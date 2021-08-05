Директор сочинского пансионата "Знание" переведен под домашний арест

05 августа 2021, 14:06

Суд удовлетворил апелляцию защиты и постановил перевести из СИЗО под домашний арест руководителя санаторно-курортного комплекса "Знание" в Сочи Дмитрия Богданова.

"Кавказский узел" сообщал, что защита Дмитрия Богданова неоднократно подавала жалобы на его арест. В последний раз срок заключения был продлен до 28 августа. 27 июля адвокаты указали суду, что Богданов страдает серьезным заболеванием, и его состояние в изоляторе ухудшилось. Обеспечить ему полноценное лечение в заключении невозможно, настаивает защита.

Богданов был объявлен в федеральный розыск и 30 мая задержан. Он обвинен в злоупотреблении полномочиями на посту директора санаторно-курортного комплекса "Знание". Коллеги Богданова охарактеризовали его как честного человека и связали уголовное дело с планами строительства жилого комплекса на месте пансионата.

Сегодня судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда удовлетворила апелляцию защиты Дмитрия Богданова на продление ему ареста. "Определением судебной коллегии по уголовным делам постановление Центрального районного суда [Сочи] было отменено и принято решение об избрании меры пресечения в отношении Дмитрия Богданова в виде домашнего ареста", - процитировало представителя защиты "Ясно".

О переводе Богданова под домашний арест сообщила и руководитель инициативной группы защиты Богданова Александра Мирошникова. По ее словам, Богданова обвиняют в затягивании процесса передачи санатория государству. Согласно постановлению о возбуждении уголовного дела, Богданов в июне 2016 был назначен председателем ликвидационной комиссии общероссийской общественной организации "Знание". Одновременно он выполнял функции единоличного исполнительного органа - гендиректора ООО "СКК "Знание", учрежденного обществом "Знание". "Используя свои полномочия вопреки законным интересам Богданов действовал в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, выразившихся в регулярной прибыли от деятельности ООО "СКК "Знание", - процитировал сегодня постановление следствия "Интерфакс".

На сайте Краснодарского краевого суда, по состоянию на 13.40 мск 5 августа, отсутствует информация об изменении Богданову меры пресечения.