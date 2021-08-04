Семья из Северной Осетии заявила о преследовании бандой Гагиева

04 августа 2021, 23:16

Владикавказец Хетаг Джиоев после конфликта с соратником Аслана Гагиева подвергся жестоким пыткам и получил госзащиту, но был осужден по сфабрикованному делу, сообщила его жена Марина Гогичаева. Джиоеву грозит еще один реальный срок, так как свидетелей вынудили оговорить его, заявил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", в июне 2018 года Аслана Гагиева экстрадировали в Россию из Австрии. Дело направлено на рассмотрение в Ростов-на-Дону по просьбе Генпрокуратуры - ведомство полагает, что рассмотрение дела в Северной Осетии создает угрозу участникам процесса.

Гагиев обвиняется в организации преступного сообщества, трех банд, незаконном обороте оружия и шести убийствах в 2012-2013 годах. В частности, ему предъявлено обвинение в убийствах зампрокурора Промышленного района Владикавказа Олега Озиева в 2013 году и трех предпринимателей: Таймура Кадзаева, Валерия Лалиева и Алана Торчинова. Гагиев утверждает, что не руководил полусотней бандитов и не организовывал эти убийства, говорится в биографии Аслана Гагиева, подготовленной "Кавказским узлом". Часть членов группировки Гагиева ранее уже осуждена.

Житель Владикавказа подвергся пыткам после конфликта с соратником Гагиева

Марина Гогичаева, которая около года вместе с мужем Хетагом Джиоевым находится под госзащитой, пожаловалась на угрозы от людей, связанных с Гагиевым.

"Все началось в 2013 году. Мой свекор Вадим Джиоев с компаньонами начал строительство многоквартирного дома в городе Сочи. И как бывает, к ним внедрились некие «друзья», которые хотели «решать проблемы». В итоге оказалось, что при строительстве похищены инвестиции на 75 миллионов рублей. Свекр и мой муж Хетаг потребовали возврата имущества от партнера по бизнесу, который вел странные операции, и обратились в правоохранительные органы Краснодарского края", - рассказала Гогичаева.

По ее словам, сразу после этого в дело вмешался человек, известный как "правая рука" Аслана Гагиева. "Он стал требовать, чтобы «не поднимали шум». Предлагал даже выехать свекру с ним в Австрию к Гагиеву для выяснения, но он отказался. И потом в ходе разбирательств все перекидывали стрелки друг на друга. В результате <партнер Джиоевых> вернул 10 миллионов рублей, а остальные средства, по его словам, забрали <соратник Гагиева> и его люди: «Спрашивайте уже с них». В конце концов мой муж позвал <соратника Гагиева> на разговор. Они встретились в ресторане. Он сказал: «Я знаю, что эти деньги украл ты. Просто уйди из нашей жизни, исчезни - молча разойдемся»", - сообщила Гогичаева.

Человек, которого она считает криминальным авторитетом, в ответ пригрозил Хетагу Джиоеву, что тот поплатится за свои слова. "12 июня 2020 года мой супруг работал в нашем магазине автозапчастей во Владикавказе, и туда забежали семь человек. Они были в форме представились <сотрудниками силовой структуры>. На него надели наручники, начали его избивать, резать, стреляли ему в ноги, и потом сам <соратник Гагиева> к себе его развернул и хотел ему язык отрезать - и надрезал язык, но не отрезал его. После этого было возбуждено дело по факту нападения на мужа, и он признан потерпевшим. <Соратник Гагиева> долго скрывался, а месяца три-четыре назад сдался и сейчас в СИЗО. А мы с тех пор по госзащитой как потерпевшие", - рассказала Марина Гогичаева.

Нападавших на Джиоева было минимум семеро, уточнил адвокат Джиоева и Гогичаевой Максим Плешков. По его словам, здоровью Джиоева и его знакомого, случайно оказавшегося на месте происшествия, был причинен тяжкий вред. Это стало основанием для возбуждения уголовного дела, которое сейчас находится на рассмотрении Ленинского районного суда Владикавказа.

Соратник Гагиева через силовиков организовал явку с повинной двух человек, однако следствие установило их непричастность к нападению. Сотрудникам силовой структуры все равно удалось уйти от ответственности благодаря покровительству начальства, заявил адвокат.

Хетаг Джиоев получил реальный срок

Хетаг Джиоев, по словам Плешкова, незаконно подвергся уголовному преследованию и 17 июня был осужден по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". Дело касалось имущества бывшего партнера по бизнесу, с которым у Джиоевых был конфликт в связи со строительством дома.

"Под предлогом того, что он, якобы, 29.10.2018 года из хулиганских побуждений, с целью повреждения имущества, принадлежащего <бизнесмену>, произвел не менее трех выстрелов из травматического пистолета в автомобиль последнего. При этом, кроме самого <бизнесмена>, никто из очевидцев не указал на Джиоева Х.В. как на лицо, совершившее данное преступление. Кроме того, необоснованно был применен квалифицирующий признак совершения преступления из хулиганских побуждений, несмотря на наличие личных неприязненных отношений между обвиняемым и потерпевшим", - заявил Плешков.

17 июня Пригородный райсуд приговорил Хетага Джиоева к году колонии-поселения. Приговор в силу не вступил, так как обжалован в апелляционную инстанцию, сообщил адвокат. Он утверждает, что в частной беседе судья сообщил о давлении со стороны высокопоставленного сотрудника судебной системы, связанного с "правой рукой" Гагиева.

Адвокат заявил о фальсификации нового дела против Хетага Джиоева

Против Хетага Джиоева возбудили дела по статьям об убийстве и причинении тяжкого вреда здоровью, сообщил Максим Плешков. Пострадавшими проходят владикавказцы Кабулов и Царитов.

"Первоначально уголовное дело было прекращено в связи со смертью лица, подлежащего привлечению к ответственности, так как потерпевшие указали на Одикадзе как на лицо, применившее к ним насилие. Свидетель Джабиева выдала органам следствия пистолет, оставленный ей Одикадзе, с которым она находилась в интимной связи. Однако, в 2021 году Кабулов, Царитов, Джабиева, а также свидетель Хубежов изменили свои показания, заявив, что именно Джиоев Х.В. совершил эти преступления. Они не смогли представить каких-либо объективных причин, почему они об этом не заявили ранее", - отметил адвокат.

По его словам, один из свидетелей признался Хетагу Джиоеву в частном разговоре, что изменил показания под давлением. Обвинение Джиоеву пока не предъявлено, уточнил адвокат.

Гогичаева заявила, что ее свекра спровоцировали на стрельбу

В этом году у свекра Гогичаевой возник конфликт с людьми, которых он заподозрил в воровстве. После драки с применением травматического оружия Вадима Джиоева, по словам Гогичаевой, пригласили в ресторан для примирения. "Там спровоцировали драку. Мой свекор с другом пришел. Они начали друга бить, 10 человек их было. Свекор хотел предотвратить эту драку и выстрелил в потолок. Им удалось его посадить, уже два месяца он в СИЗО. Обвиняют по статье 20.13 [Кодекса об административных правонарушениях] — "Хулиганство". 8 августа будет суд по продлению меры пресечения", - рассказала Гогичаева.

По мнению Гогичаевой, люди, к которым у семьи Джиоевых были финансовые претензии, связаны с Асланом Гагиевым и пользуются покровительством влиятельных лиц в Северной Осетии, вплоть до министров и депутатов Госдумы.

"Да, мы под госзащитой находимся. Но и сейчас угрозы приходят каждый день: убьют, зарежут, замолчите, не афишируйте, ничего не делайте. Мы уже привыкли к этим угрозам. Мы ведь не скрываемся. Свекр сидит, мы приносим ему передачи. Они тоже приносят передачи, и несколько раз получилось так, что мы столкнулись. Они моего мужа провоцировали и кричали ему: "Посмотришь, когда госзащиту снимут". Но что самое интересное, они сами идут и на нас заявления пишут", - отметила Гогичаева.

В числе нападавших на Вадима Джиоева были член банды Гагиева, а также депутат Собрания представителей Бесланского городского поселения, которые и сейчас демонстративно посещают заседания по делу "правой руки" Гагиева, передают ему продукты в СИЗО, заявил Максим Плешков. Еще один нападавший, по словам адвоката, написал в протоколе допросе что он пенсионер, тогда как на деле является действующим сотрудником полиции.

Плешков счел неправомерным двукратный отказ следователя в проведении судмедэкспертизы, которая могла бы опровергнуть факт применения насилия к человеку, проходящему по делу в статусе потерпевшего.

Отцу и сыну Джиоевым предлагали отказаться от претензий к "правой руке" Гагиева и его сообщникам в обмен на условный срок, заявил Максим Плешков.