Сильный град повредил сельхозугодья на Кубани

05 августа 2021, 10:13

Полям с кукурузой и подсолнечником в Лабинском районе нанесен ущерб сильным градом, местные власти начали подсчет убытков.

Град с грозой обрушились на Лабинский район Краснодарского края вечером 4 августа.

Сильнее всего пострадала от стихии станица Чамлыкская. Там град повредил поля, сильный ветер опрокинул деревья. По словам очевидцев, град достигал размера фасолин, местные власти подсчитывают ущерб, передал сегодня "Югополис".

Издание также опубликовало ролик, на кадрах которого показана дорога, края которой засыпаны градом. Также градом сильно засыпаны и поля за дорогой. По проезжей части движутся автомобили. Съемка производится из кабины машины.

В Лабинском районе от града на полях пострадали кукуруза и подсолнух, повалило также несколько дорожных знаков. Глава Чамлыкского поселения Инна Кононова сообщила, что в поселении жертв и большого ущерба нет, непогода прошла по краю населенного пункта, передала сегодня "Кубань 24".

"Кавказский узел" также писал, что 25 июня сильный град повредил крыши домов в Мостовском и Апшеронском районах Краснодарского края.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Лабинске ожидается переменная облачность, температура воздуха составит +33 градуса, скорость ветра – 4 метра в секунду. В ночь на 6 августа прогнозируется ясная погода, температура воздуха понизится до +22, ветер утихнет до 3 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.