Жители Чечни пожаловались на низкое качество питьевой воды

01 августа 2021, 14:09

Вода в дома жителей Грозного и чеченских сел поступает грязная, и людям приходится покупать питьевую воду, указали авторы комментариев к репортажу местного телеканала об улучшении качества питьевой воды в республике.

Как писал "Кавказский узел", в мае 2020 года жители Грозного и Урус-Мартана пожаловались на регулярные отключения воды. По их словам, замена ветхих водопроводных линий не решила проблему с подачей чистой питьевой воды, и после каждого отключения из кранов течет грязная вода, непригодная для употребления.

Роспотребнадзор по итогам проверок качества питьевой воды в Чечне заявил, что в республике наблюдается "положительная динамика качества питьевой воды по санитарно-химическим и биологическим показателям", сообщила сегодня ночью ЧГТРК "Грозный" на своей странице в Instagram.

"Напомним, для улучшения качества питьевой воды в 2019 году правительством Чеченской Республики утверждена программа «Чистая вода». В рамках нее население региона обеспечат качественной водой из систем централизованного водоснабжения к концу 2024 года", - говорится в публикации.

Сейчас в Чечне 573 источника централизованного водоснабжения, говорится в телесюжете, иллюстрирующем сообщение ЧГТРК. "Ежегодно проводится замена ветхих сетей, в динамике у нас вода улучшается, то есть если взять несколько лет – [20]17, 18-й, 19-й, 20-й – у нас идет значительное улучшение качества питьевой воды", - говорит в телерепортаже начальник отдела саннадзора управления Роспотребнадзора по Чечне Адам Вараев.

К 14.08 мск публикация набрала 12,5 тысячи просмотров, под ней размещено 14 комментариев. Авторы большинства комментариев на русском языке, позиционируя себя как жителей Чечни, пожаловались на качество водопроводной воды.

"Ржавая вода с песком течёт, пить (воду для питья. – Прим. "Кавказского узла") покупаем давно уже", - указал, в частности, zoe_jane29. "Старопромысловский район (до декабря 2020 года так назывался Висаитовский район Грозного. – Прим. "Кавказского узла"), г-к Иваново, часто идёт темная, как квас. Мы ее давно не пьем, она не питьевая", - пожаловался tuning_avtor.

"Вода очень известковая. Сместитель и нагреватель воды забивается, вода еле идёт на пятый этаж она и так струйкой идёт", - написал в комментарии ti4927585. "Да ещё с мусором идёт вода, иногда такая грязная и чёрного цвета", - добавил ma_li.

"В Кошкельде (Кошкельды - село в Гудермесском районе. – Прим. "Кавказского узла") вообще нету воды, мы всю жизнь покупаем воду, 5 тонн стоит 1200, это хватает на три недели еле-еле, если бы наш глава Рамзан Кадыров узнал бы об этом, он отстранил бы эту проблему", - написал gorec00997.

"Вся сантехника покрывается и забивается из-за какого-то белого каменного нароста!!! А кипяток приходится отстаивать из-за него... Интересно, почему так? И что это за беда такая?" – задался вопросом maga68vk.

Представители властей и муниципальных предприятий, по состоянию на 14.08 мск, не приняли участия в обсуждении. Телерепортаж ЧГТРК "Грозный" "Роспотребнадзор проверяет качество питьевой воды в ЧР" размещен также на YouTube-канале телекомпании, там к 14.08 мск он набрал 521 просмотр. Комментарии к видео отключены.