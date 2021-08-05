Жители Волгограда пожаловались на дефицит городских пляжей

05 августа 2021, 04:21

В Волгограде открыты всего два оборудованных пляжа, а купаться разрешено только на одном из них. Горожане вынуждены отдыхать на диких пляжах, так как ездить на официально открытые дорого и неудобно, сообщили опрошенные "Кавказским узлом" волгоградцы.

В Волгограде обустроены два пляжа – в Красноармейском и Советском районах, при этом на последнем купание запрещено, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы мэрии.

Ежегодно власти областного центра проводят «комплекс подготовительных работ на местах отдыха у воды сразу после стабилизации гидрологической обстановки и снижения уровня воды в реке Волге до нормативных показателей», – сказал он. Основные требования к организации пляжей: дно реки должно быть чистым, пологим, без ям и резких обрывов, без сильного течения и водоворотов, площадь для размещения инфраструктуры должна быть приемлемой, – пояснил сотрудник мэрии.

«Те участки, которые не отвечают вышеперечисленным требованиям, муниципалитет не благоустраивает. Также необходимым требованием для открытия мест отдыха у воды являются положительные заключения о соответствии территорий от ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» и управления Роспотребнадзора по Волгоградской области», – сообщили в пресс-службе.

По данным администрации Волгограда, первое место отдыха у воды с купанием в городе открылось 3 июля на песчаной косе полуострова Сарептского в Красноармейском районе. Подготовить эту территорию раньше остальных позволило расположение полуострова – здесь гидрологическая обстановка стабилизировалась во второй половине июня, отметил сотрудник мэрии. Площадка оборудована биотуалетами, раздевалками, шезлонгами и навесами, дежурят спасатели на вышках, рассказал он.

С 20 июля официальное место отдыха у воды, но без возможности купания открылось на берегу набережной имени Тулака в Советском районе, информировали в мэрии. Специалисты установили там биотуалеты, кабинки для переодевания, навесы, душевые и лежаки, отметил сотрудник администрации города.

Открывать пляж на берегу острова Сарпинского в Кировском районе после экспертизы запретил Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области, рассказал он. "В связи с заключением учреждения, районная коммунальная служба приступила к демонтажу инфраструктуры (лежаков, навесов и зонтов), которая была установлена в рамках подготовки места отдыха у воды», – сообщили в пресс-службе мэрии.

Горожане предпочитают отдыхать на диких пляжах

Стихийный пляж в Центральном районе города, который находится на берегу реки напротив парка культуры и отдыха (ЦПКиО) у моста через Волгу, пользуется популярностью у жителей прилегающего к парку микрорайона. Здесь в советское время власти города традиционно обустраивали пляж. Во время строительства стадиона «Волгоград-Арена» береговая линия была засыпана галькой, из-за этого заходить в воду стало опасно, так как резко начинается большая глубина.

Медработник Елена Фоменко рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что почти каждый день отдыхает в этом месте с малолетней дочерью. По ее словам, большую часть времени они загорают, в воду заходят вдвоем на несколько минут. «Пятый год здесь отдыхаем. Вода чистая, прозрачная. Мы следим за порядком, стараемся за собой убирать. Но он дикий (пляж). Много родителей с детьми приходят. За детками все смотрят, так как тут очень опасный спуск в воду. Место тут шикарное. Тут и должен быть организован центральный пляж», – считает Фоменко.

Медработник рассказала, что две недели назад она и ее дочь стали свидетелями трагедии. «Прямо на наших глазах погиб тут двадцатилетний человек. Утонул, лежал на берегу мертвый, а затем в катафалке увезли. Если бы пляж был обустроен, беды бы не случилось. Оцениваю работу властей по обустройству пляжей в этом году на троечку из 10 баллов», – сказала Фоменко.

Супруги Гороховы рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что пришли с двумя сыновьями на дикий пляж впервые. «Мы тут живем рядом. Раньше на ЦПКиО был отличный пляж. Были кафе и кабинки для переодевания. А сейчас боимся здесь купаться. В основном загораем. По 10 бальной шкале оцениваю пляжную работу мэрии на четыре, так как хоть пара пляжей все же есть в нашем городе», – сказал индивидуальный предприниматель Артем Горохов.

Его жена Анастасия Горохова считает, что администрации города при организации пляжного отдыха «сработала на полный ноль». «Нереально возле дома искупаться [...] Не все ездят за Волгу, чтобы там на пляжах купаться, так как на это весь день убить на это надо. Тут (на правом берегу) удобнее было бы (отдыхать). В шаговой доступности. Но здесь нет ни спасателей, ни шезлонгов», – возмутилась она.

Пятидесятилетний водитель Владимир отметил, что «дикие» пляжи были всегда, и к этому явлению он относится с пониманием и одобрением. «Должна быть альтернатива платным пляжам. Но безопасность власти должны обеспечивать и на них, хотя бы минимальную. Тут (на стихийном пляже) обрывистый берег. Дно старое. Чего только на дне нет: и бревна, и шины, и сети. Хотя бы дно можно было в июне почистить. Построили повсюду новые бетонные набережные, карманов нет. Упадет человек в Волгу и не сможет выбраться, утонет», – перечислил он недостатки обустройства береговой линии в центре города.

Между бетонными набережными напротив панорамы «Сталинградская битва» остался небольшой пятачок песчаного берега. Здесь организовали еще один стихийный пляж. Место замусоренное. На бетонной дороге, ведущей к берегу, белой краской написано: «Купаться запрещено».

«Я здесь с детства купался и буду купаться. Да, тут опасно. И битые бутылки на дне есть, и ямы имеются. Но если осторожно, то можно. Ездить на левый берег Волги на пляжи я не собираюсь – дорого и утомительно. Это отдых – в раскаленных маршрутках трястись, а потом еще и несколько километров пешком по песку топать», – сказал пенсионер Егор Трофимов.

Он рассказал, что был свидетелем гибели человека на Волге, случившейся в июне, – тогда здесь утонул мужчина. «Цена лени чиновничьей – человеческие жизни. А ведь наверняка деньги на обустройство пляжей в мэрии выделялись», – предположил пенсионер.

По соседству с Трофимовым загорала инженер ЖКХ Елена Дроздова с внучкой. Она указала на стоящую на якоре в пятидесяти метрах от берега лодку спасателей. «Ну хоть спасатели здесь дежурят. Но это только здесь, так как рядом спасательная станция. В других местах спасатели – редкие гости», – заметила Дроздова.

Она сказала, что отдыхать на левом берегу Волги на коммерческих пляжах ей неудобно. «Туда проблематично добираться. Если ехать, то на весь день. И платить там надо за вход, за шезлонг. И вода там мутная. Мы люди небогатые, и времени у нас нет столько свободного. Поэтому отдыхаем здесь. Но мы не плаваем, мы только загораем», – сказала Дроздова.

Проведенный опрос не носит репрезентативного характера и отражает только личные мнения опрошенных жителей Волгограда.

Урбанист объяснил экономией проблемы с обустройством пляжей в Волгограде

Пляжи важны для летнего активного отдыха горожан, отметил урбанист Владимир Гищенко. «В миллионном городе–герое пляжей нет. Два открытых пляжа – это ничто! Остальные пляжи – места спонтанного пребывания горожан у воды с антисанитарными условиями. Ситуация (с пляжами) имеет устойчивую тенденцию к ухудшению. Давно исчез пляж в Центральном районе. В этом году из-за строительства очистных сооружений исчез пляж на Спартановке. На острове Сарпинском хотели пляж открыть и передумали. Отдохнуть у воды в Волгограде стало просто негде», – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В 2017 году в Волгограде было оборудовано пять пляжей с возможностью купания в реке и два – с запретом купания. В 2018 году обустроили три пляжа с разрешением купаться и один – только для отдыха на берегу. В 2019 году – два пляжа с разрешением купаться и два – с запретом на нахождение в водоеме. В 2020 году был открыт один пляж с разрешением купаться и один только для загорания,

Гищенко считает, что мэрия самоустранилась от решения проблемы с пляжами. «Между тем, правильная организация пляжного отдыха – одна из главных составляющих городского планирования. Это и забота о горожанах, и прекрасная возможность решить проблему туристической привлекательности Волгограда, о чем так много сейчас говорят", – отметил он. По словам урбаниста точное число диких пляжей в городе неизвестно, так как люди просто отдыхают на свободных от бетона участках всего городского берега.

Власти города не планировали обустройство больше двух пляжей в этот летний сезон, они повторили опыт прошлого года (2020) – тогда были оборудован эти же пляжи, считает он.

Зависимость количества пляжей от количества населения «в законах не прописана», отметил он. "Правила есть только по обустройству пляжа как такового (ГОСТы и СанПины), региональные нормативные акты. Согласно федеральному закону №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» за обустройство пляжей отвечают муниципалитеты, в случае Волгограда – администрация города", – сказал Гищенко.

«Мэрия в открытых источниках не сообщает, почему так мало пляжей в городе. Так как обустройство общественных пляжей взвалили на бюджеты муниципалитетов, многие из них просто находят причины пляжи не открывать, во-первых, чтобы не тратить на это городские ресурсы, во-вторых, чтобы избежать ответственности за происшествия, которые на этих пляжах могут случиться», – предположил он.

Решения по организации пляжей принимаются индивидуально в каждом муниципальном образовании при взаимодействии с профильными структурами, в том числе региональным управлением Роспотребнадзора, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница пресс-службы Ирина Райер.

«У муниципалитета, при наличии соответствующих заявок, есть возможность заключения соглашений с коммерческими организациями, которые возьмут на себя вопросы организации пляжного отдыха. Такой опыт на протяжении многих лет использует город Волжский и Среднеахтубинский район Волгоградской области», – отметила она.

С начала купального сезона (1 июня) и до 28 июля на водных объектах Волгоградской области зарегистрировано 26 погибших, в том числе шесть детей, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" государственный инспектор центра ГИМС ГУ МЧС России по Волгоградской области Валентин Нижников. За этот же период в 2020 году произошло 24 трагедии на воде, в том числе погибло трое детей, отметил он. «Основными причинами гибели являются нарушения правил безопасности на водных объектах (купание в запрещенных и необорудованных местах) и отсутствие контроля за детьми со стороны взрослых», – отметил Нижников.

Все водоемы Волгоградской области, на акватории которых отсутствуют оборудованные и разрешенные к эксплуатации пляжи, а также места отдыха населения у воды с купанием, «представляют собой потенциальную опасность для находящихся там людей», отметил он.

Сотрудник МЧС сообщил, что, по состоянию на 28 июля, в регионе ведомство провело освидетельствование 15 пляжей, в том числе четырех – в загородных оздоровительных лагерях. В результате 12 пляжей, в том числе два – в детских оздоровительных лагерях, соответствуют требованиям безопасности и получили разрешение на эксплуатацию. Нижников отметил, что в Волгограде разрешено купаться только на одном пляже – в Красноармейском районе.

Дикими пляжами считаются «все необорудованные места отдыха населения у воды, нахождение в которых представляет опасность для купающихся там людей, особенно детей», сказал Нижников. В таких местах не производится водолазная очистка дна от посторонних предметов и растительности, отсутствуют спасательные посты на случай возникновения какой-либо внештатной ситуации на водном объекте, отметил он.

По словам Нижникова, в этом году спасатели выявили 24 места массового отдыха людей на водоёмах, на восьми из них были созданы временные спасательные посты, а на 16 наиболее опасных установлены запрещающие знаки и предупреждающие аншлаги.

С начала года в водоемах Волгоградской области утонуло 18 несовершеннолетних, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник областной прокуратуры. В июне и июле во время купания на необорудованном для этого берегу Волги в Тракторозаводском и Красноармейском районах Волгограда утонули два подростка. 17 июля в реке Аксай Октябрьского района утонул не умевший плавать подросток. На следующий день, купаясь в реке Чир Суровикинского района, в присутствии не умевшего плавать отца утонули две одиннадцатилетние сестры. Дети гибли этим летом во Фроловском, Николаевском, Дубовском, Клетском, Жирновском, Палласовском районах и в городе Михайловке", – сказал он. После смерти пяти детей расследуются уголовные дела по статье о причинении смерти по неосторожности (109 УК РФ), отметил сотрудник надзорного ведомства. Он отметил, что большинство несчастных случаев "зафиксировано на естественных водоемах, в местах, не оборудованных для купания".

В прокуратуре указали на недостатки в организации пляжного отдыха в Волгограде. «Внесено представление главе Волгограда в связи с непринятием надлежащих мер к оборудованию мест отдыха с купанием на реке Волга, неразмещением предупреждающих и запрещающих знаков в местах, запрещенных для купания», – говориться в сообщении пресс-службы надзорного ведомства. Проблемы с организацией летнего отдыха населения и обеспечения безопасности людей на воде «имеют место практических во всех районах области», отметил сотрудник надзорного ведомства.

"Кавказский узел" пока не располагает комментариями мэрии и областной администрации о финансировании обустройства пляжей в Волгограде.