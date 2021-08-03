Массовая гибель рыбы встревожила жителей Астраханской области

03 августа 2021, 10:02

Жители Камызякского района Астраханской области обнаружили мертвую рыбу в ерике Щучий близ села Чаган. Региональные власти должны усилить работу по контролю за экологией, а компетентные органы разобраться в причине произошедшего, заявили они в Instagram.

Публикация о массовой гибели рыбы в Камызякском районе Астраханской области была размещена 2 августа на странице Instagram-паблика astrakhan.online, на который подписаны около 77 тысяч пользователей. К записи прикреплен ролик, на кадрах которого показана мертвая рыба, плавающая на поверхности водоема. "Камызякский район, село Чаган, ерик Щучий. Рыба умирает, [запах] стоит на километр. Экологическая катастрофа", – сказано в описании к видео.

К 09.35 мск 3 августа эта запись набрала 22 713 просмотров и 78 комментариев. Часть их авторов указала на неблагоприятную экологическую ситуацию в регионе.

"Чему удивляться? Воды-то нет. Рыба не успевает вернуться. Почти все ерики, которые раньше славились своими уловами, сейчас можно пешком перейти", – отметил baryshev1545.

"Реки высохли! Сливают химотходы! Рыба гибнет. Деревья и парки вырубают! Запах со свалки гари непередаваемый, даже в центре города окна не откроешь! Чем мы дышим?! Пыльные бури! Мошкара зверская", – написал пользователь eco.lakomka.

"На прошлой недели ехала – вода была, в субботу едем – воды нет. Ошеломляющее впечатление. Там остаток рыбы копошится в остатке воды. У местных спросили, в чем дело. Они сказали, что ерик перекрыли. Там, где-то поля, арбузы поливают. Без воды остались и дачи. А самое то, что, сколько я себя помню, этот ерик никогда не был без воды. Местные сказали, что его перекрыли целенаправленно", – рассказала kondratevanina.

"Ни один ерик не чистится, не углубляется, что хотите-то? Скоро Волга пересохнет", – посетовал пользователь sssss_83.83.

Другая часть комментаторов раскритиковала местные власти.

"Крайним сделают главу администрации района или села?" – спросил пользователь anisim_tishkovo.

"Да никто ничего делать не будет, смириться уже нужно с этим. Не только там, в Ильинке все обмелело. И тоже нет никому до этого дела. Только одни обещания", – заявил glebov_vasek.

"Нужно всем встать на защиту нашего города", – призвала olga_1958_20.

"Надо спасти оставшуюся рыбу в луже она там пока еще есть", – высказал схожее мнение пользователь kykyryza5582018.

"Наглые! Ничего не хотят делать для Астрахани! Сколько выделяет государство денег на города, можно было давно "в шоколаде купаться", – возмутился petrovich.ry.

К 09.35 мск 3 августа в соцсетях "ВКонтакте", "Одноклассники" и Facebook нет публикаций о массовой гибели рыбы в Камызякском районе. Комментарии относительно этой информации также отсутствуют на сайтах регионального правительства и Минприроды Астраханской области.

"Кавказский узел" также писал, что 24 июня 2018 года в соцсетях появилось видео, на котором показаны десятки выброшенных на берег мертвых особей рыб, в том числе осетровых пород. По словам автора ролика Владимира Музалевского, видео было снято в районе лодочной станции около Астраханского целлюлозно-картонного комбината (АЦКК). По словам ученых, найденная рыба была истощена, кроме того, такая массовая гибель рыбы свидетельствует о восстановлении ее популяции.