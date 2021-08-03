Подрядчик заподозрен в хищении при ремонте в назрановской больнице

03 августа 2021, 14:27

Свыше 2,7 млн рублей было похищено при ремонте отопительной системы в республиканской больнице в Назрани за счет необоснованного завышения объема работ по госконтракту, сообщила прокуратура.

По данным ведомства, в сентябре 2020 году между ГБУ "Ингушская республиканская клиническая больница им. А.О. Ахушкова" и коммерческой фирмой был заключен контракт на ремонт отопительной системы учреждения, с заменой котлов. Прокуратура при проверке выявила, что объемы работ в больнице были завышены. "В результате чего подрядчиком в период с сентября по декабрь 2020 г. из бюджета незаконно было получено более 2,7 млн рублей", - сообщила прокуратура Ингушетии.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), сказано в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в июне подрядчик был обвинен в крупных хищениях при выполнении госконтрактов в Ингушетии.