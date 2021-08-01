Скриншот сообщения в сообществе chp.kavkaza Instagram. https://www.instagram.com/p/CR_WOZrDI-k/

01 августа 2021, 11:11

Пользователи соцсетей объяснили отчаянием поступок дагестанского врача Халитова

Дагестанский врач Салим Халитов залез на осветительную мачту спортивного стадиона в Махачкале и потребовал уволить главврача травмцентра. Этот  поступок свидетельствует об отчаянии человека, который продолжает добиваться справедливости, указали пользователи Instagram и "ВКонтакте".

Как писал "Кавказский узел", врач Салим Халитов 9 июня вышел на одиночный пикет с требованием пустить его на прием к главе Дагестана. Он заявил, что добивается наказания виновных в неправильной установке компьютерного томографа. В ноябре 2020 года он уже проводил голодовку,  добиваясь повторной проверки помещения с аппаратом компьютерной томографии в дагестанской больнице. Врио главы Дагестана Сергей Меликов заявил, что не может лично проверить обоснованность претензий Халитова к установке аппарата в больнице и предложил Халитову разрешить спор с Минздравом республики в суде.

Бывший заведующий отделением лучевой диагностики Республиканского ортопедо-травматологического центра имени Цахаева Салим Халитов заявил о нарушениях в работе медучреждения и после этого уволился из него. Критикуя руководство, Халитов указывал Минздраву Дагестана на недоступность высокотехнологической диагностики для пациентов с полисом ОМС. 

Врач Салим Халитов залез на осветительную мачту стадиона «Анжи арена» и потребовали увольнения главврача травмцентра, а также встречи с госсекретарем республики Хизри Абакаровым и сенатором Сулейманом Керимовым, сообщается 31 июля в сообществе chp.kavkaza Instagram, насчитывающем 485 тысяч подписчиков.

Это уже третий случай, когда врач забрался на высоту. Ранее он дважды поднимался на крыши махачкалинских высоток с требованием к республиканским властям принять его и решить проблемы с томографом в республиканском травматологическом центре, отмечается в сообщении на странице сообщества "Махачкала" "ВКонтакте".

Пользователи Instagram по данным на 10.50 мск сегодня оставили под сообщением 294 комментария. Большинство из них посочувствовало Халитову и поддержало его в борьбе за справедливость. 

"Он единственный человек в Дагестане, который пошёл против системы, у него огромное храброе сердце, раз он пошёл против коррупции и бандитизма чиновников, борется за наши с вами права, чтоб нас с вами лечили должным образом. И дело не в работе вовсе. Он знал, что его уволят и все равно не сходил со своего пути. Если бы наш народ был сплоченный, то ему бы не пришлось идти на такие крайние меры", - написала farida_cosm05.

"Он этим хочет... доказать что в полностью его гражданские права нарушены!" - написал mongol960.

"Решил так достучаться до правды", - указала _aida.

"У человека отчаянный шаг против не справедливости. Ему, наверное, настолько тяжело, что нет помощи и не может добиться справедливости. Его поддержать... надо", - m_rasul_b_b_.

"Он хочет справедливости, честности, чтоб все было для людей, как положено... Человек уже в отчаянии но стоит до конца!" - написал Рамазан Магомедов в комментарии к сообщению в "ВКонтакте".

Некоторые пользователи скептически отнеслись к его поступку.

Таким поведением ничего не изменить, "чтоб поменять систему, надо менять власть", считает Зуля Магомедова. "Дагестан это, то место, где не работают абсолютно никакие законы. Люди связанны по рукам и ногам, так как некому жаловаться, не от кого ждать справедливости... Именно поэтому люди не видят смысла в таких поступках", - указала она.

"Если он думает, что после встречи с Керимовым что-то изменится, то он обречён. Максимум, который он получит от этой встречи это пакет муки, ну может ещё пару кг мяса, если он малоимущий", - иронично заметил Джанбулат Зайналбеков.

Комментариями самого Халитова относительно его требований "Кавказский узел" пока не располагает.

Примечание:

"Халитов завершил акцию на крыше многоэтажки", "Салим Халитов задержан после одиночных пикетов в Махачкале", "Пользователи Instagram раскритиковали состояние медицины в Дагестане".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

01 августа 2021, 12:27

01 августа 2021, 11:56

01 августа 2021, 09:51

01 августа 2021, 09:20

01 августа 2021, 08:22

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи