Сочинские погорельцы пожаловались на безразличие чиновников

02 августа 2021, 03:55

В январе 2019 года в доме 3 по переулку Мебельному в Дагомысе произошел пожар. 90 его жильцов уже третий год просят мэрию выделить им квартиры. Власти Сочи признали дом аварийным после пожара, но средств на расселение погорельцев нет. Им предложено признать себя малоимущими, но жильцы дома считают это просто бюрократической уловкой.

Сообщение от жителей поселка Дагомыс, в доме которых в январе 2019 года произошел пожар, поступило на sms-сервис "Кавказского узла" 27 июля. "Дом деревянный, старый барак. Проживало 16 семей, несколько многодетных семей, пожилые люди, инвалиды. Дом признан аварийным и подлежит сносу. Мы обращались в администрацию Лазаревского района, городскую. Писали во все инстанции, нам обещали помочь, но все осталось только в обещаниях", - сообщили авторы. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

90 человек третий год проживают в неопределенных условиях после пожара, который произошел 1 января 2019 года. Сгорел дом 3 по переулку Мебельному, в котором проживали многодетные семьи, пенсионеры, инвалиды, студенты, рассказали жители Дагомыса 1 августа корреспонденту "Кавказского узла".

Одна из пожилых жительниц дома умерла от инфаркта в момент пожара. "Когда ее вынесли из полыхающего ветхого дома, где загорелась аварийная проводка, она скончалась лежа на земле, пока еще бушевал пожар", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" ее дочь Ирина Мелешко. По ее словам, городские власти похоронили ее маму бесплатно.

Домком дома Наталья Лоренц умерла через два месяца после пожара, не выдержав испытаний. До самой смерти она жила в полусгоревшем доме. Корреспонденту "Кавказского узла" она рассказывала о тяжелых условиях проживания жильцов в ветхом бараке 1937 года и пустых обещаниях чиновников расселить барак.

До пожара она, по воле случая, пожаловалась корреспонденту «Кавказского узла» на видео камеру о тяжелых условиях проживания жильцов в ветхом доме 1937 года постройки, и пустых, многолетних обещаниях чиновников расселить барак.

По словам адвоката Сергея Костюка, в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 57 Жилищного кодекса Российской Федерации, предусматривается предоставление жилья погорельцам вне очереди из социального фонда муниципалитета. «Если пострадавшее от пожара жилое помещение признано непригодным для проживания и не подлежит ремонту или реконструкции, то жилое помещение по договору социального найма должно быть предоставлено во внеочередном порядке, согласно пункту 1 части 2 статьи 57 ЖК РФ», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Чиновники, однако, в своих письменных ответах (копии имеются в распоряжении "Кавказского узла") предлагали погорельцам собрать справки, которые доказали бы, что они малоимущие и не могут приобрести себе жилье, а затем заявили, что из-за пандемии коронавируса бюджет Сочи стал дефицитным и расселение невозможно из-за отсутствия средств.

Средств на расселение погорельцев в бюджете Сочи нет

«Дом по причине пожара был признан в 2019 году аварийным, однако средств на расселение всех погорельцев города в мэрии нет», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" директор департамента городского хозяйства администрации г. Сочи Артур Рогонян.

"Городская очередь в Сочи порядка 25 000 человек. Внеочередников, как погорельцев, тоже очень много. Точно затрудняюсь сказать. У нас не выполнено 109 решений судов по исполнительным производствам по выдаче жилья вне очереди. Мы просто не можем выдать людям жилье вне очереди, а это инвалиды, многодетные, погорельцы даже по решениям судов, потому что социальное жилье не строится. Мы выкупаем у коммерческих застройщиков квадратные метры по коммерческим расценкам, чтобы расселять людей. На этот год вообще не было средств, но на сессии городского собрания Сочи 30 июля было в исключительном порядке принято решение увеличить доходную часть бюджета города Сочи на 481 миллион рублей за счет уточнения объема собственных доходов на 391,5 миллиона рублей и межбюджетных трансфертов из краевого бюджета в сумме 89,5 миллиона рублей. Данные средства будут направлены на решение ряда социально значимых вопросов", - рассказал Рогонян.

По его словам, 50 миллионов рублей "пойдут на переселение граждан из аварийного жилищного фонда". "Внесенные изменения в бюджет 2021 года предусматривают оказание единовременной материальной помощи и единовременной финансовой помощи в связи с утратой имущества первой необходимости гражданам Российской Федерации, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, вызванной подтоплением жилых домов вследствие выпадения обильных осадков на территории города Сочи 4-5 июля 2021 года. Выделено 17,9 миллиона рублей. В целях дальнейшего предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций также был увеличен объем резервного фонда города Сочи на 124,1 миллиона рублей», - пояснил Артур Рогонян.

Кроме того, по его словам, в городе нет маневренного фонда для пострадавших от пожаров, поэтому деньгами, выделенными для пострадавших от подтопления, оплачиваются частные квартиры, которые занимают погорельцы с переулка Мебельного. При этом чиновник отметил, что сумма в 50 миллионов на всех погорельцев Сочи, выделенная на сессии ГСС 30 июля, непомерно мала и ее не хватит даже расселить погорельцев с переулка Мебельный. «Как будут распределяться эти 50 миллионов в этом году на покупку жилья погорельцам, и какие приоритеты будут выдвигаться, кому предоставить жилье, а кому нет - будет решаться коллегиально со следующей недели», - уточнил он.

При этом Рогонян утверждает, что застройщики теперь обязаны выделять городу часть квартир под социальное расселение нуждающихся очередников и внеочередников, но все опять же упирается в финансирование.

Федеральные власти не нашли оснований для выделения средств на расселение

Погорельцы обратились к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с коллективным заявлением и попросили его вмешаться в ситуацию. В ответе из Администрации президента за подписью советника департамента по работе с обращениями граждан и организаций Д. Бардина (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла") сказано, что предоставление жилья погорельцам "будет являться нецелевым расходованием бюджетных средств".

В ответе отмечается, что заявители "на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по городу Сочи не состоят, формализованных заявлений о принятии на такой учет не подавали", тогда как "наличие одного лишь факта признания жилого помещения, занимаемого гражданами на условиях социального найма, аварийным (непригодным для проживания) и подлежащим сносу, не является достаточным основанием для внеочередного обеспечения указанных лиц жилым помещением по договору социального найма".

В ответе также отмечается, что «…в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID - 19) […] бюджета города Сочи на 2020 год является дефицитным. Источники дополнительных поступлений в бюджет города Сочи в 2020 году и на плановый период 2021 - 2022 годов отсутствуют».

По мнению адвоката Сергея Костюка, этот ответ, как и многие подобные, является "отпиской".

Костюк считает, что жильцы барака могут подать в суд на мэрию с требованием обязать их предоставить жилье вне очереди.

Юрист Александр Батурин считает, что отсутствие денег на расселение - «это не проблема сочинских погорельцев». "Это проблема самих чиновников, которые обязаны, но не создали маневренный фонд, не создали социальный фонд, не заключают с коммерсантами договора на расселение очередников и внеочередников", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению Батурина, чиновники рассчитывают на то, что людям "надоест ходить по кабинетам, и они смирятся со своей участью бездомных".

Власти обещают скоро прекратить выплаты за найм жилья погорельцами

Жители сгоревшего дома рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что за 85 лет в этом доме родилось уже четыре поколения сочинцев. По их словам, в среднем в одной квартире на площади 20 - 25 квадратных метров с престарелыми родителями проживают внуки и правнуки. После пожара из 23-х жилых квартир в доме общей площадью 478 квадратных метров после пожара уцелели всего 13, остальные десять выгорели полностью. «И без того ужасные условия нашей жизни в бараке без каких-либо удобств - туалетов, газа, горячей воды, с грибком и плесенью на стенах, бараке, признанным ветхим еще в 1996 году, стали еще хуже», - рассказала корреспонденту «Кавказского узла» Елена Лесикова.

По ее словам, в этом доме ее семья поселилась в 1988 году. "Работала на мебельной фабрике Дагомыса, на месте которой сейчас выстроили огромный жилищный комплекс «Каравелла Португалии». В квартиру в ведомственный барак я вселилась с супругом, когда была беременна третьим ребенком. Я родила третьего ребёнка и встала на общегородскую очередь в 1989 году и на очередь сотрудников мебельной фабрики. Затем встала еще на очередь многодетных матерей. Но вскоре Советский Союз распался и квартиру мне так и не дали на работе. Мебельная фабрика успела построить для своих работников два многоквартирных дома. Моя очередь не успела подойти. Социальное жилищное строительство в новой России вообще прекратилось. Стали строить только коммерческие дома. Муж в 2002 году умер. Я стала вдовой и осталась с тремя несовершеннолетними детьми на руках в ветхом бараке без удобств", - рассказала Лесикова.

По ее словам, после 20 лет в очереди многодетных матерей "бывший мэр Пахомов распорядился вообще упразднить эту очередь". "Да и трое моих детей за это время выросли и сами стали родителями. У моей дочери сейчас трое детей. Она многодетная, но такой очереди для многодетных уже в Сочи нет. Одна комната в доме, где проживала дочь с детьми, выгорела полностью. Ей мэрия, как и жильцам других десяти выгоревших комнат, разрешила снять жилье и выплачивает по 20 000 рублей в месяц за найм. Выплаты за найм обещают скоро прекратить. Расселение не обещают. И что потом? Это нас всех пугает. Я с двумя взрослыми сыновьями живу в полусгоревшем бараке, и дочь с тремя малолетними детьми вообще, получается, остается на улице?», - задается вопросом Елена Лесикова.

По ее словам, когда на месте фабрики началось строительство нового жилого комплекса - буквально в ста метрах от барака - власти города обещали жителям аварийного дома, что в ЖК будут квартиры и для них.

Лесикова также рассказала, что ее семья стоит в общегородской очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий. «Но теперь чиновники предлагают нам занять новую очередь, уже для «малоимущих». Но чтобы доказать, что ты малоимущий и не имеешь другого жилья, нужно год ходить по инстанциям и собирать платные справки, которые в течении нескольких месяцев устаревают и становятся непригодными для того чтобы выполнить требования чиновников мэрии», - рассказала она, предполагая, что новые требования - лишь очередной бюрократический маневр.

Погорельцам предложили признать себя малоимущими

Лариса Грисбах проживала в бараке с родителями. Ее отец - инвалид Великой Отечественной войны, умер, а она и ее 86-летняя мать остались без жилья после пожара. «Таких квартир, которые были приватизированы, в этом ветхом бараке не много. Максимум четыре», - рассказала она.

«Пошел третий год, как мы потеряли наше жильё, и до сих пор не знаем о нашей дальнейшей судьбе. Я и другие жильцы нашего барака неоднократно жаловались местным властям, писали в Дагомысскую, Лазаревскую и Сочинскую администрацию о невыносимых условиях проживания в этом ветхом деревянном бараке. Физический износ барака, по данным БТИ десятилетней давности, составлял 67% износа. Барак был построен в 1937 году", - рассказала Грисбах.

По ее словам, иногда жильцом дома "собирала Дагомысская администрация и объявляли, что нашёлся инвестор и даже показывали планы, где якобы будет наш дом, куда нас будут переселять".

"Но потом снова все затихало, и наш участок был перепродан другому инвестору. Там теперь и правда стоит новый жилой дом, а мы остались ни с чем. Барак еще до пожара был настолько ветхим, что от нас отказалось даже домоуправление. И с 2011 года мы вообще никем не обслуживаемся. Однако счета за содержание департамент имущественных отношений нам присылал. Также присылали счета за капремонт, пока в 2019 году не признали барак аварийным после пожара. Барак никогда не ремонтировался, деревянный каркас за 85 лет прогнил, крыша текла, стекла на лестничной клетке выпали, дверь в единственный подъезд отсутствовала, не было почтовых ящиков. Санитарно-эпидемические нормы было невозможно соблюдать, так как в бараке не было отопления, горячей воды, душа, туалета, канализации. Единственный общественный туалет на несколько бараков был в ужасающем санитарном состояние. Несмотря на эти условия, опасные для жизни и недостойные человека, администрация города Сочи не признавала наш барак аварийным", - рассказала Грисбах.

Она отметила, что писала неоднократно властям письма, в которых предупреждала об опасности пожара, так как проводка не менялась годами. После пожара, сообщила она, на место происшествия приезжал бывший мэр Сочи Анатолий Пахомов, который обещал расселить людей в новый строящийся жилой комплекс. "Как выяснилось позже, это были пустые слова. Людей из сгоревшей части барака расселили, а другие семьи продолжают проживать в бараке, который межведомственной комиссией Лазаревского района признан аварийным и подлежащим сносу после пожара", - отметила Грисбах.

По ее словам, департаменту городского хозяйства Сочи рекомендовано включить погорельцев в подпрограмму "Обеспечение жилищных прав собственников и нанимателей жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу на территории муниципального образования

города Сочи со сроком расселения до 2022 года". "В начале сентября 2019 года я была на приеме в департаменте городского хозяйства г Сочи, где хотела выяснить, в какую программу нас включили, и когда мы получим новое жильё, как пострадавшие. К моему удивлению сотрудник мэрии объяснил мне, что мы не подходим ни под одну из программ по расселению из ветхого и аварийного жилья, так как барак признан аварийным после пожара".

Чиновник сказал Грисбах, что погорельцы "должны объявить себя малоимущими, чтобы их поставили на общую городскую очередь. "Меня пытались заверить, что у нас, пострадавших «собственников аварийного жилья», нет никаких шансов на получение благоустроенного жилья", - рассказала она.

Погорельцы пожаловались на трудности

Ирина Мелешко родилась в бараке. Здесь родились ее трое детей, которые тоже стали многодетными. У каждого по двое-трое детей. «Не хочу жаловаться, но нам всем очень тяжело - и молодым, и старым. Всю жизнь в этом бараке. Я родилась в нем, и мои дети и внуки тут родились. Барак сгорел в 2019 году, и мы, все 12 человек остались на улице. Дали нам временное жилье. Сказали самим найти и будут оплачивать 20 000 рублей в месяц. Хотели нас всех отправить в одну квартиру. Но как мы можем, уже четыре отдельные взрослые семьи с детьми жить вместе? Договорились, чтобы нам оплачивали как трем разным семьям. Нашли частные квартиры недалеко от нашего сгоревшего дома, как и другие соседи", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, "на птичьих правах" они живут "в многоквартирных домах по улицам Батумское шоссе, 67, Делегатская, 8 и Гайдара, 2". "На птичьих правах, потому что на съемных квартирах. И еще нам просто на словах сказали, что оплачивать жилье съемное скоро не будут, так как бюджет не позволяет, и мы должны сами о себе позаботиться. Получилось, что прожили всю жизнь в ветхом жилье без удобств и остались в родном городе без крыши над головой. И ни как многодетные, ни как малоимущие - вообще ничего мы не получили. Многие, стоя в очередях за жильем, выбывают не потому, что получают жилье, а потому что умирают. Бабушка моих детей и прабабушка внуков, моя мама умерла при пожаре 1 января 2019 года», - рассказала Мелешко.

Без жилья осталась и мать двоих детей Алена Модельян. «Была страшная ночь 1 января 2019 года. Мы после пожара лишись всего - и вещей, и жилья, и будущего. Переночевали ночь в пансионате, далеко от места работы и учебы, куда поместила нас мэрия. Но не смогли там оставаться, потому что оттуда невозможно было добраться вовремя до учебы и работы. Стали говорить администрации, что нам нужна помощь. Нам сказали найти жилье, и они оплатят за него 20 000 рублей в месяц. Мы нашли, живем втроем на птичьих правах на улице Армавирская. Я, мои сын и дочь. Им сейчас 21 и 26 лет. Но нам сообщили, что скоро платить на съемное жилье не будут. И что потом? Нас нигде и никто не слышит и не понимает», - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".