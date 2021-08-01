Пользователи соцсетей объяснили отчаянием поступок дагестанского врача Халитова

01 августа 2021, 11:11

Дагестанский врач Салим Халитов залез на осветительную мачту спортивного стадиона в Махачкале и потребовал уволить главврача травмцентра. Этот поступок свидетельствует об отчаянии человека, который продолжает добиваться справедливости, указали пользователи Instagram и "ВКонтакте".

Как писал "Кавказский узел", врач Салим Халитов 9 июня вышел на одиночный пикет с требованием пустить его на прием к главе Дагестана. Он заявил, что добивается наказания виновных в неправильной установке компьютерного томографа. В ноябре 2020 года он уже проводил голодовку, добиваясь повторной проверки помещения с аппаратом компьютерной томографии в дагестанской больнице. Врио главы Дагестана Сергей Меликов заявил, что не может лично проверить обоснованность претензий Халитова к установке аппарата в больнице и предложил Халитову разрешить спор с Минздравом республики в суде.

Бывший заведующий отделением лучевой диагностики Республиканского ортопедо-травматологического центра имени Цахаева Салим Халитов заявил о нарушениях в работе медучреждения и после этого уволился из него. Критикуя руководство, Халитов указывал Минздраву Дагестана на недоступность высокотехнологической диагностики для пациентов с полисом ОМС.

Врач Салим Халитов залез на осветительную мачту стадиона «Анжи арена» и потребовали увольнения главврача травмцентра, а также встречи с госсекретарем республики Хизри Абакаровым и сенатором Сулейманом Керимовым, сообщается 31 июля в сообществе chp.kavkaza Instagram, насчитывающем 485 тысяч подписчиков.

Это уже третий случай, когда врач забрался на высоту. Ранее он дважды поднимался на крыши махачкалинских высоток с требованием к республиканским властям принять его и решить проблемы с томографом в республиканском травматологическом центре, отмечается в сообщении на странице сообщества "Махачкала" "ВКонтакте".

Пользователи Instagram по данным на 10.50 мск сегодня оставили под сообщением 294 комментария. Большинство из них посочувствовало Халитову и поддержало его в борьбе за справедливость.

"Он единственный человек в Дагестане, который пошёл против системы, у него огромное храброе сердце, раз он пошёл против коррупции и бандитизма чиновников, борется за наши с вами права, чтоб нас с вами лечили должным образом. И дело не в работе вовсе. Он знал, что его уволят и все равно не сходил со своего пути. Если бы наш народ был сплоченный, то ему бы не пришлось идти на такие крайние меры", - написала farida_cosm05.

"Он этим хочет... доказать что в полностью его гражданские права нарушены!" - написал mongol960.

"Решил так достучаться до правды", - указала _aida.

"У человека отчаянный шаг против не справедливости. Ему, наверное, настолько тяжело, что нет помощи и не может добиться справедливости. Его поддержать... надо", - m_rasul_b_b_.

"Он хочет справедливости, честности, чтоб все было для людей, как положено... Человек уже в отчаянии но стоит до конца!" - написал Рамазан Магомедов в комментарии к сообщению в "ВКонтакте".

Некоторые пользователи скептически отнеслись к его поступку.

Таким поведением ничего не изменить, "чтоб поменять систему, надо менять власть", считает Зуля Магомедова. "Дагестан это, то место, где не работают абсолютно никакие законы. Люди связанны по рукам и ногам, так как некому жаловаться, не от кого ждать справедливости... Именно поэтому люди не видят смысла в таких поступках", - указала она.

"Если он думает, что после встречи с Керимовым что-то изменится, то он обречён. Максимум, который он получит от этой встречи это пакет муки, ну может ещё пару кг мяса, если он малоимущий", - иронично заметил Джанбулат Зайналбеков.

Комментариями самого Халитова относительно его требований "Кавказский узел" пока не располагает.