Дикий пляж напротив панорамы "Сталинградская битва" в Волгограде. Фото Вячеслава Ященко для "кавказского узла".

05 августа 2021, 04:21

Жители Волгограда пожаловались на дефицит городских пляжей

В Волгограде открыты всего два оборудованных пляжа, а купаться разрешено только на одном из них. Горожане вынуждены отдыхать на диких пляжах, так как ездить на официально открытые дорого и неудобно, сообщили опрошенные "Кавказским узлом" волгоградцы.

В Волгограде обустроены два пляжа – в Красноармейском и Советском районах, при этом на последнем купание запрещено, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы мэрии.

Ежегодно власти областного центра проводят «комплекс подготовительных работ на местах отдыха у воды сразу после стабилизации гидрологической обстановки и снижения уровня воды в реке Волге до нормативных показателей», – сказал он. Основные требования к организации пляжей: дно реки должно быть чистым, пологим, без ям и резких обрывов, без сильного течения и водоворотов, площадь для размещения инфраструктуры должна быть приемлемой, – пояснил сотрудник мэрии.

«Те участки, которые не отвечают вышеперечисленным требованиям, муниципалитет не благоустраивает. Также необходимым требованием для открытия мест отдыха у воды являются положительные заключения о соответствии территорий от ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» и управления Роспотребнадзора по Волгоградской области», – сообщили в пресс-службе.

По данным администрации Волгограда, первое место отдыха у воды с купанием в городе открылось 3 июля на песчаной косе полуострова Сарептского в Красноармейском районе. Подготовить эту территорию раньше остальных позволило расположение полуострова – здесь гидрологическая обстановка стабилизировалась во второй половине июня, отметил сотрудник мэрии.  Площадка оборудована биотуалетами, раздевалками, шезлонгами и навесами, дежурят спасатели на вышках, рассказал он.

С 20 июля официальное место отдыха у воды, но без возможности купания открылось на берегу набережной имени Тулака в Советском районе, информировали в мэрии.  Специалисты установили там биотуалеты, кабинки для переодевания, навесы, душевые и лежаки, отметил сотрудник администрации города.

Открывать пляж на берегу острова Сарпинского в Кировском районе после экспертизы запретил Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области, рассказал он. "В связи с заключением учреждения, районная коммунальная служба приступила к демонтажу инфраструктуры (лежаков, навесов и зонтов), которая была установлена в рамках подготовки места отдыха у воды», – сообщили в пресс-службе мэрии.

Горожане предпочитают отдыхать на диких пляжах

Стихийный пляж в Центральном районе города, который находится на берегу реки напротив парка культуры и отдыха (ЦПКиО) у моста через Волгу, пользуется популярностью у жителей прилегающего к парку микрорайона. Здесь в советское время власти города традиционно обустраивали пляж. Во время строительства стадиона «Волгоград-Арена» береговая линия была засыпана галькой, из-за этого заходить в воду стало опасно, так как резко начинается большая глубина.

Медработник Елена Фоменко рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что почти каждый день отдыхает в этом месте с малолетней дочерью. По ее словам, большую часть времени они загорают, в воду заходят вдвоем на несколько минут. «Пятый год здесь отдыхаем. Вода чистая, прозрачная. Мы следим за порядком, стараемся за собой убирать. Но он дикий (пляж). Много родителей с детьми приходят. За детками все смотрят, так как тут очень опасный спуск в воду. Место тут шикарное. Тут и должен быть организован центральный пляж», – считает Фоменко.

Медработник рассказала, что две недели назад она и ее дочь стали свидетелями трагедии. «Прямо на наших глазах погиб тут двадцатилетний человек. Утонул, лежал на берегу мертвый, а затем в катафалке увезли. Если бы пляж был обустроен, беды бы не случилось. Оцениваю работу властей по обустройству пляжей в этом году на троечку из 10 баллов», – сказала Фоменко.

Супруги Гороховы рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что пришли с двумя сыновьями на дикий пляж впервые. «Мы тут живем рядом. Раньше на ЦПКиО был отличный пляж. Были кафе и кабинки для переодевания. А сейчас боимся здесь купаться. В основном загораем. По 10 бальной шкале оцениваю пляжную работу мэрии на четыре, так как хоть пара пляжей все же есть в нашем городе», – сказал индивидуальный предприниматель Артем Горохов.

Его жена Анастасия Горохова  считает, что администрации города при организации пляжного отдыха «сработала на полный ноль». «Нереально возле дома искупаться [...] Не все ездят за Волгу, чтобы там на пляжах купаться, так как на это весь день убить на это надо. Тут (на правом берегу) удобнее было бы (отдыхать). В шаговой доступности. Но здесь нет ни спасателей, ни шезлонгов», – возмутилась она.

Пятидесятилетний водитель Владимир отметил, что «дикие» пляжи были всегда, и к этому явлению он относится с пониманием и одобрением. «Должна быть альтернатива платным пляжам. Но безопасность власти должны обеспечивать и на них, хотя бы минимальную. Тут (на стихийном пляже) обрывистый берег. Дно старое. Чего только на дне нет: и бревна, и шины, и сети. Хотя бы дно можно было в июне почистить. Построили повсюду новые бетонные набережные, карманов нет. Упадет человек в Волгу и не сможет выбраться, утонет», – перечислил он недостатки обустройства береговой линии в центре города.

Между бетонными набережными напротив панорамы «Сталинградская битва» остался небольшой пятачок песчаного берега. Здесь организовали еще один стихийный пляж. Место замусоренное. На бетонной дороге, ведущей к берегу, белой краской написано: «Купаться запрещено».

«Я здесь с детства купался и буду купаться. Да, тут опасно. И битые бутылки на дне есть, и ямы имеются. Но если осторожно, то можно. Ездить на левый берег Волги на пляжи я не собираюсь – дорого и утомительно. Это отдых – в раскаленных маршрутках трястись, а потом еще и несколько километров пешком по песку топать», – сказал пенсионер Егор Трофимов.

Он рассказал, что был свидетелем гибели человека на Волге, случившейся в июне, – тогда здесь утонул мужчина. «Цена лени чиновничьей – человеческие жизни. А ведь наверняка деньги на обустройство пляжей в мэрии выделялись», – предположил пенсионер.

По соседству с Трофимовым загорала инженер ЖКХ Елена Дроздова с внучкой. Она указала на стоящую на якоре в пятидесяти метрах от берега лодку спасателей. «Ну хоть спасатели здесь дежурят. Но это только здесь, так как рядом спасательная станция. В других местах спасатели – редкие гости», – заметила Дроздова.

Она сказала, что отдыхать на левом берегу Волги на коммерческих пляжах ей неудобно. «Туда проблематично добираться. Если ехать, то на весь день. И платить там надо за вход, за шезлонг. И вода там мутная. Мы люди небогатые, и времени у нас нет столько свободного. Поэтому отдыхаем здесь. Но мы не плаваем, мы только загораем», – сказала Дроздова.

Проведенный опрос не носит репрезентативного характера и отражает только личные мнения опрошенных жителей Волгограда.

Урбанист объяснил экономией проблемы с обустройством пляжей в Волгограде

Пляжи важны для летнего активного отдыха горожан, отметил урбанист Владимир Гищенко. «В миллионном городе–герое пляжей нет. Два открытых пляжа – это ничто! Остальные пляжи – места спонтанного пребывания горожан у воды с антисанитарными условиями. Ситуация (с пляжами) имеет устойчивую тенденцию к ухудшению. Давно исчез пляж в Центральном районе. В этом году из-за строительства очистных сооружений исчез пляж на Спартановке. На острове Сарпинском хотели пляж открыть и передумали. Отдохнуть у воды в Волгограде стало просто негде», – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В 2017 году в Волгограде было оборудовано пять пляжей с возможностью купания в реке и два – с запретом купания. В 2018 году обустроили три пляжа с разрешением купаться и один – только для отдыха на берегу. В 2019 году – два пляжа с разрешением купаться и два – с запретом на нахождение в водоеме. В 2020 году был открыт один пляж с разрешением купаться и один только для загорания, 

Гищенко считает, что мэрия самоустранилась от решения проблемы с пляжами. «Между тем, правильная организация пляжного отдыха  – одна из главных составляющих городского планирования. Это и забота о горожанах, и прекрасная возможность решить проблему туристической привлекательности Волгограда, о чем так много сейчас говорят", – отметил он. По словам урбаниста точное число диких пляжей в городе неизвестно, так как люди просто отдыхают на свободных от бетона участках всего городского берега.

Власти города не планировали обустройство больше двух пляжей в этот летний сезон, они повторили опыт прошлого года (2020) – тогда были оборудован эти же пляжи, считает он.

Зависимость количества пляжей от количества населения «в законах не прописана», отметил он. "Правила есть только по обустройству пляжа как такового (ГОСТы и СанПины), региональные нормативные акты. Согласно федеральному закону №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» за обустройство пляжей отвечают муниципалитеты, в случае Волгограда – администрация города", – сказал Гищенко.

«Мэрия в открытых источниках не сообщает, почему так мало пляжей в городе. Так как обустройство общественных пляжей взвалили на бюджеты муниципалитетов, многие из них просто находят причины пляжи не открывать, во-первых, чтобы не тратить на это городские ресурсы, во-вторых, чтобы избежать ответственности за происшествия, которые на этих пляжах могут случиться», – предположил он.

Решения по организации пляжей принимаются индивидуально в каждом муниципальном образовании при взаимодействии с профильными структурами, в том числе региональным управлением Роспотребнадзора, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница пресс-службы Ирина Райер. 

«У муниципалитета, при наличии соответствующих заявок, есть возможность заключения соглашений с коммерческими организациями, которые возьмут на себя вопросы организации пляжного отдыха. Такой опыт на протяжении многих лет использует город Волжский и Среднеахтубинский район Волгоградской области», – отметила она.

С начала купального сезона (1 июня) и до 28 июля на водных объектах Волгоградской области зарегистрировано 26 погибших, в том числе шесть детей, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" государственный инспектор центра ГИМС ГУ МЧС России по Волгоградской области Валентин Нижников. За этот же период в 2020 году произошло 24 трагедии на воде, в том числе погибло трое детей, отметил он. «Основными причинами гибели являются нарушения правил безопасности на водных объектах (купание в запрещенных и необорудованных местах) и отсутствие контроля за детьми со стороны взрослых», – отметил Нижников.

Все водоемы Волгоградской области, на акватории которых отсутствуют оборудованные и разрешенные к эксплуатации пляжи, а также места отдыха населения у воды с купанием, «представляют собой потенциальную опасность для находящихся там людей», отметил он.

Сотрудник МЧС сообщил, что, по состоянию на 28 июля, в регионе ведомство провело освидетельствование 15 пляжей, в том числе четырех – в загородных оздоровительных лагерях. В результате 12 пляжей, в том числе два – в детских оздоровительных лагерях, соответствуют требованиям безопасности и получили разрешение на эксплуатацию. Нижников отметил, что в Волгограде разрешено купаться только на одном пляже – в Красноармейском районе.

Дикими пляжами считаются «все необорудованные места отдыха населения у воды, нахождение в которых представляет опасность для купающихся там людей, особенно детей», сказал Нижников. В таких местах не производится водолазная очистка дна от посторонних предметов и растительности, отсутствуют спасательные посты на случай возникновения какой-либо внештатной ситуации на водном объекте, отметил он.

По словам Нижникова, в этом году спасатели выявили 24 места массового отдыха людей на водоёмах, на восьми из них были созданы временные спасательные посты, а на 16 наиболее опасных  установлены запрещающие знаки и предупреждающие аншлаги.

С начала года в водоемах Волгоградской области утонуло 18 несовершеннолетних, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник областной прокуратуры. В июне и июле во время купания на необорудованном для этого берегу Волги в Тракторозаводском и Красноармейском районах Волгограда утонули два подростка. 17 июля в реке Аксай Октябрьского района утонул не умевший плавать подросток. На следующий день, купаясь в реке Чир Суровикинского района, в присутствии не умевшего плавать отца утонули две одиннадцатилетние сестры. Дети гибли этим летом во Фроловском, Николаевском, Дубовском, Клетском, Жирновском, Палласовском районах и в городе Михайловке", – сказал он. После смерти пяти детей расследуются уголовные дела по статье о причинении смерти по неосторожности (109 УК РФ), отметил сотрудник надзорного ведомства. Он отметил, что большинство несчастных случаев "зафиксировано на естественных водоемах, в местах, не оборудованных для купания".

В прокуратуре указали на недостатки в организации пляжного отдыха в Волгограде. «Внесено представление главе Волгограда в связи с непринятием надлежащих мер к оборудованию мест отдыха с купанием на реке Волга, неразмещением предупреждающих и запрещающих знаков в местах, запрещенных для купания», – говориться в сообщении пресс-службы надзорного ведомства. Проблемы с организацией летнего отдыха населения и обеспечения безопасности людей на воде «имеют место практических во всех районах области», отметил сотрудник надзорного ведомства.

"Кавказский узел" пока не располагает комментариями мэрии и областной администрации о финансировании обустройства пляжей в Волгограде.

Примечание:

"Калмыцкие активисты заявили о неэффективности действующей власти", "Студенты объяснили мотивы своего участия в акциях за Навального в Калмыкии", "Акция сторонников Навального в Элисте прошла в формате прогулки".

Автор: Вячеслав Ященко источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

05 августа 2021, 06:18

  • Жители Ставрополья поделились ожиданиями от нового состава краевой думы

    Восемь избирательных объединений участвуют в выборах в Ставропольскую краевую думу. Агитация ведется главным образом в крупных городах. Исход выборов достаточно предсказуем, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Жители Ставрополья ждут от депутатов новой думы внимания к проблемам экологии, инфраструктуры, низких зарплат и пенсий.

05 августа 2021, 05:19

  • Врачи спрогнозировали ухудшение ситуации с COVID-19 в Грузии

    Около 80% случаев коронавируса в Грузии - индийский штамм, но уже зафиксировано десять случаев особо агрессивного штамма "дельта плюс". К концу августа число жертв коронавируса может утроиться, сообщил замглавы Национального центра по контролю заболеваний Паата Имнадзе. Страну ожидает коллапс системы здравоохранения, опасается глава Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.

05 августа 2021, 03:23

  • Родители потребовали достроить школу в Карабулаке

    Жители Карабулака вышли на митинг к зданию недостроенной школы, которую чиновники обещают открыть уже три с половиной года. Родители решили не отправлять детей по школам в других районах 1 сентября в знак протеста, рассказала глава родительского комитета Зарема Ахильгова.

05 августа 2021, 02:25

  • Предприниматель из Кабардино-Балкарии задолжал более 86 миллионов рублей за аренду земли

    Администрация Баксанского района направила в Арбитражный суд Кабардино-Балкарии четыре иска о взыскании задолженности по арендной плате с ООО "Одеон плюс" за земельные участки на сумму более 86 миллионов рублей с учетом просрочки. По мнению уполномоченного по правам фермеров Жантемира Губачикова, необходимо провести проверку, так как налицо коррупционные действия со стороны местных чиновников.

05 августа 2021, 01:25

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи