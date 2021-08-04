проезд по трассе Гуниб–Кумух в Гунибском районе Дагестана закрыт. Скриншот сообщения Дагавтодора https://www.instagram.com/p/CSHcoCWM-_L/

04 августа 2021, 07:23

Трасса в Дагестане перекрыта после обвала грунта

После обвала грунта закрыт проезд по трассе Гуниб–Кумух в Гунибском районе Дагестана, сообщил Дагавтодор.

Обвал горы на дорогу Гуниб – Кумух произошел 3 августа, дорожные службы организовали временный объездной путь.

Всего на трассу обвалилось примерно одна тысяча кубических метров грунта, имеется угроза повторного обвала. На месте происшествия работает техника, сообщил 3 августа на своей странице в Instagram Дагавтодор.

"Движение автотранспорта в штатном режиме будет восстановлено к 17.00 [мск] 5 августа. Сроки обусловлены объемами и технологией работ и угрозой повторного обвала", – сказано в сообщении.

К публикации также прикреплен видеоролик на кадрах которого показано место обвала. Оператор фокусирует изображение на горе и показывает, как с нее продолжает осыпаться грунт. Второе видео показывает перекрытую обвалом грунта дорогу.

"Кавказский узел" также писал, что 26 мая сильный ливень размыл участок автодороги Буйнакск – Гимры – Чирката в Унцукульском районе Дагестана, после чего движение по автотрассе было приостановлено.

Примечание:

"Оползень в горах Дагестана создал угрозу аварии на АЗС", "Дома жителей дагестанского села повреждены после камнепада", "Мост обрушился в Буйнакском районе Дагестана".

Автор: "Кавказский узел"

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