск", "Арест главы Аксайского района продлен на два месяца", "Коррупционные дела на Кубани совпали с федеральным трендом".

Автор: "Кавказский узел"

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